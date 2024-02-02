Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Talep Etmenin Mekanizması

etiket Talep Etmenin Mekanizması

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
02.02.2024 - 09:01

Talep etme ile ilgili kimimiz bazen şöyle söyleyebilir: “Zaten Allah'ım beni bilir, duyar, işitir; benim herhangi bir şey söylememe, dillendirmeme, talep etmeme ne gerek var? Zaten o ve ben bir’iz.” Bu söylemler doğru olmakla birlikte şu da vardır ki bir şeye ‘OL’ demeniz; yani bir emek kullanarak orada bir titreşim oluşturmanız icap etmektedir.

Öncelikle bizim “OL”u nasıl söylediğimizi, nasıl gerçekleştirdiğimizi anlamamız önemlidir ki diğer sistemlere ve mekanizmalara adım adım ilerleyebilelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bizler olmayan, yaratılmamış herhangi bir şeyi düşünemez, herhangi bir şekilde yaratamayız; yaratılmışın içinde birleştirmeler ya da kombinasyonlar yapabiliriz.

Bizler olmayan, yaratılmamış herhangi bir şeyi düşünemez, herhangi bir şekilde yaratamayız; yaratılmışın içinde birleştirmeler ya da kombinasyonlar yapabiliriz.

Mademki O’nun halifesi olarak burada bir ifade ile, bir titreşim ile yaratım yapıyoruz, öyleyse bu yetki, hepimizin her söylediğinde, her dillendirdiğinde anbean söz konusudur. Sizler normal bir konuşma gerçekleştirdiğinizi zannederken dahi aslında bu yeteneğinizi kullanmaya devam edersiniz; her an bir titreşim olur ve bu titreşim kâinat içerisinde müthiş bir biçimde yaratımlar yapmaya devam eder.

Bugüne kadar inşa ettikleriniz, sizin bizzat kendi yaptığınız sanat eserinizdir, tablonuzdur ve sizin için en iyi, en doğru resim budur. Olumsuz olarak zannettikleriniz dahi sizi buraya getirmek üzere size hizmet etmiştir. Burayı şu soru ile destekleyebiliriz: Bugüne kadar sonucundan memnun kalmadığınız olaylardan ne öğrendiniz ve neyi istemediğinizi nasıl öğrendiniz?

Bir şeyi istemediğinizi deneyimlerinizle öğrenirsiniz. Dersiniz ki; “Ben şöyle bir olay yaşadım ve bu yaşadığım olayı aslında istemiyormuşum.” “Ben bu alanı istemiyormuşum.” “Bu evde oturmayı meğerse istemiyormuşum.”

Ne istemediğimizi bilmek, -eğer oradan o dersimizi alabildiysek- bize ne isteyeceğimizi öğretir.

İnsanların birçoğu ne isteyeceğini bilmez ve bunu öğrenmek için de ne istemeyeceğinin bilgisini alabilecek olayları hayatına çağırır.

Şimdiye kadarki ifadelerinizin her biri aslında bir talep, bir şifa ve bir dönüşümü içerir. Geçmişteki taleplerinizi gördüğünüzde; yeniyi kabul edemediğiniz, içeri alamadığınız taraflarınıza bakarak fark edebilirsiniz. Oradaki karanlık noktalara şuurunuzun ışığını tutarak her birini anlayabilir, çözebilir ve farkındalık ile dönüştürebilirsiniz.

Hoşça kalın.

Sevgilerimle.

Instagram

X

YouTube

Facebook

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0