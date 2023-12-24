T.C. Kimlik Numaranı Ezberleme Şekline Göre Hangi Zeka Türüne Sahipsin?
T.C. Kimlik Numaranı Ezberleme Şekline Göre Hangi Zeka Türüne Sahipsin?
Ezberlemesi ilk etapta zor görünse de hepimiz ezberledik. 7'den 77'ye herkes TC Kimlik numarasını ezbere biliyor. Ama herkes farklı yöntemle ezberledi. Bu ezberleme yöntemi senin zeka türün hakkında ipuçları taşıyor. T.C kimlik numaranı ezberleme şekline göre hangi zeka türüne sahip olduğunu merak ediyorsan;
Haydi teste!
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T.C kimlik numaranı ezberleme şeklin bunlardan hangisi?
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