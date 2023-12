T.C. Kimlik Numaranı Ezberleme Şekline Göre Hangi Zeka Türüne Sahipsin?

Sen analitik bir zeka türüne sahipsin! Hayatındaki olayları her zaman derinlemesine düşünen, neden sonuç ilişkisi kurarak değerlendiren bir insansın. Hayatının her alanında bu durumla karşı karşıya kalıyorsun. Gerek işte gerek okulda gerek arkadaşlarınla yaşadığın problemleri çözmek senin işin. Bu yüzden de pratik zekan oldukça gelişmiş. Bu durumun sana artıları olduğu kadar eksileri de var. Çünkü sosyal ilişkilerinde karşılaştığın tepkilerin her birini sorguluyorsun. Kendi kendine çıkarımlar yapıp, kafanda kurabiliyorsun. Hele ortadaki problemi çözemediysen veya nedenine inemediysen zaten çıldırıyorsun. Net bir insansın, her şeyin bir nedeni vardır. Önemli olan soruna değil bunu yaratan sebebe odaklanmak. Ve ortadan kaldırmak. Sen genelde bunu başarabiliyorsun. Hayatının her alanında başarılı olabilirsin...