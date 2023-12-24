T.C. Kimlik Numaranı Ezberleme Şekline Göre Hangi Zeka Türüne Sahipsin?

Sen dilbilimsel ve matematiksel zeka türüne sahipsin! Kendini çok iyi tanıyan ve ifade eden bir insansın. İnsanları anlama konusunda da çok iyisin. Empati yeteneğin oldukça gelişmiş durumda. Beyninin her iki lobunu da etkin kullanan bir insansın. Hangi alan olursa olsun daima en iyisini başarabilirsin. Çünkü hem sözel hem de sayısal zekan oldukça kuvvetli. Analitik düşünme yeteneğin de oldukça geliştiği için olaylara çok çabuk çözüm bulabiliyorun. Zihnin her zaman buna açık. Sosyal olarak da gelişmiş durumdasın. Ortamlarda kendini göstermeyi, ön planda olmayı seviyorsun. Bunun için senin ekstra bir şey yapmana gerek yok. Çünkü düşüncelerinle ve mantığınla kendini gösteriyorsun...