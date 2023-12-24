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T.C. Kimlik Numaranı Ezberleme Şekline Göre Hangi Zeka Türüne Sahipsin?

etiket T.C. Kimlik Numaranı Ezberleme Şekline Göre Hangi Zeka Türüne Sahipsin?

Ebru Çiftçi
Ebru Çiftçi - Onedio Editörü
24.12.2023 - 14:20

Ezberlemesi ilk etapta zor görünse de hepimiz ezberledik. 7'den 77'ye herkes TC Kimlik numarasını ezbere biliyor. Ama herkes farklı yöntemle ezberledi. Bu ezberleme yöntemi senin zeka türün hakkında ipuçları taşıyor. T.C kimlik numaranı ezberleme şekline göre hangi zeka türüne sahip olduğunu merak ediyorsan;

Haydi teste!

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T.C kimlik numaranı ezberleme şeklin bunlardan hangisi?

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Kişisel-İçsel ve Sosyal Zeka!

Sen kişisel-içsel ve sosyal zeka türüne sahipsin. Kendini içsel olarak tanımayı, duygularını rahat bir şekilde ifade edebilmeyi seviyorsun. Bu şekilde insanlarla arandaki iletişimin kuvvetli olacağını düşünüyorsun. Öyle de oluyor. Duygu ve düşüncelerini kontrol altına alabiliyor, aynı zamanda da şekillendirebiliyorsun. 6. hislerine her zaman güveniyorsun. Duygusal ve mantıksal zekanı dengede tutabiliyorsun. Yaşadıklarından ders çıkarmaya ve her zaman daha iyisini başarmaya odaklısın. Kendi motivasyonunu kolayca sağlayabiliyorsun. Bu sayede insanlara pozitif enerji yayıyor, aranı çok iyi tutuyorsun. Öğrenmeye, yeni şeylere odaklanmaya çok açıkcasın. Hayatına giren her insanın sana bir şeyler katacağını düşünüyorsun. Kendini çok iyi ifade ediyor, sosyal ortamlarda ön plana çıkabiliyorsun...

Analitik Zeka!

Sen analitik bir zeka türüne sahipsin! Hayatındaki olayları her zaman derinlemesine düşünen, neden sonuç ilişkisi kurarak değerlendiren bir insansın. Hayatının her alanında bu durumla karşı karşıya kalıyorsun. Gerek işte gerek okulda gerek arkadaşlarınla yaşadığın problemleri çözmek senin işin. Bu yüzden de pratik zekan oldukça gelişmiş. Bu durumun sana artıları olduğu kadar eksileri de var. Çünkü sosyal ilişkilerinde karşılaştığın tepkilerin her birini sorguluyorsun. Kendi kendine çıkarımlar yapıp, kafanda kurabiliyorsun. Hele ortadaki problemi çözemediysen veya nedenine inemediysen zaten çıldırıyorsun. Net bir insansın, her şeyin bir nedeni vardır. Önemli olan soruna değil bunu yaratan sebebe odaklanmak. Ve ortadan kaldırmak. Sen genelde bunu başarabiliyorsun. Hayatının her alanında başarılı olabilirsin...

Dilbilimsel ve Matematiksel Zeka!

blog.sciencemuseum.org.uk

Sen dilbilimsel ve matematiksel zeka türüne sahipsin! Kendini çok iyi tanıyan ve ifade eden bir insansın. İnsanları anlama konusunda da çok iyisin. Empati yeteneğin oldukça gelişmiş durumda. Beyninin her iki lobunu da etkin kullanan bir insansın. Hangi alan olursa olsun daima en iyisini başarabilirsin. Çünkü hem sözel hem de sayısal zekan oldukça kuvvetli. Analitik düşünme yeteneğin de oldukça geliştiği için olaylara çok çabuk çözüm bulabiliyorun. Zihnin her zaman buna açık. Sosyal olarak da gelişmiş durumdasın. Ortamlarda kendini göstermeyi, ön planda olmayı seviyorsun. Bunun için senin ekstra bir şey yapmana gerek yok. Çünkü düşüncelerinle ve mantığınla kendini gösteriyorsun...

Natüralist ve Kişisel-İçsel Zeka!

Sen natüralist ve kişisel-İçsel zeka türüne sahipsin. Bu zeka türüne sahip olan insanlar dünyadaki varlıkları çok iyi ayırt edebilir. Doğal bir zekiliğe sahiptir. Genelde mantıkları duygularına göre daha baskındır. Hem hayatı hem de kendilerini sorgulayan bir kafaları vardır. Net bir kişiliğe sahip oldukları için belirsizlik onları kötü olarak etkiler. O yüzden her şeyin mantıklı açıklamasını yani bilimsel açıklamasını araştırır. Aynı zamanda yetenekli ve pratik insanlardır. İnsan ilişkilerinde de bir o kadar iyilerdir. Genelde en yeni fikirler bu zeka türüne sahip insanlardan çıkar. Yeniliğe her zaman açıktırlar. Aynı zamanda da çok meraklılardır. Her şeyi bilmek isterler...

Müzikal ve Dilbilimsel Zeka!

Sen müzikal ve dilbilimsel zeka türüne sahipsin! Bu zeka türüne sahip insanların kulakları sesi çok iyi algılar. Müzikle araları her zaman iyidir. Diğer insanlar müziği sadece dinlerken, sen müziğin tınısını, hissini algılayabiliyorsun. İyi müziği seçebiliyorsun. Aynı zamanda kendini müzikle ifade etmeyi de çok seviyorsun. İnsanlarla aranda mükemmel bir iletişim şeklin var. Çünkü kendini çok iyi tanıyor ve ifade ediyorsun. İnsanların içini okuyabildiğin için iletişimi çok güzel yönetiyorsun. Duygulara ve hislere her zaman önem veriyorsun. Her ne kadar mantığının ön planda olması için çabalasan da duyguların seni ele veriyor. Duygularının seni yönlendirmesini seviyor ve keyif alıyorsun. Çünkü seni doğru yola götürdüğünü derinden hissediyorsun...

Matematiksel ve Sosyal Zeka!

Sen matematiksel ve sosyal zeka türüne sahipsin! Bu zeka türüne sahip insanların analitik zekaları oldukça gelişmiştir. Hemen hemen her sorunda pratik çözümler üretebiliyor. Sen de hayatta karşına çıkan problemlere bu şekilde yaklaşarak sorundan kurtulabiliyorsun. Matematiksel zekanın gelişmesiyle birlikte sosyal zekan da çok iyi durumda. İnsanlarla arandaki iletişim oldukça iyi durumda açıkcası. Genel kültürün oldukça gelişmiş durumda.Yeniliklere her zaman açıksın. Bir şeyler öğrenmek ve bunları analiz etmek senin doğanda var. Hayatının her alanında kendini gösterebilen bir yeteneğe sahipsin. Gerek düşüncelerin gerek fikirlerin seni her zaman ön plana çıkarıyor. Analitik düşünce gücünü ve sosyal zekanı kullanarak birçok yerde de kendini gösterebilirsin. Bu senin doğanda var...

Sosyal ve Müzikal Zeka!

Sen sosyal ve müzikal zeka türüne sahipsin! Konuşma yeteğin sayesinde her zaman ön planda olan bir insansın. Ortamlarda lider konumda olan bir insansın. Konuşmayı şekillendirebiliyorsun. Hemen hemen her konuda az da olsa bilgiye sahipsin.O yüzden konuşabileceğin alan her zaman oluyor. Kendini çok iyi ifade edebiliyorsun. Bununla bilikte ikna kabiliyetin de oldukça gelişmiş durumda. Müzikle de aran çok iyidir. Müziğin iyisinden çok iyi anlarsın. Zevk sahinisin ve müziğin ruhunu beslediğini düşünüyorsun.O yüzden her anında kendini müziğe veriyorsun. Aktivitelere katılarak kendini geliştirmek için elinden geleni yapıyorsun. Senin için bu tür etkinlikler her zaman önemlidir...

Sosyal ve Görsel Zeka!

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Sen sosyal ve görsel zeka türüne sahipsin! Görsel olarak gördüğün her şeyi aklında çok daha iyi tutabiliyorsun. Bu konularda da oldukça zevkli olduğunu söyleyebiliriz. Bakmakla görmek aynı şey değildir. Sen kimsenin görmediği ayrıntıları görebiliyorsun. Hayal dünyan oldukça geniş olduğu için yaratıcılığın oldukça gelişmiş durumda. Bunun yanında sosyal olarak da kendini çok iyi ifade edebiliyorsun. Özgüvenli bir karaktere sahipsin. Sosyal etkinliklerde bildiğin bir konu hakkında çok iyi konuşabiliyorsun. Tüm dikkatleri üzerine toplayabiliyorsun. Kendini çok iyi ifade edebiliyor ve her ortamda yaratıcılığınla ön plana çıkabiliyorsun. Herkesten farklı bir dünyan var ve bu dünyada çok güzel şeyler üretebiliyorsun....

Sorgulayıcı ve Sportif Zeka!

Sen sorgulayıcı ve sportif zeka türüne sahipsin! Hayatı, kendini ve insanları sorgulayan bir insansın. Her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorsun. Bir konu hakkında olan her şeyi merak ediyorsun. Bu nedenle sürekli araştırırsın. Bazen kötü etkileri olsa da sorularına cevap bulmak seni her zaman rahatlatır. Neden sonuç ilişkisiyle bütün olayları çözmeye çalışanlardansın. Analitik zekan da oldukça geliştiği için olayları kolayca çözüme ulaştırabiliyorsun. Tüm bunların yanında kendi bedenine önem veren ve ruhunu besleyen bir insansın. Durağanlığı hiç sevmezsin. Hayat daima akıp gitmeli, bir hareket olmalı. O yüzden hareket halinde olmayı seviyorsun...

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