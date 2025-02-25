2025 Kayseri İmsakiye! Bugün Kayseri İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Kayseri İmsakiye! Bugün Kayseri İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Yardımlaşma ve dayanışmanın ayı Ramazanda, sofralar bereket; yürekler ise huzur doluyor. Küslüklerin bittiği bu mübarek ayda oruç tutmak isteyenler ise Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2025 imsakiyesini yakından takip ediyor. Peki, bugün Kayseri için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Kayseri'de bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Kayseri'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Kayseri iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Yüce Allah'a açılan ellerin geri çevirilmediği Ramazan ayı sofranıza bereket, yüreğinize huzur getirsin.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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