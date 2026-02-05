onedio
Sünger Bob'un Pantolonundan İlham Alan "Kare" Pantolonun Fiyatı Şoke Etti!

Dilara Bağcı Peker
05.02.2026 - 15:23

Moda deyince aklımıza genellikle giyim kuşam geliyor. Fakat moda, yalnızca giyinmenin ötesinde kendini ifade ediş biçimi diyebiliriz. Bu nedenle birbirinden farklı binlerce tasarım görebilirsiniz. Sevseniz de sevmeseniz de bu farklı tasarımlar, farklı dünyaların birere yansıması. 

Ukraynalı tasarımcı Ksenia Schnaider de kendi dünyasını yansıttı ve ortaya Sünger Bob'un pantolonuna benzeyen 'kare' bir pantolon çıktı.

Kim demiş kare pantolon olmaz diye? 👀

New York'lu moda tutkunu 33 yaşındaki Caroline Vazzana, TikTok hesabında paylaştığı bir videoyla viral oldu. Vazzana, kare bir pantolon giydi! 

Ukraynalı tasarımcı Ksenia Schnaider'ın elinden çıkan bu kare kot pantolon, 745 dolara satılıyor. Vazzana,  'Bu küp kot pantolonlar çok eğlenceli ve benzersiz. Kelimenin tam anlamıyla giyilebilir sanat eserleri.' diyor. 

Çizgi film karakteri SüngerBob Kare Pantolon'un giydiklerini anımsatan kare kesimli pantolonlar, moda dünyasında devrim yaratacak en yeni avangard giyim tarzı olarak karşımıza çıkıyor. 

Yolda bu tasarımla karşılaşanlar hem şaşkınlığını hem de sevincini gizleyemiyor. 'İnanılmaz görünüyorsun!' ya da, 'Aman Tanrım, bu da ne?' diye yorum yapanların sayısı oldukça fazla. Vazzana, 'Bu kot pantolonların amacı, normalde günlük giyilebilir görünüm olarak kabul edilmeyen kıyafetleri normalleştirmektir,' diyor. Bu nedenle olumsuz yorumlara da fazla takılmıyor.

'Moda zaten tuhaf olmalı. Kendini ifade etmenin eğlenceli bir yolu.' diyen Vazzanna, eğlenceli kombinlerine devam ediyor.

Peki bu pantolon nasıl kare şeklini alıyor?

Tasarımcı Schnaider, 'Her bir kot pantolon sipariş üzerine üretiliyor. Vücutlarına uygun bir iç kemer oluşturabilmemiz için her müşterinin kalça ve bel ölçülerine tam olarak ihtiyacımız var,' diyor.

Ardından kalın siyah bir kemer, pantolonun kişinin bel bölgesinde sıkıca durmasını sağlayan bir iç kemer halkalarından geçiriliyor. Schnaider  'Kutu gibi bir görünüm oluşturmak için, her kot pantolonun bel kısmındaki iç şeritlerin içine yerleştirilen dört adet düz, plastik dikdörtgen çubuk bulunur. Bu çubuklar kolayca takılıp çıkarılabilir, böylece kot pantolonu yıkayabilirsiniz.' diyor.

Tabii sadece kare pantolon değil, isterseniz kare şapka, kare ceket, kare bluzlar, şortlar ve ayakkabılar da sipariş verebilirsiniz.

