Su Tüketiminin Spor Performansına 10 Katkısı
Su tüketmek günlük yaşantımız için oldukça önemli, bunu zaten biliyoruz. Peki su tüketimi spor performansımızı da etkiliyor mu? Cevabımız tabii ki evet! Eğer düzenli bir şekilde spor yapıyorsanız su tüketimine de dikkat etmelisiniz çünkü vücudunuza katkısı oldukça fazla. Gelin birlikte keşfedelim!
1. Kas fonksiyonlarını destekler.
2. Enerji düzeyinizi korur.
3. Dayanıklılığı artırır.
4. Vücut sıcaklığınızı düzenler.
5. Kan dolaşımını destekler.
6. Krampları önler.
7. Vücudunuzdaki toksinleri atmanıza yardımcı olur.
8. Metabolizmanızı destekler.
9. Konsantrasyonu artırır.
10. Yağ yakımınızı destekler.
