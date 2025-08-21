Su Tüketiminin Spor Performansına 10 Katkısı

Su tüketmek günlük yaşantımız için oldukça önemli, bunu zaten biliyoruz. Peki su tüketimi spor performansımızı da etkiliyor mu? Cevabımız tabii ki evet! Eğer düzenli bir şekilde spor yapıyorsanız su tüketimine de dikkat etmelisiniz çünkü vücudunuza katkısı oldukça fazla. Gelin birlikte keşfedelim!