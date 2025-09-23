Su İçme Alışkanlıklarına Göre Senin Günlük Hedefin Ne Olmalı?
Alışkanlıklarımızın hedeflerimiz, karakterimiz ve hatta zevklerimiz hakkında bize bilgi verdiğini artık kabul etmemiz lazım. Mesela su içme alışkanlıklarımız bize pek çok sorunun cevabını verebilir. Peki senin su içme alışkanlıklarına göre hedefin ne olmalı? Unutmadan şunu da ekleyelim: Günde en az 8 bardak su içmeliyiz. 💧
1. Başlayalım! Bir yemek masasında tabağının yanında boş bir bardak var. Bu bardağı neyle dolduruyorsun?
2. Sana bizden bir Türk kahvesi! Yanına ne alırsın?
3. Afiyet olsun! Peki sabah uyandıktan sonra kendine gelmek için ne yapıyorsun?
4. Hiç su içmeyi unuttuğun oldu mu?
5. Spor sonrası susuzluğunu nasıl gideriyorsun?
6. Uzun yolculuklarda mola verdin ve termosuna bir şeyler koyman gerekiyor...
7. Yaz mevsiminde çok terleyen biri misin?
8. İçtiğin suyu tatlandırmayı seviyor musun? Mesela suyun içine birkaç limon dilimi koymak gibi.
Böyle devam et, iyi gidiyorsun!
Daha çok su içebilmek için günlük hedefin en az 10.000 adım atmak olmalı!
Hedefin biraz daha su içmek olmalı.
Günlük hedefin suyu hayatına entegre etmek olmalı!
