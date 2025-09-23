onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Su İçme Alışkanlıklarına Göre Senin Günlük Hedefin Ne Olmalı?

etiket Su İçme Alışkanlıklarına Göre Senin Günlük Hedefin Ne Olmalı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
23.09.2025 - 15:03

Alışkanlıklarımızın hedeflerimiz, karakterimiz ve hatta zevklerimiz hakkında bize bilgi verdiğini artık kabul etmemiz lazım. Mesela su içme alışkanlıklarımız bize pek çok sorunun cevabını verebilir. Peki senin su içme alışkanlıklarına göre hedefin ne olmalı? Unutmadan şunu da ekleyelim: Günde en az 8 bardak su içmeliyiz. 💧

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Başlayalım! Bir yemek masasında tabağının yanında boş bir bardak var. Bu bardağı neyle dolduruyorsun?

1. Başlayalım! Bir yemek masasında tabağının yanında boş bir bardak var. Bu bardağı neyle dolduruyorsun?

2. Sana bizden bir Türk kahvesi! Yanına ne alırsın?

2. Sana bizden bir Türk kahvesi! Yanına ne alırsın?

3. Afiyet olsun! Peki sabah uyandıktan sonra kendine gelmek için ne yapıyorsun?

4. Hiç su içmeyi unuttuğun oldu mu?

5. Spor sonrası susuzluğunu nasıl gideriyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Uzun yolculuklarda mola verdin ve termosuna bir şeyler koyman gerekiyor...

6. Uzun yolculuklarda mola verdin ve termosuna bir şeyler koyman gerekiyor...

7. Yaz mevsiminde çok terleyen biri misin?

8. İçtiğin suyu tatlandırmayı seviyor musun? Mesela suyun içine birkaç limon dilimi koymak gibi.

8. İçtiğin suyu tatlandırmayı seviyor musun? Mesela suyun içine birkaç limon dilimi koymak gibi.

Böyle devam et, iyi gidiyorsun!

Sen suyla çok iyi anlaşıyorsun desek abartmış olmayız! Masanda su şişen hep hazırda duruyor, yemeğin yanında suyu eksik etmiyorsun ve kahve içerken bile yanına küçük bir bardak su koyuyorsun. Bu düzen seni harika bir noktaya taşımış. Enerjin, odaklanman ve genel sağlık durumun da bunu destekliyor. Bu tempoyu bozma ve rutinini sürdür. Tabii temel kural halen geçerli: günde en az 8 bardak su içmeyi unutma!

Daha çok su içebilmek için günlük hedefin en az 10.000 adım atmak olmalı!

Su içme alışkanlığın yerinde ama hareket konusunda biraz pasif kalabiliyorsun. Su zaten hayatında, bardaklar masanda hazır ama bedenini biraz daha harekete geçirmek sana ekstra fayda sağlar diye düşünüyoruz. Günlük hedefin artık net: en az 10.000 adım atmak. Harekete geç, bol su iç ve günde en az 8 bardak suyu da ihmal etme!

Hedefin biraz daha su içmek olmalı.

Sen suyu seviyorsun ama bazen unutuyorsun ya da düzenli içemiyorsun. Kahve, çay veya diğer içecekler araya giriyor ve su biraz geri planda kalıyor. Ufak adımlarla fark yaratabilirsin. Bardak sayını artır, masanda hep su bulundur ve gün içinde birkaç kez hatırlatıcı kur. Böylece alışkanlığın güçlenir. Senin için temel hedef biraz daha su içmek ve tabii ki günde en az 8 bardak su içmeyi unutma.

Günlük hedefin suyu hayatına entegre etmek olmalı!

Senin için su hala öncelikli değil. Çay, kahve veya gazlı içecekler ön planda. Oysa vücudun düzenli olarak suya ihtiyaç duyuyor. Ufak ufak başlamanı tavsiye ederiz. Sabah kalkınca bir bardak, öğle yemeğiyle bir bardak, akşam eve gelince bir bardak… Zamanla bu alışkanlık hayatına tamamen yerleşir ve su doğal bir rutin haline gelir. Günlük hedefin net olmalı. Suyu hayatına entegre etmek ve tabii ki günde en az 8 bardak su içmeyi unutmamak!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın