Su İçme Alışkanlıklarına Göre Senin Günlük Hedefin Ne Olmalı?

Sen suyu seviyorsun ama bazen unutuyorsun ya da düzenli içemiyorsun. Kahve, çay veya diğer içecekler araya giriyor ve su biraz geri planda kalıyor. Ufak adımlarla fark yaratabilirsin. Bardak sayını artır, masanda hep su bulundur ve gün içinde birkaç kez hatırlatıcı kur. Böylece alışkanlığın güçlenir. Senin için temel hedef biraz daha su içmek ve tabii ki günde en az 8 bardak su içmeyi unutma.