Soyut Resmi Neden Anlamıyoruz?

Asıl soru ise, ben nasıl oluyor da özellikle soyut dışavurumu hemen hemen kimsenin anlayamayacağı konusunda bu kadar kesin konuşuyorum? Öyle ya, bu tür resimlerle ilgili ülkemizde ve dünyada sanat insanlarınca yazılmış söylenmiş sayısız yorumlar övgüler var, bunları nereye koyacağız?

Merak etmeyin sanatın evrimsel bir gelişimi ve bilimsel zemini var. Dolayısıyla da bu soruların hepsinin cevabı var. Literatürde sanat kavramının içerdiği düşünce ve pratiklerin çok sağlam ve güvenilir kaynaklarda tanımları ve açıklamaları vardır. Şimdi o kaynaklardan birbirine karıştırılan soyut resim ile soyut dışa vurum resminin ayrımlarının ne olduğuna bakalım. Önce soyut resmin tanımını görelim daha sonra soyut dışa vurumun tanımına bakalım

Soyut sanat: İnsanların veya nesnelerin görünüşünü temsil etmeye çalışmadan şekilleri, çizgileri ve renkleri kullanır. (Cambridge Dictionary)

Soyut-Resim: Gerçekçi bir resim yaratmaya çalışmadan renk ve çizgi gibi unsurları kullanarak fikir ve duyguları ifade etmek. (Britannica)

Soyut dışavurumculuk: İnsanları veya nesneleri temsil etmeye çalışmayan, çizgi ve renk kullanan soyut görsellerle duygu ve duyguları ifade etmeye çalışan bir sanat tarzı. (Cambridge Dictionary)

Temsili olmayan ve geometrik olmayan form, resim tekniği ve asimetrik, ilişkisel kompozisyon ile karakterize edilen, ağırlıklı olarak resim olan bir sanat formu. (Oxford)

Tanımlarda her iki sanatın üretim pratiklerinde bir benzerlik var. Bunu biraz daha basite indirgeyeyim. Soyut sanat, gerçek nesnelerin kendilerini temsil etmeye çalışmaz. Bunun yerine geometri de dahil çeşitli şekillerle, çizgilerle, renklerle fikir, düşünce ve duyguları ifade etmeye çalışır. Soyut dışavurum ise, gerçek hiçbir şeyi temsil etmeyen renk, çizgiler ve formlarla daha çok bilinçaltı dürtülerin, duyguları temsil eden resimlerdir.

Anlaşılacağı üzere her ne kadar benzerlik olsa da, soyut resim ile soyut dışavurum resim arasında çok büyük bir fark vardır. Hatta tuval üzerinde kullanılan renkler çizgiler ve bazı formların sadece bezerliği dışında hiçbir ilişkileri yoktur.

Asıl önemli farkı kısaca özetlersek, soyut resim, bilinçli bir tasarlama ve üretim tarzıdır. Ama soyut dışavurum ise, bilinçli tasarıyı, çabayı, bilincin müdahalesini reddeden, yalnızca bilinçdışına dayanan bir tarz olarak ortaya çıkmıştır. Şu notu düşerek devam edeyim. Bir sanat eserini hemen hiç kimse anlamayabilir ancak eserin kendisi asla anlaşılmaz olamaz.