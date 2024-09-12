Soyut Dışa Vurum Bir Resmi Anlamayan Bir Beyin Yoktur, Gören Herkes Anlar

Dolayısıyla sanatçının ne demeye çalıştığını, yani resimdeki görseller benzer olsa da neyi temsil ettiği farklı olacağından, sanatçının kullandığı dilin bilinmesi gerektiğini açıkladım. Tabii, her sanatçı için bilgiye sahip olamayacağınızı göz önüne alırsak, gittiğiniz sergilerdeki bu tür yapıtları anlamamanız çok doğaldır. Eğer sanatçıyı tanırsanız, tarzıyla yani diliyle ilgili bilgi sahibiyseniz o zaman yaptığı resimleri anlama şansınız olur. Dolayısıyla böyle sergilerde yapılacak tek şey ilgilendiğiniz, merak ettiğiniz görsel unsurları ve ne anlatmaya çalıştığını doğrudan sanatçıya sormaktır. Unutmayın, bu tür soyut resimler içerik olarak bilinçli tasarlanmış resimlerdir ve illaki bir açıklaması olmalıdır. Açıklama yoksa içeriği önceden tasarlanmamış yapıtlardandır. O zaman gerilmeden rahat olun, serginin keyfini çıkarın.

Şimdi gelelim önceden bilinçli tasarlanmayan, adı “soyut dışa vurum” olan resimlere.

Başlıkta da söylediğim gibi, bu tarzdaki soyut resimler, aslında gidip gören herkesin anladığı, anlayacağı resimlerdir. Amiyane bir tabirle anlamayan yoktur, olmaz. Bunu bilerek söylüyorum. Zira bu tarzın arkasına koyulan psikanalitik teorileri, dayanakları ve yapıtları incelerseniz, mantıken de izleyen her bireyin anlayacağı yapıtlar olarak şekillenmiş olduğu kolayca görürsünüz.

Şimdi ne demek istediğimin iyi anlaşılması için soyut grubu sanatın psikanalitik zemininden, arka planından kısaca bahsetmem gerekir:

Soyut dışa vurum, tıpkı sürrealizm gibi bilinçaltını zemin almıştır. Ama aralarında çok fark vardır. Sürrealizm, Freud’un bilinçaltı teorilerinin etkisiyle daha çok bilincin kontrolünde olmayan rüyalar ve temel dürtüleri konu eden, işleyen bir üsluptur. Soyut dışa vurum ise çoğunlukla Carl Gustav Jung’un “Kolektif bilinçaltı” teorisini benimseyen çalışmalardır. Her ikisi de bilinç dışına bağlıdır, bilinçaltına gönderme yapar ama aralarında önemli fark vardır.

Bilindiği gibi, Freud'a göre bilinçaltı, bireyin bastırılmış, unutulmuş, çoğunlukla negatif etkilendiği tüm deneyimlerin kayıtlı olduğu zihnin bir parçasıdır. Ancak Jung, bilinçaltı tanımını Freud’dan ayrı olarak kişisel bilinç dışının altında insan ırkının canlı türdaşlarından ayrılmadığı dönem dahil, geçmiş deneyimlerinin kayıtlı saklandığı daha derinde bir alan olduğunu söylemiştir. “Arketip” adını verdiği bu alan imgelerden oluşur. Tüm insanlığa özgü olan hikâyeler mitler, folklor, sanat, dinler, semboller burada yer alır. Jung, İnsanların birbirine görünmez bağlarla bağlı olduğunu, ürettikleri düşünceler, davranış modelleri binlerce yıldır ortak bir bilinç ağında yerleştirilmiş psikolojik bir alt tabaka oluştuğunu ve bunların insana atalarından aktarıldığını belirtir.

Gerçekten de bilime göre ilkel dönemlerden itibaren dünya üzerinde birbirinden çok uzakta hatta dünyanın öbür ucunda diğerlerinden habersiz, bağlantısız olmasına rağmen neredeyse eş zamanlı gelişmiş olarak aynı tepkileri, benzer çözümleri, davranışları sergileyen insanlarız. Bu da ortak bir bağımız, bir bilgi kaynağımız olduğunu düşündürür.