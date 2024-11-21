Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Nedir? Hangi Ülkelerden Oluşur?
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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Nedir? Hangi Ülkelerden Oluşur?
Bir zamanlar dünya haritasında koca bir alanı kaplayan Sovyetler Birliği vardı, hatırlarsınız. Şimdi ise o devasa yapı, tarihin tozlu sayfalarına gömüldü, ama geriye kalan ülkeler öyle hemen birbirinden kopmadı. İşte Bağımsız Devletler Topluluğu, yani BDT, tam da bu noktada ortaya çıkıyor!
Bir nevi eski dostların kopamayıp 'Ayrılsak da beraberiz!' dediği bir topluluk gibi düşünebilirsin. Peki, BDT tam olarak nedir? Ne zaman kuruldu? Hangi ülkeleri içeriyor ve bu ülkeler ne yapıyor? Hadi biraz daha derine inelim!
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1. BDT'nin Doğuşu: SSCB'nin Ardından Yeni Bir Başlangıç
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2. Kısacası...
3. Peki BDT'nin Amacı Nedir? Ne İşe Yarar?
4. Topluluğun ana hedeflerine bakacak olursak:
5. Peki, Kimler Bu Topluluğun Üyesi?
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