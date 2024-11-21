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3 Milyona Yakın Abonesi Olan MuratAbiGF Gerçekten Gecekonduya mı Düştü?

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3 Milyona Yakın Abonesi Olan MuratAbiGF Gerçekten Gecekonduya mı Düştü?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.11.2024 - 14:08

YouTube ülkemizde hep popülerdi ama YouTuber kavramı biraz geç geldi. Özellikle 2015'in başında hayatımıza giren YouTuber'ların kısa sürede kazandıkları paralar ve yaptıkları yatırımlar pek çok kişiyi YouTube ünlüsü olma yoluna itti. Ülkemizde eğlenceli videolarıyla bilinen en ünlü YouTuberların başında da MuratAbiGF isimli Murat Engin Ekin geliyordu. Ekin maddi nedenlerden ötürü geçtiğimiz haftalarda kaldığı evden çıktığını ve eşyalarını sattığını duyurdu. Geçtiğimiz gün de Testo Taylan'ı kaldığı gecekonduya davet etti. Bu da kafalarda soru işaretleri yarattı.

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MuratAbiGF ülkenin ilk popüler YouTuberlarından, pek çok viral videosu, Instagram'da ciddi bir kitlesi...

MuratAbiGF ülkenin ilk popüler YouTuberlarından, pek çok viral videosu, Instagram'da ciddi bir kitlesi...

YouTube'da da 2.8 milyon abonesi var.

YouTube'da da 2.8 milyon abonesi var.

Geçtiğimiz günlerde kaldığı evi kapattığını, tüm eşyalarını sattığını, arkadaşının evinde bir odaya yerleşeceğini de açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde kaldığı evi kapattığını, tüm eşyalarını sattığını, arkadaşının evinde bir odaya yerleşeceğini de açıkladı.

Testo Taylan da son videosunda ünlü YouTuber'ı yeni mekanında ziyaret etti. MuratAbiGF gecekondudan hallice giriş katında yaşıyordu.

Testo Taylan da son videosunda ünlü YouTuber'ı yeni mekanında ziyaret etti. MuratAbiGF gecekondudan hallice giriş katında yaşıyordu.

Evin fiziki şartları izleyenleri de şaşırttı.

Evin fiziki şartları izleyenleri de şaşırttı.
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Kafalara videonun gerçek olup olmadığı soruları geldi.

Kafalara videonun gerçek olup olmadığı soruları geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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