3 Milyona Yakın Abonesi Olan MuratAbiGF Gerçekten Gecekonduya mı Düştü?

YouTube ülkemizde hep popülerdi ama YouTuber kavramı biraz geç geldi. Özellikle 2015'in başında hayatımıza giren YouTuber'ların kısa sürede kazandıkları paralar ve yaptıkları yatırımlar pek çok kişiyi YouTube ünlüsü olma yoluna itti. Ülkemizde eğlenceli videolarıyla bilinen en ünlü YouTuberların başında da MuratAbiGF isimli Murat Engin Ekin geliyordu. Ekin maddi nedenlerden ötürü geçtiğimiz haftalarda kaldığı evden çıktığını ve eşyalarını sattığını duyurdu. Geçtiğimiz gün de Testo Taylan'ı kaldığı gecekonduya davet etti. Bu da kafalarda soru işaretleri yarattı.