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Mutluluk Gözyaşı Döktü: Kızına 'Advent Calendar' Kutusu Hazırlayan Anne Gündemde

Mutluluk Gözyaşı Döktü: Kızına 'Advent Calendar' Kutusu Hazırlayan Anne Gündemde

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
21.11.2024 - 14:01

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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan 'Advent Calendar' kutusuna heves eden küçük kızına benzer bir kutu hazırlayan annenin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Hediye paketini kızına veren anne, kızının mutluluk gözyaşlarına dayanamayarak kendisi de ağladı. Açtığı her kutuda bir hediye çıkan küçük kızın mutluluğu sosyal medyada gündem oldu. 

Kaynak: @aysecik585858

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Kızının sosyal medyadan görüp çok beğendiği 'Advent Calendar' kutusunu kızına elleriyle hazırlayan annenin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Kızının sosyal medyadan görüp çok beğendiği 'Advent Calendar' kutusunu kızına elleriyle hazırlayan annenin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Annesinin hazırladığı kutudan hediyeleri tek tek çıkaran küçük kız mutluluktan ağladı. Anne-kızın mutlu anları sosyal medyada gündem oldu.

Annesinin hazırladığı kutudan hediyeleri tek tek çıkaran küçük kız mutluluktan ağladı. Anne-kızın mutlu anları sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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