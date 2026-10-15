Can Atilla Kimdir? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Besteci Can Atilla'nın Hayatı

Can Atilla'nın ilk albümü Bilinçaltı 1992'de yayımlandı. Albüm Türkiye'de pek ilgi görmedi ancak bir İngiliz yetenek avcısı tarafından keşfedilen Atilla kısa sürede yurt dışında tanındı. Elektronik albümleri Hollanda, Almanya ve İngiltere'de yayımlandı. 1996'da Ankara'da POeM müzik yapım stüdyosunu kurdu. Batı enstrümanlarını saz, tef ve ney gibi doğu enstrümanlarıyla buluşturan besteci, bazı kaynaklarda Türkiye'nin Vangelis'i olarak anılıyor. Osmanlı dönemini konu alan Cariyeler ve Geceler, 1453 Sultanlar Aşkına ve Aşk-ı Hürrem albümleriyle geniş kitlelere ulaştı. 2010'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 90. yılı için Diriliş adlı senfonik eseri besteledi. Mevlana 800. Yıl Oratoryosu, Mevlana'dan Çağrı ve Kerbela baleleri, Piri Reis balesi, Göbeklitepe Operası ve Royal Philharmonic Orchestra'nın Londra'da seslendirdiği 57. Alay Gelibolu Senfonisi de eserleri arasında yer alıyor. Film, dizi ve tiyatro müzikleri de besteleyen Atilla, Gayriresmî Hürrem, Kuruluş Osmancık ve Çanakkale 1915 gibi yapımların müziğini hazırladı.