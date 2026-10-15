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Can Atilla Kimdir? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Besteci Can Atilla'nın Hayatı

Can Atilla Kimdir? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Besteci Can Atilla'nın Hayatı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 00:19
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne besteci Can Atilla getirildi. Atama kararı 16 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 1969 Ankara doğumlu Atilla, elektronik ve new age müziğin Türkiye'deki önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor.

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Can Atilla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu.

Can Atilla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu.

Can Atilla'nın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanmasına ilişkin karar 15 Ekim 2026 tarihini taşıyor ve 2026/327 sayılı karar olarak Resmi Gazete'de yer aldı. Genel müdürlük, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun'daki sahneleriyle Türkiye'nin opera ve bale kurumunu yönetiyor. Atilla 1969'da Ankara'da doğdu. Annesi mühendis, babası diplomat. 1980'de Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi ve babasının görevi nedeniyle Moskova'da bulunduğu sırada keman ve piyano çalıştı. 1988'den 1990'a kadar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda kemancı olarak görev yaptı ve 1990'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan keman dalında mezun oldu.

Atilla önce yurt dışında tanındı.

Atilla önce yurt dışında tanındı.

Can Atilla'nın ilk albümü Bilinçaltı 1992'de yayımlandı. Albüm Türkiye'de pek ilgi görmedi ancak bir İngiliz yetenek avcısı tarafından keşfedilen Atilla kısa sürede yurt dışında tanındı. Elektronik albümleri Hollanda, Almanya ve İngiltere'de yayımlandı. 1996'da Ankara'da POeM müzik yapım stüdyosunu kurdu. Batı enstrümanlarını saz, tef ve ney gibi doğu enstrümanlarıyla buluşturan besteci, bazı kaynaklarda Türkiye'nin Vangelis'i olarak anılıyor. Osmanlı dönemini konu alan Cariyeler ve Geceler, 1453 Sultanlar Aşkına ve Aşk-ı Hürrem albümleriyle geniş kitlelere ulaştı. 2010'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 90. yılı için Diriliş adlı senfonik eseri besteledi. Mevlana 800. Yıl Oratoryosu, Mevlana'dan Çağrı ve Kerbela baleleri, Piri Reis balesi, Göbeklitepe Operası ve Royal Philharmonic Orchestra'nın Londra'da seslendirdiği 57. Alay Gelibolu Senfonisi de eserleri arasında yer alıyor. Film, dizi ve tiyatro müzikleri de besteleyen Atilla, Gayriresmî Hürrem, Kuruluş Osmancık ve Çanakkale 1915 gibi yapımların müziğini hazırladı.

Atilla pek çok ödülün sahibi.

Atilla pek çok ödülün sahibi.

Can Atilla 1998'de Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 2002'de Sanat Kurumu Yılın Sanatçısı Ödülü'nü aldı. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 2004, 2011 ve 2012'de en iyi sahne müziği ödülüne değer görüldü. 2007'de Lions en iyi sahne müziği ödülünü, 2008'de Aşk-ı Hürrem için Kral TV Yılın Klibi Ödülü'nü aldı. 2017'de Macbeth müziğiyle İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde en iyi sahne müziği ödülünü kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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