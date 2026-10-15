Can Atilla Kimdir? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Besteci Can Atilla'nın Hayatı
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne besteci Can Atilla getirildi. Atama kararı 16 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 1969 Ankara doğumlu Atilla, elektronik ve new age müziğin Türkiye'deki önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor.
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Can Atilla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu.
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Atilla önce yurt dışında tanındı.
Atilla pek çok ödülün sahibi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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