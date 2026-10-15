Erdoğan'ın İmzasıyla 13 Kuruma Atama: Birçok Bürokratın Görev Yeri Değişti
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Resmi Gazete'nin 16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı nüshasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 13 atama kararı yayımlandı. Kararlarla bakanlıklarda, genel müdürlüklerde ve kamu iktisadi kuruluşlarında üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Atamalar arasında Hazine ve Maliye, Dışişleri, Milli Savunma, Ticaret, DHMİ ve DSİ gibi kurumlar yer aldı, iki kararla da görevden alma işlemi gerçekleştirildi.
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Bekir Bayrakdar Bakan Yardımcısı oldu.
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Dışişleri ve MSB'ye yeni genel müdürler atandı.
Kültür ve Turizm'de görev değişikliği yapıldı.
DHMİ, DSİ, TİGEM ve ESK'ye de atama yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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