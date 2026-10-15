article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Erdoğan'ın İmzasıyla 13 Kuruma Atama: Birçok Bürokratın Görev Yeri Değişti

Erdoğan'ın İmzasıyla 13 Kuruma Atama: Birçok Bürokratın Görev Yeri Değişti

Resmi Gazete
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 00:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Resmi Gazete'nin 16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı nüshasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 13 atama kararı yayımlandı. Kararlarla bakanlıklarda, genel müdürlüklerde ve kamu iktisadi kuruluşlarında üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Atamalar arasında Hazine ve Maliye, Dışişleri, Milli Savunma, Ticaret, DHMİ ve DSİ gibi kurumlar yer aldı, iki kararla da görevden alma işlemi gerçekleştirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bekir Bayrakdar Bakan Yardımcısı oldu.

Bekir Bayrakdar Bakan Yardımcısı oldu.

Karar 2026/325 ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı ve atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddelerine dayanılarak yapıldı. Bayrakdar yeni görevine geçtiğinde Gelir İdaresi Başkanlığı makamı boşalmış olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Adnan Yılmaz getirildi (Karar 2026/323).

Dışişleri ve MSB'ye yeni genel müdürler atandı.

Dışişleri ve MSB'ye yeni genel müdürler atandı.

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı getirildi (Karar 2026/324). Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne ise Cüneyt Epcim atandı (Karar 2026/329).

Kültür ve Turizm'de görev değişikliği yapıldı.

Kültür ve Turizm'de görev değişikliği yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı ve boşalan makama Pervin Oymak atandı (Karar 2026/326). Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla getirilirken, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Suat Faruk Giray atandı. Ticaret Bakanlığında da Karar 2026/333 ile açık kadrolara iki atama yapıldı. İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.

DHMİ, DSİ, TİGEM ve ESK'ye de atama yapıldı.

DHMİ, DSİ, TİGEM ve ESK'ye de atama yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı (Karar 2026/334), Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertuğrul Karatay atandı (Karar 2026/335). Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde VI. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, IX. Bölge Müdürlüğüne Ömer Açıkgöz getirildi (Karar 2026/332). Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alınırken, boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı atandı (Karar 2026/330). Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine de Kutluhan Taşkın getirildi (Karar 2026/331).

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın