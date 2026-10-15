Erdoğan'ın İmzasıyla 13 Kuruma Atama: Birçok Bürokratın Görev Yeri Değişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı ve boşalan makama Pervin Oymak atandı (Karar 2026/326). Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla getirilirken, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Suat Faruk Giray atandı. Ticaret Bakanlığında da Karar 2026/333 ile açık kadrolara iki atama yapıldı. İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.