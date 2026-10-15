Sigorta Danışmanı İstanbul'daki Selin Ardından Yapılması Gerekenleri Anlattı

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba sabahı başlayıp akşama kadar aralıksız süren sağanak, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre gün içinde 1.277 su baskını yaşandı; evleri, iş yerlerini ve araçları su bastı, birçok ilçede alt geçitler göle döndü. Balat'ta 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybederken Ayazağa'da sabah saatlerinde araçların üst üste yığıldığı görüldü. Okulların 15 Ekim'de tatil edildiği kentte sular çekilmeye başlayınca bu kez hasarın nasıl karşılanacağı sorusu öne çıktı. Sigorta danışmanı Batuhan Balta da kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, selden zarar görenlerin sigorta sürecini kaybetmemek için ilk saatlerde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.
Sigorta sürecinin temeli hasarı fotoğraf ve videoyla kayda almak
Balta'ya göre sel sonrası sigorta sürecinde en önemli şey belge. Evi, aracı ya da iş yeri sular altında kalanların hasarı tek tek fotoğraflaması ve videoya çekmesi gerekiyor; araçta mahsur kalanlar için de aynısı geçerli. Ama danışman bunun bir şartı olduğunu da ekliyor: Görüntü almak için asla can güvenliği riske atılmamalı. Sigortalı bir malın zararı karşılanabilir, can ise geri gelmiyor.
İkinci öneri hasarı büyütmemek. Mümkünse eşyaları sudan uzaklaştırmak, aracı da en yakın çekiciyi arayıp güvenli bir yere aldırmak gerekiyor. Balta, sigorta şirketlerinin çekicilerinin şu sıralar yoğunluktan yetişemediğini söylüyor; bu yüzden beklemek yerine en yakın çekiciye ulaşmak ve bu süreçte yapılan her harcamanın fişini, faturasını saklamak öneriliyor. Geri kalan işlemler ise sigortacıya bırakılabiliyor.
Hasar ihbarını gecikmeden sigorta şirketine ya da acenteye yapmak da süreci hızlandırıyor. Suya giren eşyaları atmadan, aracı da tamire vermeden önce eksperin hasarı görmesini beklemek gerekiyor. Aksi hâlde zararın sel kaynaklı olduğunu kanıtlamak zorlaşabiliyor; çektiğiniz fotoğraf ve videolar tam da bu noktada işe yarıyor.
Burada bir noktayı da hatırlatmakta fayda var: Zararın karşılanıp karşılanmayacağı poliçedeki teminata bağlı. Kaskoda ve konut sigortasında sel ya da su baskını teminatı bulunup bulunmadığı, hasar bildirimi yapılırken poliçeden kontrol edilmeli. Zorunlu deprem sigortası DASK ise sel hasarını kapsamıyor.
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