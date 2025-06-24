Sosyal Medyada Viral Olan Yemekler İçin Yemem/Yerim Testi Burada!
Sosyal medyada viral olan tarifleri hepimiz görüyoruz. Bazılarını görür görmez denemek istesek de bazılarına mesafeli yaklaşıyoruz. Sosyal medyada gördüğümüz tarifleri senin için derledik, bunlardan hangilerini yerdin, hangilerini yemezdin, gel birlikte bakalım...
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1. Önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım...
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2. Yaşını da öğrenelim mi?
3. Geldik yemeklere. Makarna cipsi desek, ne dersin?
4. Big Mac sevilen bir hamburger. Ama sosyal medyada daha çok takosunu görüyoruz. Yenir mi sence?
5. Son zamanların en virali spoonful'u yer misin diye sorsak...
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6. Gigi Hadid makarnası viral olalı biraz oldu evet ama hiç popülerliğini yitirmedi. Peki yer misin?
7. Squid Game ile meşhur olan Dalgona şekerini yer misin?
8. Her yerde gördüğümüz bir başka tarif ise smash patato. Yer misin, yemez misin?
9. Yoğurtlu salatalık tarifini de sıklıkla görüyoruz. Senin yiyebileceğin bir lezzet midir bu salata?
10. Hepimizin bildiği bisküvi pastası ya da sosyal medyadaki adıyla "fakir pastası". Yer misin?
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11. Cedric Grolet'in fıstık pastasına ne dersin?
12. Çıtır patatesleri gördün mü? Bunları yer misin?
13. Dubai çikolatası olmadan bu liste tamamlanamaz tabii ki. Yer misin, yemez misin?
14. Son olarak çiğ köfte suşiyi de soralım. Yer misin?
Sen sosyal medyada ne görsen hemen denemek istiyorsun!
Sen pek viral tarifleri kovalayan biri değilsin!
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