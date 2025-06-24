Sosyal Medyada Viral Olan Yemekler İçin Yemem/Yerim Testi Burada!

Sen öyle viral falan anlamazsın. Senin için önemli olan damak tadına uyup uymaması. Sosyal medyada bir tarif gördün diyelim, önce bir senin damak tadına uyar mı diye tartıyorsun. Öyle hemen görüp denemek pek senlik değil. Sen daha çok bilinen ve damak tadına uyan tatları deniyorsun. Yani önüne sosyal medyada düşen her tarifi denemeden önce bir bakıyorsun senin damak tadına yakın bir lezzet mi. Eğer yakınsa denemek istiyorsun ama değilse hiiiç yanına bile yaklaşmıyorsun!