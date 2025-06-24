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Sosyal Medyada Viral Olan Yemekler İçin Yemem/Yerim Testi Burada!

etiket Sosyal Medyada Viral Olan Yemekler İçin Yemem/Yerim Testi Burada!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 16:29

Sosyal medyada viral olan tarifleri hepimiz görüyoruz. Bazılarını görür görmez denemek istesek de bazılarına mesafeli yaklaşıyoruz. Sosyal medyada gördüğümüz tarifleri senin için derledik, bunlardan hangilerini yerdin, hangilerini yemezdin, gel birlikte bakalım...

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1. Önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım...

2. Yaşını da öğrenelim mi?

3. Geldik yemeklere. Makarna cipsi desek, ne dersin?

3. Geldik yemeklere. Makarna cipsi desek, ne dersin?

4. Big Mac sevilen bir hamburger. Ama sosyal medyada daha çok takosunu görüyoruz. Yenir mi sence?

4. Big Mac sevilen bir hamburger. Ama sosyal medyada daha çok takosunu görüyoruz. Yenir mi sence?

5. Son zamanların en virali spoonful'u yer misin diye sorsak...

5. Son zamanların en virali spoonful'u yer misin diye sorsak...
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6. Gigi Hadid makarnası viral olalı biraz oldu evet ama hiç popülerliğini yitirmedi. Peki yer misin?

6. Gigi Hadid makarnası viral olalı biraz oldu evet ama hiç popülerliğini yitirmedi. Peki yer misin?

7. Squid Game ile meşhur olan Dalgona şekerini yer misin?

7. Squid Game ile meşhur olan Dalgona şekerini yer misin?

8. Her yerde gördüğümüz bir başka tarif ise smash patato. Yer misin, yemez misin?

8. Her yerde gördüğümüz bir başka tarif ise smash patato. Yer misin, yemez misin?

9. Yoğurtlu salatalık tarifini de sıklıkla görüyoruz. Senin yiyebileceğin bir lezzet midir bu salata?

9. Yoğurtlu salatalık tarifini de sıklıkla görüyoruz. Senin yiyebileceğin bir lezzet midir bu salata?

10. Hepimizin bildiği bisküvi pastası ya da sosyal medyadaki adıyla "fakir pastası". Yer misin?

10. Hepimizin bildiği bisküvi pastası ya da sosyal medyadaki adıyla "fakir pastası". Yer misin?
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11. Cedric Grolet'in fıstık pastasına ne dersin?

11. Cedric Grolet'in fıstık pastasına ne dersin?

12. Çıtır patatesleri gördün mü? Bunları yer misin?

12. Çıtır patatesleri gördün mü? Bunları yer misin?

13. Dubai çikolatası olmadan bu liste tamamlanamaz tabii ki. Yer misin, yemez misin?

13. Dubai çikolatası olmadan bu liste tamamlanamaz tabii ki. Yer misin, yemez misin?

14. Son olarak çiğ köfte suşiyi de soralım. Yer misin?

14. Son olarak çiğ köfte suşiyi de soralım. Yer misin?

Sen sosyal medyada ne görsen hemen denemek istiyorsun!

Sen tam bir sosyal medya gurmesisin. Hiç kimse denemeden her viral tarifi ilk deniyorsun. Damak tadı ne kadar sana uzak olsa da sen denemek istiyorsun. Her tarife bir şans veriyorsun mutlaka, çünkü senin için yeni tarifleri denemek tam bir tutku! TikTok'ta viral bir tarif mi gördün, onu yemeden sana rahat yok. Lezzetli tatlılardan farklı tariflere her şeyi denemek istiyorsun. O yüzden viral tariflerin hepsini yemiş olmanı çok iyi anlıyoruz!

Sen pek viral tarifleri kovalayan biri değilsin!

Sen öyle viral falan anlamazsın. Senin için önemli olan damak tadına uyup uymaması. Sosyal medyada bir tarif gördün diyelim, önce bir senin damak tadına uyar mı diye tartıyorsun. Öyle hemen görüp denemek pek senlik değil. Sen daha çok bilinen ve damak tadına uyan tatları deniyorsun. Yani önüne sosyal medyada düşen her tarifi denemeden önce bir bakıyorsun senin damak tadına yakın bir lezzet mi. Eğer yakınsa denemek istiyorsun ama değilse hiiiç yanına bile yaklaşmıyorsun!

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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