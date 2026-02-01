Sosyal Medya Çağında İnsana Ne Olacak?

Bu konuyu tartışacağız. Sanki tartışmalıyız. Şu sıra herkesin odağı yapay zekâ ama sanki sosyal medya daha canlı kanlı. Her şeyi değiştiriyor her şeyi dönüştürüyor. 10 Şubat 2026’da Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında ATSO’'da Sosyal Medyanın Geleceği- Geleceğin Sosyal Medyası başlığıyla gerçekleşecek Dijital İnsan zirvesinde merak ettiğim konuşmacılar var. Konu bu olacak ve geniş bir çerçevede tartışılacak. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Fulya Sarman, Prof.Dr.Uğur Batı, Osman Demircan, Alp Köksal, Devrim Danyal, Prof.Dr. Bilge Uzun, Ömer Çolakoğlu, Dr. Timur Yılmaz, Doç.Dr. Mehmet Şakiroğlu ve Prof.Dr. Korkut Ulucan. Merakla dinleyeceğim onları. ATSO ve Akdeniz Reklamcılar Derneği ARD’nin ortaklaşa düzenlediği zirve, 09.00 – 17.30 saatleri arasında ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda olacak ve ilginç olacak.

Dijital bir sis perdesinin ardında, insan ruhu sessizce evriliyor, tıpkı bir kelebeğin kozasında titreyen kanatlar gibi. Parmak uçlarımızla dokunduğumuz ekranlar, kalplerimizi mi yoksa hayaletlerimizi mi bağlıyor birbirine? Sosyal medya, modern çağın büyülü aynası gibi, bize hem yansıyan bir görüntü sunuyor hem de o görüntüyü çarpıtarak ruhumuzu sorgulatıyor – bir Narcissus'un göl kenarındaki yansıması, ama bu kez binlerce gözün bakışıyla boğulmuş. Bu çağda, insan ne olacak? Bir bağlantı ağına mı dönüşecek, yoksa o ağın düğümlerinde kaybolmuş bir gölge mi kalacak, rüzgarın savurduğu bir yaprak gibi? Ekteki belgelerin derinliklerinden süzülen düşünceler, bu soruyu bir şiir gibi açığa vuruyor: Evrimden doğan umutlar, risklerin gölgesinde dans ediyor, yıldızların altında bir ateş böceği sürüsü misali.