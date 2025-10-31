onedio
Sonbaharda Bir Başka Güzel Olan 10 Avrupa Şehri

Sonbaharda Bir Başka Güzel Olan 10 Avrupa Şehri

31.10.2025 - 12:26

Sonbahar, Avrupa’yı keşfetmek için en özel zamanlardan biri. Yaz kalabalığı çekilmiş, fiyatlar düşmüş, doğa altın tonlarına bürünmüşken yeni şehirler keşfetmenin keyfi bambaşka. Eğer seyahat planı yapıyorsanız, ucuz uçak bileti bulmak için erkenden harekete geçmek en doğrusu. Rüzgarda savrulan yapraklar, sokak kafelerinde içilen sıcak kahveler ve romantik yürüyüş rotalarıyla bu şehirler sonbaharda çok daha büyüleyici bir hal alıyor.

1. Prag – Çekya

1. Prag – Çekya

Gotik mimarisi ve Orta Çağ ruhunu koruyan sokaklarıyla Prag, sonbaharda adeta bir film setine dönüşüyor. Karl Köprüsü üzerinde sisli sabahlarda yürümek, Vltava Nehri boyunca renkli ağaçlar eşliğinde dolaşmak burada yapılacaklar arasında. Hem kültür hem estetik peşindeyseniz Prag tam size göre.

2. Budapeşte – Macaristan

2. Budapeşte – Macaristan

Termal banyoları, Tuna Nehri manzarası ve tarihi yapılarıyla Budapeşte sonbaharda büyüleyici bir görünüme bürünüyor. Gellért Tepesi’nden şehir manzarasını izlemek, sıcak şarap eşliğinde yürüyüş yapmak için ideal. Üstelik fiyatlar da diğer Avrupa başkentlerine kıyasla oldukça uygun.

3. Krakow – Polonya

3. Krakow – Polonya

Tarihi atmosferi ve öğrenci nüfusunun canlılığıyla Krakow, hem uygun fiyatlı hem de keşif dolu bir rota. Sonbaharda Wawel Kalesi çevresi ve Planty Parkı renk cümbüşüne sahne olurken, şehirde sanatsal etkinlikler de hız kazanıyor.

4. Brugge – Belçika

4. Brugge – Belçika

Kanalları, çikolata kokulu sokakları ve taş evleriyle Brugge, sonbaharın romantik ruhunu iliklerinize kadar hissettiriyor. Sakin ve yavaş akan bir şehir gezisi hayal ediyorsanız Brugge sizi mutlu edecektir.

5. Ljubljana – Slovenya

5. Ljubljana – Slovenya

Yeşil alanları, bisiklet yolları ve pastel renkli evleriyle Ljubljana, fazla bilinmeyen ama çok sevimli bir sonbahar destinasyonu. Şehrin ortasından geçen nehir, çevresindeki kafeler ve canlı sanat sahnesi, keşfetmeyi sevenler için birebir.

6. Edinburgh – İskoçya

6. Edinburgh – İskoçya

Sisli sokakları, tarihi binaları ve gotik havasıyla sonbaharın ruhunu tam anlamıyla yansıtan bir şehir. Arthur’s Seat’e yapılan yürüyüş, bu mevsimde hafızalardan silinmeyecek bir deneyime dönüşüyor.

7. Bled – Slovenya

7. Bled – Slovenya

Göl kıyısındaki minik ada, etrafını çevreleyen ormanlarla birlikte tam bir kartpostal görüntüsü sunuyor. Bled Kalesi’nden gün batımını izlemek ya da göl kenarında yürüyüş yapmak, sonbaharın huzurlu havasını dorukta yaşatıyor.

8. Sibiu – Romanya

8. Sibiu – Romanya

Transilvanya bölgesinde yer alan Sibiu, Orta Çağ dokusunu koruyan şehirlerden biri. Renkli evleri, dar sokakları ve göz şeklindeki çatı pencereleriyle fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor. Üstelik oldukça sakin ve az turist çekiyor.

9. Porto – Portekiz

9. Porto – Portekiz

Yaz sonrasında ılık havasını koruyan Porto, sonbaharda hala dışarıda zaman geçirmek için elverişli bir şehir. Douro Nehri kıyısındaki restoranlar, fado müzikleri ve yerel şaraplar eşliğinde şehir bambaşka bir ruha bürünüyor.

10. Floransa – İtalya

10. Floransa – İtalya

Sanatın, tarihin ve romantizmin başkenti olan Floransa, sonbaharda kalabalıklardan uzak, daha dingin bir gezi imkanı sunuyor. Uffizi Müzesi'nden Arno Nehri’ne kadar şehir adım adım geziliyor, kahvenizi Piazza della Signoria’da içmek başka bir keyif haline geliyor.

