Sonbaharda Bir Başka Güzel Olan 10 Avrupa Şehri

Sonbahar, Avrupa’yı keşfetmek için en özel zamanlardan biri. Yaz kalabalığı çekilmiş, fiyatlar düşmüş, doğa altın tonlarına bürünmüşken yeni şehirler keşfetmenin keyfi bambaşka. Eğer seyahat planı yapıyorsanız, ucuz uçak bileti bulmak için erkenden harekete geçmek en doğrusu. Rüzgarda savrulan yapraklar, sokak kafelerinde içilen sıcak kahveler ve romantik yürüyüş rotalarıyla bu şehirler sonbaharda çok daha büyüleyici bir hal alıyor.