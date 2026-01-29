onedio
0.10 Gramlık Altından Ferdi Özbeğen'in Hayatının Film Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

0.10 Gramlık Altından Ferdi Özbeğen'in Hayatının Film Olmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
29.01.2026 - 17:55

Eski adı Twitter, yeni adı X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 23 Ocak Perşembe günü hangi gönderiler öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?

Başlayalım!

Farklı birini düşünemezdik...

Haaland Abdülkerim eşleşmesi de epey konuşuldu.

O bile bin liradan başlar.

Şöyle bir durum var.

Penguensiz günümüz geçmiyor...

Bunun spoilerı mı olur?

Kapatalım 👋

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
