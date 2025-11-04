onedio
En Anlamsız Fotolardan Çözmesi İmkansız Şifrelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

En Anlamsız Fotolardan Çözmesi İmkansız Şifrelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.11.2025 - 19:23

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Salı günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Şu bir!

twitter.com

Günün en çok dikkat çeken Cadılar Bayramı kıyafeti de açık ara buydu.

twitter.com

Tezi bırak kitap yazılır.

twitter.com

Admin iyi misin?

twitter.com

Atış talimi yapmışlar.

twitter.com
Devam edelim.

twitter.com

O kadar kolay ki kimsenin aklına bunca süre gelmemiş.

twitter.com

Güzel dertler bunlar.

twitter.com

Uzak Şehir fanları bile anlam veremedi bu sahneye.

twitter.com

Ayrıca erkek kuaförleri...

twitter.com
Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
