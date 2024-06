Skor Aldatmasın: Türkiye 3 – Gürcistan 1

Türkiye’nin maç istatistikleri Gürcistan’dan daha iyi; toplam 22 şut atıp, %56 topa sahip olmuşuz. Gürcistan ise 14 şut atıp, topa %44 sahip olmuş. Ancak bu oranlar Gürcistan’dan çok daha iyi oynadığımız anlamına gelmiyor. Maçı hatırlarsak, Gürcistan’ın bizden daha fazla net gol pozisyonu var. Her an beraberlik sayısını yakalayabilecek bir oyun sergilediler.

Kalemizde çok pozisyon vermemizin en önemli nedeni, orta sahamızın savunma gücünün yetersizliği idi. Hücumda son derece etkili olan orta saha oyuncularımız yeterince savunmaya destek olamadılar. Bu gerçeği görmek zorundayız.

Son 15 dakikada, skoru korumak için beşli defansa dönmek de tehlikeliydi. Bu taktik sonucu takım daha az atağa çıktığı için oyunu kendi sahamızda kabullendik ve rakibe çok pozisyon verdik. O pozisyonlardan biri gol olsa şimdi çok farklı şeyler konuşuyor olurduk.

Gollerimiz ise organize ataklar sonucu değil, bireysel yeteneklerimiz sayesinde geldi. Mert Müldür ve Arda Güler’in golleri belki de turnuvanın en güzel golleri arasında yer alacak. Arda her an skoru değiştirebilecek bir yetenek ve zekaya sahip. Ancak bu bireysel beceriler her maçı kurtarmaya yetmez.

Bizim maçtan sonra Portekiz ve Çekya maçlarını da izledim. Her ikisi de çok organize ataklar yapıyor ve savunmaya büyük önem veriyorlar. Şayet bu maçlara da santraforsuz çıkar ve orta sahayı daha defansif özellikli oyuncularla kuramazsak başımız ağrıyabilir.

Umarım bizim bu gördüklerimizi Montella ve yardımcıları da görüyordur.

