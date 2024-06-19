Skor Aldatmasın: Türkiye 3 – Gürcistan 1
Skor Aldatmasın: Türkiye 3 – Gürcistan 1
Öncelikle milli takımımızı kazandığı üç puandan dolayı kutluyorum. Tüm futbolcular maça tam odaklanmış, istekli ve büyük emek vererek oynadılar. Hepsi birbiriyle yardımlaştı, kimse kaytarmadı.
Gelelim maçın analizine:
Öncelikle skoru 2-1 olarak kabul etmek ve analizleri bu skor üzerinden yapmak daha gerçekçi olur. Zira, Gürcistan kalecisi son dakikaya girildiğinde, beraberlik sayısı için bu riski göze almak zorundaydı. Sonuçta 3-1 kaybetmekle 2-1 kaybetmek arasında önemli bir fark yok.
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Analizime kadrodan başlamak istiyorum; kadroda, gerçek mevkii santrafor olan üç oyuncu varken, Montella’nın Barış Alper’i santrafor olarak oynatmasını anlayabilmiş değilim.
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Gelelim maçın geneline:
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