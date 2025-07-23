Sizin İçin Araştırdık: Ortalama Bir Restoran Açmak Ne Kadara Patlıyor?
Restoran açma fikri kulağa güzel geliyor. Kendi işinin patronu olmak ya da güvendiğin ve tanıdığın biriyle ortak olmak epey güzel bir fikir ama bir de işin mali boyutu var. Ortalama bir restoran açmak kaça patlar? Restoran açarken hangi gider kalemleri oluyor? Hepsini hesapladık!
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Mekan kirası ve depozitodan başlayalım.
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Sonrasında tadilat ve dekorasyon var.
Endüstriyel mutfak ekipmanlarından bahsedelim.
Sıra geldi mobilya ve iç dekorasyona.
Restoran açacaksak ruhsata da ihtiyacımız var.
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Restoran açılışından önce personel giderlerini konuşalım.
Çoğu şey tamam ise açılış ve tanıtım masraflarına göz atalım.
İlk ürün alımları için stok da yapılmalı.
Şimdi geldik işin en teknolojik kısmına.
Beklenmeyen masraflar için minimum 150.000 TL ayırmak gerek. Ne olur ne olmaz.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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