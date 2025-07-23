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Sizin İçin Araştırdık: Ortalama Bir Restoran Açmak Ne Kadara Patlıyor?

Sizin İçin Araştırdık: Ortalama Bir Restoran Açmak Ne Kadara Patlıyor?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 15:32

Restoran açma fikri kulağa güzel geliyor. Kendi işinin patronu olmak ya da güvendiğin ve tanıdığın biriyle ortak olmak epey güzel bir fikir ama bir de işin mali boyutu var. Ortalama bir restoran açmak kaça patlar? Restoran açarken hangi gider kalemleri oluyor? Hepsini hesapladık!

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Mekan kirası ve depozitodan başlayalım.

Mekan kirası ve depozitodan başlayalım.

Restoranın yeri her şeydir. Lokasyon iyi olsun dersen, kirası da haliyle uçuyor.

İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde 100-120 m² büyüklüğünde, düzgün lokasyonda bir yerin aylık kirası 100.000 TL civarında. Bu işin raconunda ise genelde 3 aylık depozito vermeden anahtar eline geçmiyor. 

İlk giriş masrafı: 400.000 TL (1 kira + 3 depozito) diyelim.

Sonrasında tadilat ve dekorasyon var.

Sonrasında tadilat ve dekorasyon var.

Boş bir dükkan alıp hadi başlayalım diyemiyorsun. Elektrik, su, yer döşemesi, tavan işleri ve hatta bazen duvar kırdırmak bile gerekebiliyor. Mekanı restoran formatına çevirmek için ciddi bir tadilat süreci yaşanıyor. 

  • Tesisat işleri: 70.000 TL

  • Yer - duvar - tavan yenileme: 90.000 TL

  • Havalandırma: 120.000 TL

  • İç mimari - işçilik - dekorasyon: 170.000 TL

Toplamda 450.000 TL'lik bir ücret çıkıyor.

Endüstriyel mutfak ekipmanlarından bahsedelim.

Endüstriyel mutfak ekipmanlarından bahsedelim.

Ev tipi ocakla restoran mutfağı çalışmayacağına göre çeşitli ekipmanlara ihtiyaç var. Ticari mutfakta kullanılan tüm cihazlar endüstriyel olmalı ve bunlar pek de ucuz değil.

  • Ocak, fırın: 130.000 TL

  • Davlumbaz, havalandırma: 100.000 TL

  • Endüstriyel buzdolabı, derin dondurucu: 120.000 TL

  • Hazırlık tezgahları: 60.000 TL

  • Bulaşık makineleri: 80.000 TL

  • Küçük ekipmanlar (tava, bıçak, tencere vs.): 30.000 TL

Toplamda 520.000 TL'lik bir fiyat tablosu elde ediyoruz. Bunlar için kapı kapı dolaşmak yerine ZerGO sizin için ürünlerin en uygun olanını sunuyor. Aynı zamanda farklı satıcılardan da dilediğiniz ürünü satın alabiliyorsunuz.

Sıra geldi mobilya ve iç dekorasyona.

Sıra geldi mobilya ve iç dekorasyona.

Restoranın içi ve dışarıdan görüntüsü onun vitrinidir. Müşteri oturunca kendini iyi hissetmeli. Ama her masa, her sandalye ve her abajur tek tek masraf olarak karşımıza çıkıyor.

  • Masa ve sandalye (25 masa, 60 sandalye): 120.000 TL

  • Karşılama alanı, servis ünitesi: 25.000 TL

  • Aydınlatmalar, dekoratif objeler: 40.000 TL

  • Menü tahtaları, tuzluk, kürdanlık: 15.000 TL

Toplam: 200.000 TL olarak hesaplıyoruz.

Restoran açacaksak ruhsata da ihtiyacımız var.

Restoran açacaksak ruhsata da ihtiyacımız var.

Ruhsat almak ve evrak imzalamak düşünüldüğü kadar kolay değil. Karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:

  • İş yeri ruhsatı: 10.000 TL

  • Gıda üretim izni, sağlık belgeleri: 15.000 TL

  • Yangın raporu, tabela ruhsatı vs.: 20.000 TL

  • Danışmanlık, noter masrafları: 15.000 TL

Yani bu kalem giderleri için 60.000 TL'yi ayırmak lazım. Elbette bu rakamlar her belediye ive her lokasyon çin farklı olabilir.

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Restoran açılışından önce personel giderlerini konuşalım.

Restoran açılışından önce personel giderlerini konuşalım.

Açılmadan önce çalışacak kadroyu hazır etmen lazım. Onların maaşları, SGK’sı, yemeği, yolu derken rakam büyüyor.

  • Aşçı: 45.000 TL

  • Yardımcı aşçı: 30.000 TL

  • 4 garson: 88.000 TL

  • Temizlik ve destek personeli (2 kişi): 40.000 TL

  • SGK, yemek, yol katkısı: 35.000 TL

Personel giderleri için 238.000 TL hesapladık.

Çoğu şey tamam ise açılış ve tanıtım masraflarına göz atalım.

Çoğu şey tamam ise açılış ve tanıtım masraflarına göz atalım.

“Restoran açtım.” demekle olmuyor. İnsanların bu açılıştan muhakkak haberi olmalı. Bu da para demek.

  • Sosyal medya reklamları: 25.000 TL

  • Açılış günü promosyonları, kampanyalar: 10.000 TL

  • PR/influencer işbirliği: 20.000 TL

  • Menü tasarımı ve baskı: 5.000 TL

Toplam: 60.000 TL.

İlk ürün alımları için stok da yapılmalı.

İlk ürün alımları için stok da yapılmalı.

İlk gün müşteriye boş menü göstermek doğru olmaz. Gıda stokları ve ekipmanları başlangıçta toplu alınır. Çünkü ani bir eksik çıktığında restoranı boş bırakıp market alışverişi yapılması kolay değil.

  • Et, sebze, kuru gıda, içecekler: 75.000 TL

  • Temizlik malzemeleri: 10.000 TL

  • Tabak, çatal, bıçak, bardak: 30.000 TL

  • Sarf malzemeleri: 5.000 TL

Toplam: 120.000 TL diyoruz.

Şimdi geldik işin en teknolojik kısmına.

Şimdi geldik işin en teknolojik kısmına.

Modern restoranlarda adisyonlar dijital olmalı ve güvenlik sistemleri kurulu halde olmalı. Bunlar da ek gider elbette.

  • Sipariş ve adisyon yazılımı: 15.000 TL

  • POS cihazı, yazarkasa: 10.000 TL

  • Güvenlik kameraları, altyapı: 25.000 TL

  • Müzik sistemi, ekran vs.: 15.000 TL

65.000 TL'yi de gözden çıkarmak gerek.

Beklenmeyen masraflar için minimum 150.000 TL ayırmak gerek. Ne olur ne olmaz.

Beklenmeyen masraflar için minimum 150.000 TL ayırmak gerek. Ne olur ne olmaz.

Kalem kalem baktığımızda, ortalama büyüklükte ve orta segment bir restoranı 2025 yılında açmak için gereken toplam 2.263.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu rakam ölçülü ama düzgün bir restoran için geçerli. Eğer lokasyon daha lüks, dekorasyon özel tasarım, yemekler fine dining olacaksa 3.5 – 4 milyon TL’yi çok rahat görebiliriz. Restoran açarken başta planlı ilerlenirse kazançlı bir iş olabilir. Ekipmanlar, sarf malzemeleri, temizlik ürünleri ve daha pek çok ürün için ZerGO'nun geniş ürün yelpazesinden bir restoranın ihtiyaç duyabileceği pek çok şeyi bulabilirsiniz.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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