Sizin İçin Araştırdık: Ortalama Bir Restoran Açmak Ne Kadara Patlıyor?

Ev tipi ocakla restoran mutfağı çalışmayacağına göre çeşitli ekipmanlara ihtiyaç var. Ticari mutfakta kullanılan tüm cihazlar endüstriyel olmalı ve bunlar pek de ucuz değil.

Ocak, fırın: 130.000 TL

Davlumbaz, havalandırma: 100.000 TL

Endüstriyel buzdolabı, derin dondurucu: 120.000 TL

Hazırlık tezgahları: 60.000 TL

Bulaşık makineleri: 80.000 TL

Küçük ekipmanlar (tava, bıçak, tencere vs.): 30.000 TL

Toplamda 520.000 TL'lik bir fiyat tablosu elde ediyoruz. Bunlar için kapı kapı dolaşmak yerine ZerGO sizin için ürünlerin en uygun olanını sunuyor. Aynı zamanda farklı satıcılardan da dilediğiniz ürünü satın alabiliyorsunuz.