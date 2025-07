Sizin İçin Araştırdık: Ortalama Bir Restoran Açmak Ne Kadara Patlıyor?

Restoranın içi ve dışarıdan görüntüsü onun vitrinidir. Müşteri oturunca kendini iyi hissetmeli. Ama her masa, her sandalye ve her abajur tek tek masraf olarak karşımıza çıkıyor.

Masa ve sandalye (25 masa, 60 sandalye): 120.000 TL

Karşılama alanı, servis ünitesi: 25.000 TL

Aydınlatmalar, dekoratif objeler: 40.000 TL

Menü tahtaları, tuzluk, kürdanlık: 15.000 TL

Toplam: 200.000 TL olarak hesaplıyoruz.