Sizin Çocuğunuz Ne Kadar Temiz?
Sizin Çocuğunuz Ne Kadar Temiz?
Çocuklarımızın temizlik alışkanlıkları, bazen gerçek bir macera olabilir! Kimi zaman yemek yerken bütün evin duvarlarını boyarlar, kimi zaman da odalarını düzenli bir savaş alanına çevirirler. Ancak her ne olursa olsun, onların temizlik dünyası bizim için her zaman bir merak konusu olmuş. Bakalım senin çocuğun bu konuda ne durumda?
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1. Başlayalım! Çocuğunuz yemek yerken döküp saçma konusunda nasıl?
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2. Çocuğunuzun ellerini yıkama alışkanlığı nasıl?
3. Yemekten sonra ne yapar?
4. Odanın durumu nasıl?
5. Peki, kıyafetlerini ne kadar sık değiştirir?
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