Sizin Çocuğunuz Ne Kadar Temiz?

Çocuğunuz temizlik konusunda bir yıldız! Her şeyi zamanında ve düzgün yapıyor. Her öğünden sonra ellerini yıkıyor, odasını düzenli tutuyor ve her gün temiz kıyafet giymeden durmuyor. Dişlerini düzenli fırçalıyor ve banyo vakti en sevdiği zaman. Çöp kutusu hep boş ve saçları her zaman temiz. Dışarıdan geldiğinde bile tertemiz bir şekilde eve giriyor. Çocuğunuz bu konuda gerçekten çok başarılı ve belli ki temizlik alışkanlıklarını sizden öğrenmiş. Tebrikler!