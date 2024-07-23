Sizin Çocuğunuz Ne Kadar Temiz?

Temizlik önemli ama bazen gözden kaçabiliyor. Genel olarak fena değil, ama bazı konularda biraz daha dikkat gerekebilir. Ellerini yıkama alışkanlığı hatırlatma ile oluyor, odası biraz dağınık ama çok da kötü değil. Kıyafetlerini iki üç gün değiştirmeden giyiyor ve diş fırçalama konusunda bazen unutkan. Banyoyu sever ama bazen ikna etmek zor olabiliyor. Çöp kutusunu bazen unutuyor ama genelde topluyor. Yani, temizlik konusunda orta halli bir durumu var. Biraz daha dikkatle temizlik alışkanlıkları gelişebilir.