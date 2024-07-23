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Sizin Çocuğunuz Ne Kadar Temiz?

etiket Sizin Çocuğunuz Ne Kadar Temiz?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 10:01

Çocuklarımızın temizlik alışkanlıkları, bazen gerçek bir macera olabilir! Kimi zaman yemek yerken bütün evin duvarlarını boyarlar, kimi zaman da odalarını düzenli bir savaş alanına çevirirler. Ancak her ne olursa olsun, onların temizlik dünyası bizim için her zaman bir merak konusu olmuş. Bakalım senin çocuğun bu konuda ne durumda?

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1. Başlayalım! Çocuğunuz yemek yerken döküp saçma konusunda nasıl?

1. Başlayalım! Çocuğunuz yemek yerken döküp saçma konusunda nasıl?

2. Çocuğunuzun ellerini yıkama alışkanlığı nasıl?

3. Yemekten sonra ne yapar?

3. Yemekten sonra ne yapar?

4. Odanın durumu nasıl?

4. Odanın durumu nasıl?

5. Peki, kıyafetlerini ne kadar sık değiştirir?

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6. Çocuğunuz banyoyu ne kadar seviyor?

7. Diş fırçalama alışkanlığı nasıl?

7. Diş fırçalama alışkanlığı nasıl?

8. Çocuğunuz dışarıda oynayıp eve geldiğinde nasıl?

8. Çocuğunuz dışarıda oynayıp eve geldiğinde nasıl?

Temizlik gurusu!

Temizlik gurusu!

Çocuğunuz temizlik konusunda bir yıldız! Her şeyi zamanında ve düzgün yapıyor. Her öğünden sonra ellerini yıkıyor, odasını düzenli tutuyor ve her gün temiz kıyafet giymeden durmuyor. Dişlerini düzenli fırçalıyor ve banyo vakti en sevdiği zaman. Çöp kutusu hep boş ve saçları her zaman temiz. Dışarıdan geldiğinde bile tertemiz bir şekilde eve giriyor. Çocuğunuz bu konuda gerçekten çok başarılı ve belli ki temizlik alışkanlıklarını sizden öğrenmiş. Tebrikler!

Orta halli temizlikçi!

Orta halli temizlikçi!

Temizlik önemli ama bazen gözden kaçabiliyor. Genel olarak fena değil, ama bazı konularda biraz daha dikkat gerekebilir. Ellerini yıkama alışkanlığı hatırlatma ile oluyor, odası biraz dağınık ama çok da kötü değil. Kıyafetlerini iki üç gün değiştirmeden giyiyor ve diş fırçalama konusunda bazen unutkan. Banyoyu sever ama bazen ikna etmek zor olabiliyor. Çöp kutusunu bazen unutuyor ama genelde topluyor. Yani, temizlik konusunda orta halli bir durumu var. Biraz daha dikkatle temizlik alışkanlıkları gelişebilir.

Temizlik alarmı!

Temizlik alarmı!

Biraz daha dikkat etmesi lazım. Temizlik konusunda daha fazla hatırlatma ve teşvik gerekebilir. Yemek yerken döküp saçma konusunda dikkatli değil ve ellerini her fırsatta yıkamıyor. Diş fırçasının nerede olduğunu unuttu ve banyodan kaçar gibi kaçıyor. Çöp kutusu odada çöp yuvasına dönmüş gibi ve saçlarını sadece hatırlatılınca yıkıyor. Bu durumda, temizlik alışkanlıkları geliştirmek için daha fazla dikkat ve özen gerekebilir. Birlikte temizlik oyunları oynayarak bu alışkanlıkları geliştirebilirsiniz.

Temizlik mi? O da ne?

Temizlik mi? O da ne?

Çocuğunuz temizlikle pek barışık değil gibi. Yemek yerken her şeyi üstüne döküyor ve ellerini yıkama alışkanlığı hatırlatılmadıkça yok. Odası nerede olduğunu unuttuğumuz bir dağınıklıkta ve kıyafetlerini haftalarca değiştirmeden giyiyor. u konuda biraz daha sıkı çalışmak gerekebilir. Temizlik rutinlerini eğlenceli hale getirerek işe başlayabilirsiniz. Belki birlikte temizlik yaparak bu alışkanlıkları geliştirmek mümkün olabilir.

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