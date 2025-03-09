Evinizi Organik Ürünlerle Temizlemenin 10 Doğal Yolu
Evinizi Organik Ürünlerle Temizlemenin 10 Doğal Yolu
Kimyasal kokularla boğuşmak yerine limon ferahlığında bir temizlik yapmaya ne dersiniz? Hem doğaya dost hem de cebinize uygun bu doğal yöntemlerle eviniz mis gibi kokacak!
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1. Sirkeyle toz avına çıkın.
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2. Limonun gücüyle kirlere son!
3. Karbonatla halılarınızı canlandırın.
4. Zeytinyağı ile ahşap parlatabilirsiniz.
5. Çamaşır sodası ile banyo tazeliği.
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6. Doğal sabunla yerleri parlatın.
7. Lavanta yağı ile ferahlatıcı sprey kullanın.
8. Arap sabunu ile mutfak dolaplarını parlatın.
9. Beyaz sabunla perde temizliği yapın.
10. Mısır nişastası ile camlarınızı parlatın.
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