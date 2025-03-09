Yaşam Alanları Temiz Tutmanı Sağlayacak Yöntemler

Eve sürekli yeni şeyler alıp eskileri tutarsan, fazlalıklar birikir ve temizlik yapmak gittikçe zorlaşır. Yeni bir kıyafet mi aldın? Dolabındaki benzer bir parçayı bağışla veya sat. Mutfakta yeni bir tabak seti mi aldın? Eskilerden kullanmadıklarını ayır. Bu yöntemle hem gereksiz kalabalığı engellersin hem de evin daha düzenli olur.