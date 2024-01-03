Sizden Uzaklaştığını Hissettiğiniz Partnerinizi Tekrar Kazanmak İçin Uygulayabileceğiniz 10 Yöntem

Hayatınızdaki öncelik ilk olarak kendiniz olsun ve başarılarınızı hiçbir zaman küçümsemeyin. Kendi hayatınızdaki problemlerle uğraşmak hem ilişkinizdeki en küçük detaya bile takılmanızı önler hem de kafanızdaki bütün düşüncelerin tek bir yerde toplanmamasını sağlar. İki bağımsız insanın ortak bir noktada buluşabilmesine de zaten ''sağlıklı bir ilişki' diyoruz!