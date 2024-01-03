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Sizden Uzaklaştığını Hissettiğiniz Partnerinizi Tekrar Kazanmak İçin Uygulayabileceğiniz 10 Yöntem

etiket Sizden Uzaklaştığını Hissettiğiniz Partnerinizi Tekrar Kazanmak İçin Uygulayabileceğiniz 10 Yöntem

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 23:01

Her ilişkinin kendine has bir tarzı vardır ve partnerlerden biri ilişkiden sıkıldıysa onu kazanmanın birden fazla yöntemi olabilir. Bunun her kişide işe yaraması imkansız olsa da genellikle ortak noktalarda herkesin istediği aynı! Şimdi adeta bir ilişki koçu gibi düşünmeye başlayalım 🥰

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1. Aranızdaki iletişimi zevkli hale getirin!

Bir ilişkinin en önemli püf noktası iletişimdir! Birbirinizle günlük rutinlerinizi ve o gün yaşadıklarınızı tabii ki paylaşın ama bir de bu işin keyifli bir hali var. Daha önce hiç konuşmadığınız konulardan sohbet açmak çenenizin düşmesine sebep olabilir!

2. Flört aşamasında yaptıklarınızı tekrardan yapın!

Birini tanımanın en keyifli yanlarından biri de flörtleşmek olabilir. Saatlerce telefonla konuşmak, bildirim geldi mi diye ekranı kontrol etmek ilişkinin tatlı evreleri olduğu için insan özleyebiliyor. Bu yüzden ilişkinizin ilk zamanlarına dönmek size iyi gelebilir!

3. İki kişinin de keyif alacağı ortak bir aktivite yapın.

İlişkide partnerlerden ikisinin de ortak sevdiği bir şey muhakkak vardır! Bu ortak aktiviteyi bulup birlikte yapmak oldukça zevkli olacaktır. Böylece aranızdaki enerjiyi tekrar yakalayabilirsiniz.

4. Bir uzmana danışabilirsiniz.

İlişkiler bazen çok karmaşık olabiliyor ve ne yapılırsa yapılsın olmayınca olmuyor. Böyle durumlarda partnerinizle birlikte uzman bir terapiste gitmek ve sorunlarınızı paylaşmak size çözüm önerisi sunabilir.

5. Partnerinizi sevdiğinizi gösteren bir davranışta bulunun.

Partnerinize olan sevginizi göstermenin birçok yolu olabilir ama önemli olan partnerinizin ne istediği. Onun neye ihtiyacı olduğunu keşfedin. Bu ihtiyaç, içten söylenmiş bir seni seviyorum cümlesi bile olabilir.

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6. Odağınız her zaman gelecekte olsun.

Partnerinizin geçmişte yaptığı hataları tekrar tekrar gündeme getirmek sizi aşılmaz bir girdabın içine sürükleyebilir. Geçmişi affedip önünüze bakmak ise çok mutlu bir hayatın kapısının anahtarı diyebiliriz!

7. Cinsel yaşantınızı renklendirin!

Partnerinizle olan cinsel yaşamınız sizin bütün bir ilişkinizi etkileyebilecek kadar önemli bir konu. Cinsel yaşamanızı renklendirmek için partnerinizle konuşabilir veya yeni pozisyonlar deneyebilirsiniz. Bu da ilişkinizi kurtarabilecek yöntemlerden biridir.

8. Partnerinizin hoşlanmadığı davranışlardan uzak durun.

Her ilişkinin dinamiği oldukça farklıdır ve size doğru gelen şey partnerinize yanlış gelebilir. Bazen mantık aramamak da ilişkinizi kurtaracak etkenlerden biri olabilir. Partneriniz sizden bir şey istediyse çok da sorgulamamak lazım. Tabii bu istek sizin özel alanınıza aşırı müdahale etmiyorsa!

9. Konu aşksa egonuzu bir kenara bırakın!

Partnerinizin sorunlarına odaklandığınız kadar kendinize de dönüp bir bakmanız bu noktada oldukça kilit nokta. Partneriniz sizin yaptığınız öz eleştiriye bayılacak ve bu ilişkiyi tekrar inşa etmeniz için bir fırsat oluşacak.

10. Partnerinize ondan bağımsız bir hayatınız olduğunu anlatın.

Hayatınızdaki öncelik ilk olarak kendiniz olsun ve başarılarınızı hiçbir zaman küçümsemeyin. Kendi hayatınızdaki problemlerle uğraşmak hem ilişkinizdeki en küçük detaya bile takılmanızı önler hem de kafanızdaki bütün düşüncelerin tek bir yerde toplanmamasını sağlar. İki bağımsız insanın ortak bir noktada buluşabilmesine de zaten ''sağlıklı bir ilişki' diyoruz!

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