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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
30.11.2024 - 04:55

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 30.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Evinize konfor ve kalite katacak ürünler bu hafta en çok satanlar arasında yer alıyor. Rahat uyku için Yataş yaylı yataklar ve gün boyu sıcak-soğuk içecek keyfi sunan Stanley termoslar mutlaka göz atılması gerekenlerden!

Pratik mutfak gereçlerinden şık dekoratif parçalara, indirimdeki en sevilen 18 ürün bir arada. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de evinize şıklık katın!

28 Kasım’da A101’de satışa sunulacak bu teknoloji harikası, indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Apple severler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Libre, Black Opium ve Lash Clash gibi ikonik ürünlerde %30’a varan indirimleri değerlendirin. Hem şıklığınız hem de bütçeniz kazansın!

Kışın soğuk günlerinde sıcacık bir ortam için ŞOK’un UFO ısıtıcı kampanyası tam size göre. 30 Kasım’dan itibaren kaçırılmayacak fiyatlarla!

Konforlu ve düzenli bir araç için uygun fiyatlı aksesuarlar. Kalite ve işlevselliği bir arada sunan bu ürünlerle yolculuklarınızı güzelleştirin.

29 Kasım’da satışa çıkacak bu kullanışlı ürün, çamaşır kurutma derdinize son verecek. Stoklar tükenmeden alın!

Yüzlerce market ürünü avantajlı fiyatlarla karşınızda. Hem ihtiyaçlarınızı tamamlayın hem de tasarruf edin!

En popüler kokular indirimde! İkonik ve sevilen parfümlerle hem kendinizi şımartın hem de çevrenizi büyüleyin.

Massimo Dutti, Bershka ve Oysho gibi markaların indirimli ürünleri alışveriş tutkunlarını bekliyor. Şıklık ve kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın!

Tüm indirimlere ek 500 TL’ye varan kupon fırsatlarını kaçırmayın. Alışveriş listenizi tamamlamanın tam zamanı!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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