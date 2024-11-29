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Efsane Kasım’da Son Günler! Tüm İndirimlere Ek 500 TL’ye Varan Kuponlar Burada

Efsane Kasım’da Son Günler! Tüm İndirimlere Ek 500 TL’ye Varan Kuponlar Burada

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 23:23

Efsane Kasım'da en avantajlı gün olan Black Friday geldi çattı. Kasım Fırsatları henüz tam anlamıyla bitmemişken hala sepetinizi doldurmak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için yeterli vakit var. İhtiyacınız olan tek şey, size özel hazırladığımız bu süper avantajlı indirim listesini incelemek. Ve elbette kozmetikten elektroniğe, ev-yaşamdan süpermarkete kadar en çok ihtiyacınız olan ürünün ne olduğuna karar vermek. 

Çünkü her şey o kadar ucuz ki tam sepete atmalık! 🥳🛍️

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 29.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kiko Milano ürünlerinde %30 indirime ek 500 TL kupon!

Kiko Milano ürünlerinde %30 indirime ek 500 TL kupon!

Kozmetik dünyasının en favori markası Kiko Milano kalitesini hala denemediyseniz işte size fırsat. Kasım ayının son indirimlerinde, tüm Kiko Milano ürünleri %30 indirime ek kupon fırsatlarıyla geliyor.

Mesela her çantada yer alan bu şahane lipgloss 699 TL'den 489 TL'ye düşüyor. Alın, aldırın!

Kiko Milano ürünlerinde %30 indirime ek 500 TL kupon!

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Günün efsane ürünlerine bakmamazlık etmeyin!

Günün efsane ürünlerine bakmamazlık etmeyin!

Şu an Kasım'ın son avantaj günleri olduğu için her yerde şok indirimler var. Kozmetik, moda, elektronik, ev-yaşam, çocuk ve daha sayısız kategoride devam eden güne özel efsane fırsatların tümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Mutlaka bakın!Günün efsane ürünleri!

Züber ürünlerinde tüm indirimlere ek 200 TL indirim!

Züber ürünlerinde tüm indirimlere ek 200 TL indirim!

Sağlıklı yaşam koşunuz Züber de indirim sezonunda ekstra fırsatlarla geliyor. Özellikle gün ortası atıştırmalıklarında ve kahvaltılarda sağlıklı ezmeler tüketmekten yanaysanız, Züber fırsatlarına mutlaka bakmalısınız.

Mesela herkesin favorisi bu şekersiz, doğal fındık kreması sadece 489 TL. Hem de bu fiyat 2 adet için! marka sayfasında daha neler yok neler! 😋😋

Züber ürünlerinde tüm indirimlere ek 200 TL indirim!

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Mobilyalarda tüm indirimlere ek 400 TL indirim!

Mobilyalarda tüm indirimlere ek 400 TL indirim!

Evinizi yenilemek için en doğru sezonda olduğumuzu söylesek yanılmayız sanıyoruz. Özellikle tüm mobilya indirimlerine ek kuponların yer aldığı bu sezon, tam ev döşemelik.

Her evin ihtiyacı 3'lü zigon sehpada fiyat 599 TL'ye düşmüş durumda. Üstelik farklı renkleri de var. Asla kaçmaz bir fırsat! 

Mobilyalarda tüm indirimlere ek 400 TL indirim!

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Cat botlarda tüm indirimlere ek 400 TL indirim!

Cat botlarda tüm indirimlere ek 400 TL indirim!

Kışın en önemli ihtiyaçlardan biri, şöyle su geçirmez ve dayanıklı bir bot değil de nedir? Eğer uzun yıllar kullanılacak ve ayakta müthiş görünecek botlar arıyorsanız, ikonik Cat botlara mutlaka bakmalısınız.

Çünkü fiyat 5.499 TL'den 4.674 TL'ye inmiş durumda. Farklı renkler ve modeller de mevcut. Sepette de kupon indirimi var. Asla kaçmaz!

Cat botlarda tüm indirimlere ek 400 TL indirim!

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Lufian %12 indirime ek 400 TL indirim!

Lufian %12 indirime ek 400 TL indirim!

Kaliteli Lufian markası ile dolabınızı yeniden dizmeye hazırlanmanız için tam sırası. Her üründe geçerli %12 indirim, sepette ek kupon fırsatlarıyla daha da avantajlı hale geliyor.

Mesela her erkeğin dolabında olması gereken bu basic şişme mont 9.499 TL'den 3.799 TL'ye kadar inmiş durumda. 

Çünkü markanın sayfasında %60'a kadar indirim avantajları mevcut. Mutlaka ama mutlaka incelemeli, inceletmelisiniz!

Lufian %12 indirime ek 400 TL indirim!

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Kozmetik ürünlerinde tüm indirimlere ek 500 TL kupon!

Kozmetik ürünlerinde tüm indirimlere ek 500 TL kupon!

Cilt bakım ve kozmetik dünyasının en ünlü ürünü sanırız The Pure markalı serumlar. Çünkü özel içerikleri sayesinde cilt sorunlarıyla baş etmede ve ihtiyaçları karşılamada aşırı iyiler. Hazır kozmetik ürünlerde sepete özel kuponlar aktifken bu fırsattan faydalanabilirsiniz. 

Yüksek kullanıcı memnuniyeti olan bu C vitaminli aydınlatıcı serum şu an 449,90 yerine 269,94 TL ve sepette ek kuponu var. Set set alınabilir!

Kozmetik ürünlerinde tüm indirimlere ek 500 TL kupon!

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Ev yaşam ürünlerinde tüm indirimlere ek 200 TL indirim!

Ev yaşam ürünlerinde tüm indirimlere ek 200 TL indirim!

Kasım ayının son günlerinde ev yaşam tutkunlarına özel indirimler de mevcut. Dekorasyondan mutfak ekipmanlarına kadar aradığınız her şeyi sepette ek kupon indirimleriyle edinebilirsiniz.

Eğer hala şu ikili yapışmaz sahan setine sahip değilseniz işte size fırsat! Fiyat 598,46 TL yerine 389 TL. Kullanmayacaksanız bile almalısınız çünkü harika bir ev hediyesi! 😘

Ev yaşam ürünlerinde tüm indirimlere ek 200 TL indirim!

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Süpermarket ürünlerinde tüm indirimlere ek 100 TL indirim!

Süpermarket ürünlerinde tüm indirimlere ek 100 TL indirim!

Gelelim ev ihtiyaçlarına. Süpermarket gereksinimleri harcamaların büyük kısmını oluşturuyor. Eğer bu alanda tasarruf yapmak istiyorsanız harika bir dönemdeyiz. Çünkü tüm süpermarket ürünlerinde hem indirim hem kupon fırsatları var.

Örneğin; bebekli aileler 93'lü Prima bebek bezleri 959 TL'ye düşmüşken mutlaka bu fırsatı incelemeli!

Süpermarket ürünlerinde tüm indirimlere ek 100 TL indirim!

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Oyuncaklarda indirimlere ek 100 TL kupon!

Oyuncaklarda indirimlere ek 100 TL kupon!

Çocuklardan devam ediyoruz çünkü oyuncaklarda da deli fırsatlar devam ediyor. Mesela her yaştan çocuğun bayılarak oynadığı bu köpüklü, ışıklı, müzikli tabanca sadece 244 TL. Üstelik kupon imkanları mevcut. Çocuğunuza çeşit çeşit oyuncak almak için tam sırası!

Oyuncaklarda indirimlere ek 100 TL kupon!

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Seçili Temizlik ürünleri ve bebek bezlerinde eK 200 TL indirim!

Seçili Temizlik ürünleri ve bebek bezlerinde eK 200 TL indirim!

Elbette her kategoride olduğu gibi temizlik kategorisinde de aşırı avantajlı fırsatlar var. Bebek bezlerinden çamaşır sularına, yüzey temizleyicilerden yumuşatıcılara kadar her şeyi çifter çifter alabilirsiniz.

Örneğin Yumoş'un bu bağımlılık yaratan seti şu an 610 TL. 3'lü fiyat olduğunu unutmayın! 😉

Seçili Temizlik ürünleri ve bebek bezlerinde ek 200 TL indirim!

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Koton %50 indirime ek 400 TL indirim!

Koton %50 indirime ek 400 TL indirim!

Koton'un her yıl sonu yaptığı avantaj sezonu başladı. %50 dev indirime ek kupon fırsatları gerçekten incelemeye değer. 

Mesela her erkeğe çok yakışan bu basic sweatshirt 1.099 TL'den 549,99 TL'ye iniyor. Sepette kuponla birleştirilince resmen ikinci ürün bedavaya geliyor!Koton %50 indirime ek 400 TL indirim!

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Olalab %30 indirime ek 200 TL indirim!

Olalab %30 indirime ek 200 TL indirim!

Makyaj severlere müjde çünkü içine her şeyi alan, seyahat dostu bu kaliteli Olalab marka makyaj çantası şu an aşırı avantajlı.

Fiyat 276,85 TL. Asla kaçmaz bir fırsat!

Olalab %30 indirime ek 200 TL indirim!

English Home tüm indirimlere ek 200 TL kupon!

English Home tüm indirimlere ek 200 TL kupon!

Evini sıfırdan dekore etmek isteyenler yaşadı. Çünkü English Home indirimleri çıldırmış durumda. Mesela bu oldukça şık ve doğal görünümlü çamaşır sepeti 499 TL ama sepette 200 TL kuponu var. Mutlaka bakın!

English Home tüm indirimlere ek 200 TL kupon!

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Spor&Outdoor ürünlerinde tüm indirimlere ek 400 TL indirim!

Spor&Outdoor ürünlerinde tüm indirimlere ek 400 TL indirim!

Spor ve outdoor ekipman arıyorsanız hemen sepetinizi oluşturabilirsiniz. Her şeyde geçerli sepette ek 400 TL indirim sayesinde tüm sportif ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Mesela outdoor kullanıma uygun, bu rahat ve nefes alır sneaker için fiyat hiç olmadığı kadar ucuz. 3.133,96 TL yerine 2.663,87 TL!

Spor&Outdoor ürünlerinde tüm indirimlere ek 400 TL indirim!

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Akıllı evcil hayvan ürünlerinde tüm indirimlere ek 200 TL kupon!

Akıllı evcil hayvan ürünlerinde tüm indirimlere ek 200 TL kupon!

Kedili bir eviniz varsa bu otomatik kedi tuvaleti çok hoşunuza gidecek. Çünkü hem sizi ekstra iş yükünden kurtaracak hem de sevimli arkadaşlarınıza her zaman tertemiz tuvalet keyfi sunacak. Fiyatı şu an alırsanız 15.990 TL yerine 12.792 TL ve sepette kuponu var. Mutlaka inceleyin!

Akıllı evcil hayvan ürünlerinde tüm indirimlere ek 200 TL kupon!

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Koşu bandı ve spor ekipmanlarında %10 indirime ek 400 TL indirim!

Koşu bandı ve spor ekipmanlarında %10 indirime ek 400 TL indirim!

Evde spor ekipmanı olmayan hala kaldı mı? Eğer spor ekipmanlarınızı bir üst seviyeye çıkarmak ve kendi koşu maratonunuza çıkmak istiyorsanız, şu an bu pro ekipmanı almak isteyebilirsiniz.

Fiyat 27.211 TL yerine 24.490 TL. Üstelik sayfada başka fırsatlar da var. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları olan herkes bakmalı! 💚

Koşu bandı ve spor ekipmanlarında %10 indirime ek 400 TL indirim!

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DeFacto %70'e varan indirime ek 200 TL indirim!

DeFacto %70'e varan indirime ek 200 TL indirim!

Giyimin ünlü markalarından Defacto da bu yılın indirimlere doymayan isimlerinden. Her şeyde %70'e varan indirim yetmezmiş gibi bir de sepette kupon fırsatları var.

Her dolabın temel ihtiyacı bu çizgili basic balıkçıl için fiyat inanılamayacak kadar ucuz. Sadece 160 TL! Alın, aldırın!

DeFacto %70'e varan indirime ek 200 TL indirim!

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Ant Home aynalarda indirimlere ek 200 TL indirim!

Ant Home aynalarda indirimlere ek 200 TL indirim!

Evinize ayna alarak alanı genişletmek ve dekorasyonu zenginleştirmek mi istiyorsunuz?

Ant Home marka bu kaliteli ayna şu an yarı fiyatına ve kupon fırsatlarıyla geliyor.

Fiyat: 985 TL!

Ant Home aynalarda indirimlere ek 200 TL indirim!

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Anne bebek ürünlerinde tüm indirimlere ek 400 TL indirim!

Anne bebek ürünlerinde tüm indirimlere ek 400 TL indirim!

Her annenin temel ihtiyacı bebek ürünleri de şu an ekstra avantajlı. Sepette ek 400 TL indirim tüm ihtiyaçları karşılamak için yeterli.

Fiyat 10.970 TL yerine 6.490 TL!

Anne bebek ürünlerinde tüm indirimlere ek 400 TL indirim!

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Eray aydınlatma ürünlerinde indirimlere ek 200 TL indirim!

Eray aydınlatma ürünlerinde indirimlere ek 200 TL indirim!

Evinizdeki aydınlatma ürünlerini yenileyerek dekorasyonu baştan sona değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz?

Eray Aydınlatma'nın bu çok satan avizesi 1.874 TL'den 749 TL'ye düşmüş. Mutlaka bakmalısınız, çünkü her eve uygun ürün var!

Eray aydınlatma ürünlerinde indirimlere ek 200 TL indirim!

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Altınyıldız Classics 2. üründe %20 indirime ek 200 TL indirim!

Altınyıldız Classics 2. üründe %20 indirime ek 200 TL indirim!

Burak Özçivit'in giydiği bu haki renk poları gördünüz mü?

Renk seçenekleri ve ek indirimleri mevcut. Tekli fiyatı 459,99 TL ama kuponla birleşince çok avantajlı oluyor!

Altınyıldız Classics 2. üründe %20 indirime ek 200 TL indirim!

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Bade Natural indirimlere ek 200 TL indirim!

Bade Natural indirimlere ek 200 TL indirim!

Cilt bakımı denilince Bae Natural'in tertemiz içerikli ürünlerinden bahsetmemek olmaz. Her biri kalitesi ve doğallığıyla öne çıkan bu ürünler şu an aşırı avantalı.

Mesela çok satan listelerinin en üstlerinde yer alan bu harika ürün şu an 179 TL! İncelemeden geçmeyin!

Bade Natural indirimlere ek 200 TL indirim!

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Bialetti&Hario indirimlere ek 200 TL indirim!

Bialetti&Hario indirimlere ek 200 TL indirim!

Kahve severler bu kasım ayında yaşadı. Bialetti'nin ikonik mokapodu sepette ek kupon fırsatlarıyla geliyor. Mutlaka inceleyin!

Bialetti&Hario indirimlere ek 200 TL indirim!

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Güral Porselen sepette %40-50 indirime ek kupon fırsatı!

Güral Porselen sepette %40-50 indirime ek kupon fırsatı!

Sofranızı baştan dizmeniz için hala fırsatınız var. Hem de Güral Porselen yılın son aylarına özel indirim fırsatı getirmişken...

Normalde 533,02 Tl olan bu çift kulplu çorba kasesi setinde şu an kupon fırsatları mevcut. İndirimli fiyatıysa 331,81 TL!

Güral Porselen sepette %40-50 indirime ek kupon fırsatı!

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Enza Home tüm ürünlere ek 400 TL indirim!

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Enza Home tüm ürünlere ek 400 TL indirim!

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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