BİM'e Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 29 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
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BİM'e Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 29 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
29 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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MaxFit X3 Koşu Bandı 5.999 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
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Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL
Parex Smart Otomatik Temizlik Seti 329 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL
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