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BİM'e Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 29 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

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etiket BİM'e Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 29 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.11.2024 - 11:29

29 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇

MaxFit X3 Koşu Bandı 5.999 TL

MaxFit X3 Koşu Bandı 5.999 TL

  • Mekik Sehpası 2.349 TL

  • Spinbike 4.499 TL

Beyaz eşyalarda yer alan efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

  • Kumtel 11 Dilim Radyatör 2.490 TL

  • Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.750 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.975 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 579 TL

  • Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge 1.975 TL

  • Fakir Brila Buharlı Ütü 1.175 TL

  • Range Kablosuz Hoparlörlü Şarj Cihazı 1.195 TL

  • Blaupunkt TWS Kulaklık 525 TL

  • LCD Yazı Tahtası 159 TL

Elektronik ürünlerde yer alan muhteşem Kasım fırsatları burada.

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Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

Key Smart Pet Su Sebili 699 TL

  • Seramik Mama/Su Kabı 249 TL

  • El Fenerli Tuvalet Torbası 79 TL

  • Froggo Furminatör Pet Tarağı 129 TL

  • Köpek Gövde Tasması 69 TL

  • Pati Temizleyici 129 TL

Evcil hayvan ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL

  • Amboss Çaydanlık 749 TL

  • Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 229 TL

  • Rakle Cam Kupa 19 TL

  • Gold Tepsi 29 TL

  • Karnıyarık Tencere 549 TL

  • Balpeteği Kare Fırın Tepsisi 109 TL

  • Balpeteği Oval Fırın Tepsisi 2'li 199 TL

  • Alüminyum Döküm Tava 399 TL

  • LAV Bölmeli Saklama Kabı Çeşitleri 720 cc 99 TL

  • LAV Bölmeli Saklama Kabı Çeşitleri 1120 cc 129 TL

  • LAV Bölmeli Saklama Kabı Çeşitleri 1700 cc 159 TL

  • LAV Servis Tabağı 24,50 TL

  • Glass in love Renkli Cam Şekerlik 99 TL

  • Benante Melamin Kek Fanusu ve Spatula 219 TL

  • Benante Mottolu Kupa 124,50 TL

  • Melamin Bölmeli Tabak 139 TL

  • Melamin Kase 99 TL

  • Melamin Kaşık / Çatal Çeşitleri 22,50 TL

  • Relax Silindir Bardak Termos 400 ml 269 TL

  • Relax Klasik Bardak Termos 400 ml 269 TL

  • Relax Diamond Bardak Termos 500 ml 299 TL

  • Relax Brack Bardak Termos 500 ml 299 TL

  • Relax Wide Bardak Termos 400 ml 269 TL

  • Relax Prizma Bardak Termos 350 ml 259 TL

Parex Smart Otomatik Temizlik Seti 329 TL

Parex Smart Otomatik Temizlik Seti 329 TL

  • Krstal Tencere Çeşitleri 1200 ml 39 TL

  • Raf Ünitesi 229 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 37,50 TL

  • Kum saati Turşuluk / Zeytinlik 45 TL

  • Pazar Arabası 369 TL

  • Mutfak Gereçleri 49 TL

  • Metal Bulaşıklık 299 TL

  • Standlı Baharatlık 199 TL

  • Büyük Boy Pirinç Süzgeci 34,50 TL

  • Polarlı Sıcak Su Torbası 75 TL

  • Dolap İçi Raf Çeşitleri 75 TL

  • Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 179 TL

  • Benante Figürlü Sıvı Sabunluk 149 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 75 TL

  • Manuel Su Pompası 49,50 TL

  • Saban Nem Alıcı Aparat 300 gr 79 TL

  • Saban Nem Alıcı Yedek Tablet 2x300 gr 79 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

  • Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 259 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

  • Penye Şal 75 TL

  • Namaz Elbisesi 219 TL

  • Casilli Termal Tayt 159 TL

  • Erkek Pijama Takımı 319 TL

  • Rubenişs Çocuk Şemsiye 159 TL

  • Kadın / Erkek Eşofman Altı 199 TL

  • Kadın Pijama Takımı 259 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 139 TL

  • Bozuk Para Cüzdanı 44,50 TL

  • Kadın Spor Ayakkabı 199 TL

  • Argesta Kadın Terlik 199 TL

  • Kadın Bere 109 TL

  • Erkek Bere 79 TL

  • Demlematik 24,50 TL

  • Kapı Altı Rüzgar Önleyici 34,50 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL

  • Akrobasi Yarış Seti 279 TL

  • Oyuncak Kamyon 359 TL

  • Yazar Kasa ve Hamburger Seti 379 TL

  • Tükenmeyen Sticker Kitabım 249 TL

Çok sevilen oyuncaklarda yer alan indirimler burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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