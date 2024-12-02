Philips’den Stanley’e Yüzlerce Markada Tekrarı Olmayacak Büyük Pazartesi İndirimleri Başladı!

Efsane Kasım fırsatlarını kaçırdım diye üzülmenize gerek yok. Çünkü Philips, Stanley, Braun ve daha pek çok markadaki indirimler hala devam ediyor. Üstelik hala bir önceki ayda olduğu kadar avantajlı şekilde! Ama bu sefer stoklar tükenmeden ve geri sayım bitmeden alım için son şans.

Hala eksikleriniz varsa işte bakmanız gereken o son indirimler!

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