onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Kozmetik
Philips’den Stanley’e Yüzlerce Markada Tekrarı Olmayacak Büyük Pazartesi İndirimleri Başladı!

etiket Philips’den Stanley’e Yüzlerce Markada Tekrarı Olmayacak Büyük Pazartesi İndirimleri Başladı!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 16:50

Efsane Kasım fırsatlarını kaçırdım diye üzülmenize gerek yok. Çünkü Philips, Stanley, Braun ve daha pek çok markadaki indirimler hala devam ediyor. Üstelik hala bir önceki ayda olduğu kadar avantajlı şekilde! Ama bu sefer stoklar tükenmeden ve geri sayım bitmeden alım için son şans. 

Hala eksikleriniz varsa işte bakmanız gereken o son indirimler!

Bu içerik 02.12.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beyaz Eşyalarda Efsane Kasıma Özel Sepette %11 Net İndirim!

Beyaz Eşyalarda Efsane Kasıma Özel Sepette %11 Net İndirim!

Bu özel Pazartesi gününde evinizdeki beyaz eşyaları sıfırdan dizme fırsatınız var. Çünkü yılın en beğenilen ve favori markalarında, envai çeşit beyaz eşya %11 dev indirimle geliyor.

Mesela çok beğenilen bu klima için fiyat 29.560 TL yerine 19.731,30 TL. Stoklar bitmeden kapın!

Beyaz Eşyalarda Efsane Kasıma Özel Sepette %11 Net İndirim!

Hepsiburada external

Buzdolabı ve Derin Dondurucularda Efsane Kasıma Özel Sepette %11 Net İndirim!

Buzdolabı ve Derin Dondurucularda Efsane Kasıma Özel Sepette %11 Net İndirim!

Vestel, Regal, Beko, Grundig ve daha pek çok marka buzdolabı fiyatlarında dibi görmüş durumda. Bu listede kendinize göre bir şey bulacağınıza eminiz. Ama örnek olması adına söyleyelim, Regal'in bu çok beğenilen buzdolabı şimdi 10.999,00 TL'den sepette 9.789,11 TL'ye düşüyor. Çok iyi!

Buzdolabı ve Derin Dondurucularda Efsane Kasıma Özel Sepette %11 Net İndirim!

Hepsiburada external

Seçili Küçük Ev Aletlerinde Sepette %11 Net İndirim!

Seçili Küçük Ev Aletlerinde Sepette %11 Net İndirim!

Tartı, mikser, epilasyon cihazı, tıraş makinesi ve aklınıza gelen diğer küçük ev aletlerini şu an net %11 indirimle alma şansınız var. Her şey çok ucuz ve çok kaliteli.

Kiwi'nin bu harika tasarımlı saç kurutma makinesi 429,00TL yerine 381,81 TL. Hemen bakın!

Seçili Küçük Ev Aletlerinde Sepette %11 Net İndirim!

Hepsiburada external

Televizyonlarda Net %11 İndirim

Televizyonlarda Net %11 İndirim

Evinizdeki televizyonu yenilemeyi düşünüyorsanız işte size fırsat. Elektronik dünyasının en güvenilir markalarının hepsi televizyon fiyatlarını dibe sabitledi. Grundig'in 127 ekran televizyonu sepette 17.078,00 TL yerine 15.199,42 TL'ye iniyor. Çabuk koşun!

Televizyonlarda Net %11 İndirim

Hepsiburada external

Efsane Kasım Tefal-WMF İndirimi %10-%15-%20!

Efsane Kasım Tefal-WMF İndirimi %10-%15-%20!

Pişirme ürünlerini yenilemek istiyorsanız onun için de harika bir dönemdeyiz. Çünkü kalitesi ve yemekleri pişirmedeki ustalığıyla bilinen Tefal marka üürnlerde %20'ye varan indirimler mevcut.

Mesela bu çok satan üçlü sette fiyat kısa süreliğine 5.679,89 TL yerine 4.827,91 TL. İhtiyacı olan kapsın!

Efsane Kasım Tefal-WMF İndirimi!

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

La Roche Posay, CeraVe,Vichy 2 Al %15 İndirim Fırsatı

La Roche Posay, CeraVe,Vichy 2 Al %15 İndirim Fırsatı

Dermo kozmetik dünyasının en başarılı markaları da bu aya indirimle başladı. Bugüne özel indirim fırsatları arasında kimler yok kimler? Mesela La Roche Posay'in ciltte harikalar yaratan onarıcı kremi 415 TL. Üstelik ikinci ürüne %15 indirimi var. Mutlaka inceleyin!

La Roche Posay, CeraVe,Vichy 2 Al %15 İndirim Fırsatı

Hepsiburada external

Madame Coco %70'e Ek 250 TL Kupon

Madame Coco %70'e Ek 250 TL Kupon

Ev dekorasyon yıldızlarından Madame Coco indirimlerini kaçırdım diye üzülmeyin. Ama yine de elinizi çabuk tutun. Çünkü %70 indirime ek kupon fırsatı hala aktif, dolayısıyla stoklar hızla eriyor. 

Her eve lazım şu ikili zarif bardak seti için fiyat 574,99 TL'den 172,50 TL'ye inmiş. Resmen sepete atmalık!

Madame Coco %70'e Ek 250 TL Kupon

Hepsiburada external

Seçili Sleepy Ürünlerinde Fırsatlar %25 İndirim

Seçili Sleepy Ürünlerinde Fırsatlar %25 İndirim

Sleepy ıslak mendiller çıktı çıkalı temizlik şeklimiz baştan sona değişti. Masayı, tezgahı, eşyaları veya elinizi bu ıslak mendillerle sildiğinize eminiz. 200 TL üzeri %25 indirim fırsatı devam ederken, şu mendilleri çifter çifter sepete atmanın tam sırası!

Seçili Sleepy Ürünlerinde Fırsatlar %25 İndirim

Hepsiburada external

Bargello'da 2 Ürün 400 TL

Bargello'da 2 Ürün 400 TL

Bargello'nun kokularını bilen bilir. Hem kalıcı hem de çok hoş. Üstelik her zevke uygun koku çeşidi mevcut. Eğer uzun süre sıkılmadan kullanacak bir parfüm arıyorsanız bu fırsata kesin bakmalısınız.

Mesela çok satan bu parfüm 340 TL yerine 250 TL'ye düşüyor. Üstelik sepette kuponu var, neredeyse iki parfüm 200 TL oluyor! Hem kendinize hem eşinize almak için daha ne bekliyorsunuz?

Bargello'da 2 Ürün 400 TL

Hepsiburada external

Bella Maison %70 İndirime Ek %15 İndirim

Bella Maison %70 İndirime Ek %15 İndirim

Şu an ev dekorasyonunu gözden geçirmek için harika bir zaman. Çünkü Bella Maison marka ürünlerdeki dev indirim kampanyası hala aktif.

Çok satan listesindeki bu ikili şık kupa setinin fiyatına bakar mısınız çabuk? 829,99 TL yerine sepette 211,65 TL!

Bella Maison %70 İndirime Ek %15 İndirim

Hepsiburada external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gıda ve İçecek 700 TL'ye 100 TL İndirim

Gıda ve İçecek 700 TL'ye 100 TL İndirim

Market ihtiyacınızı karşılamak için de hala yeterli vakit var. Her 700 TL'de 100 TL indirim fırsatı devam ediyorken, stoklar bitmeden kesinlikle bakmalısınız. Mesela Züber'in bu leziz mi leziz ikili seti 749 TL ve sepette kuponu var.

Gıda ve İçecek 700 TL'ye 100 TL İndirim

Hepsiburada external

Bluetooth Hoparlörlerde Sepette %10 Net İndirim

Bluetooth Hoparlörlerde Sepette %10 Net İndirim

Bluetooth hoparlör denilince akla gelen en ünlü marka elbette JBL. Ama bu listede her müzik tutkununa uygun bir ürün var. Xiaomi, Apple, Beats ve daha sayısız ünlü hoparlör markasında %10 net indirim imkanı mevcut.

Örneğin; JBL'in bu çok satan modeli 1.570,00 TL'den 1.413 TL'ye inmiş durumda.

Bluetooth Hoparlörlerde Sepette %10 Net İndirim

Hepsiburada external

Flormar Ürünlerinde 600 TL'ye %30 İndirim Fırsatı

Flormar Ürünlerinde 600 TL'ye %30 İndirim Fırsatı

Makyaj dünyasının yıldızı Flormar ürünlerinde de indirimler tam gaz devam ediyor. Ama stoklar da aynı hızla tükeniyor, üstelik bu fırsatı yakalamak için bugün son gün olabilir. Aydınlatıcı kalemde fiyat 179,99 TL iken markanın tüm ürünlerini inceleseniz iyi edersiniz. Çünkü her şey tükenebilir!

Flormar Ürünlerinde 600 TL'ye %30 İndirim Fırsatı

Hepsiburada external

Stanley Termoslarda %20'ye Varan Fırsatlar

Stanley Termoslarda %20'ye Varan Fırsatlar

Herkesin Stanley kalitesini ve farkını anlaması için markanın indirimi devam ediyor. Resmen termosa bakış açınızı değiştirecek tüm ürünlerde %20'ye varan indirim imkanı mevcut. 

Stanley'nin bu ikonik termosu 2.899,00 TL yerine sepette 2.319,20 TL! Stoklar bitti bitecek, elinizi çabuk tutun!

Stanley Termoslarda %20'ye Varan Fırsatlar

Hepsiburada external

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın