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ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 4 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 4 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
02.12.2024 - 13:50

ŞOK  4 Aralık ile 11 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!   Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  4 Aralık ile 11 Aralık 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Sinbo Termostatlı Yağlı Radyatör 1.899 TL

Sinbo Termostatlı Yağlı Radyatör 1.899 TL

  • Sinbo Fanlı Isıtıcı 549 TL, 

  • Minisan Infrared Isıtıcı 999 TL,

  • Fenoti 42' Full HD Android Smart Led Tv 6.599 T,

  • Akademik Ajanda 129 TL, 

  • Kraton Bitkisi 149 TL, 

  • Benjamin Bitkisi 119 TL, 

  • Difenbahya Bitkisi 119 TL, 

  • Kedi-Köpek Yatağı 219 TL, 

  • Kedi Mama Su Kabı 29,95 TL, 

  • Mama / Su Kabı 99,95 TL, 

  • Tüy Toplayıcı 36,95 TL, 

  • Hazneli Tüy Toplayıcı 69,95 TL,

  • Kedi / Köpek Hijyen Torbası 10,95 TL

Çok satan kedi mamaları için tıklayın.

Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 299 TL,

Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 299 TL,

  • Erkek Polar Gömlek 299 TL, 

  • Erkek Oduncu Gömlek 249 TL, 

  • Kadın Terlik 159 TL, 

  • Kadın Bambu Çizgili Çorap 21,95 TL, 

  • Kadın / Erkek Bambu Soket Çorap 29,95 TL, 

  • Vichy Kalp Kılıflı Sıcak Su Torbası 99,95 TL, 

  • Büyük Boy Hasır Sepet 199 TL, 

  • Küçük Boy Hasır Sepet 179 TL, 

  • Simli Hasır Kapaklı Organizer 139 TL, 

  • 2'li Simli Supla 159 TL, 

  • Büyük Boy Simli Hasır Organizer 129 TL, 

  • Küçük Boy Simli Hasır Organizer 119 TL,

  • Mega Kapaklı Kutu 129 TL, 

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79,95 TL, 

  • Mega Boy Baskılı Hurç 54,95 TL, 

  • Baskılı Pencereli Hurç 59,95 TL, 

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 49,95 TL, 

  • Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 169 TL, 

  • Jüt Kutu 179 TL, 

  • Jüt Kapaklı Kutu 229 TL, 

  • Mega Boy Baskılı Baza Altı Hurç 64,95 TL,

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 99,95 TL

Hijyen ürünleri

Hijyen ürünleri

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Atıştırmalık çeşitleri

Atıştırmalık çeşitleri

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri

25 TL üstü alışverişlerde geçerli:

  • 700 gram Coco Pops Jumbos 59 TL, 

  • 2x75 gram Superfresh Klasik Ton Balığı 119 TL,

  • Finish Bulaşık Makinesi Tableti 250 TL

  • 4 litre Duru Sıvı Sabun 110 TL

Süper tasarruf haftasından uyguna getirebileceğiniz süpermarket ürünleri için tıklayın.

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Mobilya çeşitleri

Mobilya çeşitleri

En beğenilen çocuk mobilyaları için tıklayın.

Mobilyalar için tıklayın.

Elektronik ürünler ve küçük ev aletleri

Elektronik ürünler ve küçük ev aletleri

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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