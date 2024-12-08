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Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

etiket Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 19:54

Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 08.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici 75 ml

1. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici 75 ml

Clinique Moisture Surge, cildinizi 100 saat boyunca yoğun şekilde nemlendirir ve doğal nem bariyerini güçlendirir. Hafif jel dokusuyla hızla emilir, cildinize taze ve dolgun bir görünüm kazandırır. Tüm cilt tiplerine uygun bu ürün, nemin gücünü maksimum seviyede hissettirir.

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2. Revox Bitkisel Kepek Şampuanı - Tuzsuz ve Sülfatsız

2. Revox Bitkisel Kepek Şampuanı - Tuzsuz ve Sülfatsız

Revox Bitkisel Kepek Şampuanı, kepekle mücadele ederken saç derisini nazikçe temizler. Sülfatsız ve tuzsuz formülü, saçlarınıza zarar vermeden günlük kullanım için uygundur. Normal ve yağlı saçlara özel bu ürün, sağlıklı ve dengeli saçlara kavuşmanıza yardımcı olur.

Hepsiburada external

3. Flormar Sivilceli Ciltlere Özel Kırmızı Renk Dengeleyici Anti-Blemish Makyaj Bazı

3. Flormar Sivilceli Ciltlere Özel Kırmızı Renk Dengeleyici Anti-Blemish Makyaj Bazı

Flormar Anti-Blemish Makyaj Bazı, kırmızı renk dengeleyici yeşil tonu sayesinde sivilceli ciltlerin kusursuz görünmesini sağlar. Hafif ve yağsız formülüyle gün boyu ciltte ağırlık yapmadan makyajın kalıcılığını artırır. Günlük makyaj rutininize renk uyumu ve pürüzsüzlük katacak bir bazdır.

Hepsiburada external

4. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah (2'li Set)

4. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah (2'li Set)

L'Oréal Paris Telescopic Maskara, kirpiklerinizi uzatırken doğal bir görünüm sağlar. Siyah rengi ve çiftli paketiyle hem yoğun bir bakış hem de uzun süreli kullanım sunar. Mükemmel ayrılmış ve dramatik kirpikler için vazgeçilmez bir üründür!

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5. Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

5. Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm

Calvin Klein Euphoria, zarif ve baştan çıkarıcı kokusuyla modern kadının ruhunu yansıtır. Çiçeksi ve meyvemsi notalarla zenginleştirilmiş bu parfüm, gün boyu kalıcılık sunar. 100 ml'lik şık şişesiyle her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir klasik!

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6. Maybelline Mini Jel Göz Kalemli Lifter Gloss Dudak Parlatıcısı Seti - 016 Rust

6. Maybelline Mini Jel Göz Kalemli Lifter Gloss Dudak Parlatıcısı Seti - 016 Rust

Maybelline Mini Jel Göz Kalemli Lifter Gloss Seti, gözlerinizi belirginleştirirken dudaklarınıza çarpıcı bir parlaklık kazandırır. 016 Rust tonu, sıcak ve doğal bir görünüm sunar. Hem göz hem de dudak makyajınızı tamamlayan pratik bir ikilidir!

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7. Schwarzkopf Silhouette Süper Tutucu Gazsız Sprey 1000 ml

7. Schwarzkopf Silhouette Süper Tutucu Gazsız Sprey 1000 ml

Schwarzkopf Silhouette Süper Tutucu Gazsız Sprey, saçlarınıza güçlü bir tutuş sağlarken doğal bir görünüm sunar. 1000 ml'lik büyük boyu, uzun süreli kullanım avantajı sunar. Özel formülüyle saç şeklinizi sabitlemek için profesyonel bir çözümdür!

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8. Remington AS7500 Sıcak Hava Fırçası

8. Remington AS7500 Sıcak Hava Fırçası

Remington AS7500 Sıcak Hava Fırçası, 38 mm ve 50 mm yuvarlak fırça başlıklarıyla bukle, hacim ve düzleştirme işlemleri için idealdir. Isı ayarları ve şekillendirme başlıklarıyla saçınıza istediğiniz stili kolayca verir. Bu çok yönlü cihaz, saç şekillendirme rutininizi tamamen değiştirecek!

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9. Burt's Bees Limon Yağı İçeren Tırnak Eti Bakım Kremi (15 g)

9. Burt's Bees Limon Yağı İçeren Tırnak Eti Bakım Kremi (15 g)

Burt's Bees Limon Yağı Tırnak Eti Bakım Kremi, tırnak etlerinizi yumuşatarak sağlıklı bir görünüm kazandırır. 15 g'lik kompakt boyuyla her an yanınızda taşıyabilirsiniz. Doğal limon yağı içeriğiyle tırnak bakımınıza ferah bir dokunuş katar!

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10. L’Oréal Paris Revitalift Clinical %12 Saf C Vitamini Aydınlatıcı Serum

10. L’Oréal Paris Revitalift Clinical %12 Saf C Vitamini Aydınlatıcı Serum

L’Oréal Paris Revitalift Clinical Serum, %12 saf C vitamini içeriğiyle cildinizi aydınlatır ve eşit bir ton kazandırır. Güçlü formülüyle cilt lekelerini azaltırken ince çizgilere karşı etkili bir çözüm sunar. Sabah rutininizde kullanarak daha genç ve ışıltılı bir cilde kavuşabilirsiniz.

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11. Maybelline Lash Sensational Maskara & Mini Tattoo Liner Gel Pencil Makyaj Seti

11. Maybelline Lash Sensational Maskara & Mini Tattoo Liner Gel Pencil Makyaj Seti

Maybelline Lash Sensational Maskara, kirpiklerinize yelpaze etkisi kazandırırken Mini Tattoo Liner Gel Pencil, gözlerinizi belirginleştirir. Ekstra siyah formülüyle yoğun bir makyaj görünümü sunar. Bu set, günlük makyajınızı bir üst seviyeye taşımak için ideal bir seçimdir!

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12. Note Luminous Silk Compact Allık - 04 Soft Peach

12. Note Luminous Silk Compact Allık - 04 Soft Peach

Note Luminous Silk Compact Allık, Soft Peach tonu ile yüzünüze doğal bir ışıltı kazandırır. İpeksi dokusu sayesinde kolayca uygulanır ve gün boyu kalıcılık sağlar. Sağlıklı bir görünüm için makyaj çantanızda mutlaka bulunmalı!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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