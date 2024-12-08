Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımına Önem Verenlerin Kaçırmaması Gereken Haftanın Kozmetik ve Parfüm İndirimleri
Bakımınıza önem veren ve kendinizi şımartmayı seven biriyseniz, bu haftanın en popüler 12 kozmetik ürününü kaçırmamalısınız. Bu ürünler, bakım ritüelinize taze bir enerji katmak için mükemmel bir seçenek. İşte, bakımını önemseyen ve kendini ödüllendirmeyi sevenlerin tercih ettiği haftanın en çok satılan 12 kozmetik ürünü.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 08.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici 75 ml
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2. Revox Bitkisel Kepek Şampuanı - Tuzsuz ve Sülfatsız
3. Flormar Sivilceli Ciltlere Özel Kırmızı Renk Dengeleyici Anti-Blemish Makyaj Bazı
4. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah (2'li Set)
5. Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml Kadın Parfüm
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6. Maybelline Mini Jel Göz Kalemli Lifter Gloss Dudak Parlatıcısı Seti - 016 Rust
7. Schwarzkopf Silhouette Süper Tutucu Gazsız Sprey 1000 ml
8. Remington AS7500 Sıcak Hava Fırçası
9. Burt's Bees Limon Yağı İçeren Tırnak Eti Bakım Kremi (15 g)
10. L’Oréal Paris Revitalift Clinical %12 Saf C Vitamini Aydınlatıcı Serum
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11. Maybelline Lash Sensational Maskara & Mini Tattoo Liner Gel Pencil Makyaj Seti
12. Note Luminous Silk Compact Allık - 04 Soft Peach
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