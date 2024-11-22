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Missha’da Güne Özel Tüm Ürünlerde 2.Ürün %50 İndirimli!

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etiket Missha’da Güne Özel Tüm Ürünlerde 2.Ürün %50 İndirimli!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 17:02

22 ve 23 Kasım tarihlerinde geçerli olacak harika bir fırsat size haber vermek istedik. Kore'den gelen güzellik markası Mischa'nın ürünlerinde ikincisi %50 indirimli. Bu eşsiz fırsatı kaçırmadan hemen favori ürünlerinizi almak için içeriğimize tıklayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 22 Kasım 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Missha Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi

Missha Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi

Güneşten kaynaklı gerçekleşen cilt lekelerine ve yaşlanma etkilerine karşı koruma sağlar.

Fiyatı 588 TL.

Üstelik ikincisi de %50 indirimli.

Missha Ton Eşitleyici Aydınlatıcı Güneş Kremi

'Güneş kremi yazın en sıcak zamanında Akdeniz’de kullandım. En nemli zamanlarda yüzümden akmadı harika bir güneş kremi.'

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Missha Bal ve Süt Özlü Besleyici Şeftali Aromalı Dudak Bakım Yağı

Missha Bal ve Süt Özlü Besleyici Şeftali Aromalı Dudak Bakım Yağı

Mis gibi kokan harika bir dudak bakım yağı.

Fiyatı son 30 günün en düşüğünde, sadece 267 TL.

Üstelik ikincisi de %50 indirimli.

Missha Bal ve Süt Özlü Besleyici Şeftali Aromalı Dudak Bakım Yağı

'Kokusu o kadar güzel ki🍑 Hemen ikincisini sipariş verdim. Yapay kokulu şeyleri sevmem ama bu çok doğal ve hafif kokuyor.'

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Missha Elmas Tozu İçeren Arındırıcı Peeling Jel

Missha Elmas Tozu İçeren Arındırıcı Peeling Jel

Koyulaşmış cildi için aydınlatıcı etkili peeling isteyenlerin tercihi.

Fiyatı son 7 günün en düşüğünde, sadece 366 TL.

Üstelik ikincisi de %50 indirimli.

Missha Elmas Tozu İçeren Arındırıcı Peeling Jel

'Cilt tonunu beyazlatma ve temizleme açısından çok ürün araştırdım, yorumlara bakarak aldım. Çok tereddüt ettim ancak ürünü kullanmaya başlayınca farkı gördüm. Mükemmel bir ürün kesinlikle stoklayacağım ürünlerden.'

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Missha Parlak Ve Işıltılı Görünüm Sunan Göz Farı

Missha Parlak Ve Işıltılı Görünüm Sunan Göz Farı

Işıltılı ve kolay sürülen harika bir far.

Fiyatı 470 TL.

İkincisi de %50 indirimli.

Missha Parlak Ve Işıltılı Görünüm Sunan Göz Farı

'Çok güzel. Işıl ışıl duruyor. Yapısının kremsi oluşu da sürümünü kolaylaştırıyor.'

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Missha Nemli Ve Pürüzsüz Görünüm Sunan Cushion Fondöten

Missha Nemli Ve Pürüzsüz Görünüm Sunan Cushion Fondöten

Aydınlık ve sağlıklı bir görünüm sunan ince yapılı bir fondöten arayanların seçimi.Fiyatı son 7 günün en düşüğünde, sadece 489 TL.

Üstelik ikincisi de %50 indirimli.

Missha Nemli Ve Pürüzsüz Görünüm Sunan Cushion Fondöten

'Açık tenliyim rengi tam uydu, ince yapılı doğal duran bir ürün.'

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Missha Parlak Ve Pürüzsüz Görünüm Sağlayan Nemlendirici Makyaj Bazı

Missha Parlak Ve Pürüzsüz Görünüm Sağlayan Nemlendirici Makyaj Bazı

Işıltılı, pürüzsüz ve nemli bir görünüm sunmaya yardımcı bir makyaj bazı.

Fiyatı 574 TL.

İkincisi de %50 indirimli. 

Missha Parlak Ve Pürüzsüz Görünüm Sağlayan Nemlendirici

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Missha Kolay Uygulanılabilen Kalıcı Likit Kontür

Missha Kolay Uygulanılabilen Kalıcı Likit Kontür

Kontür uygulaması hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Fiyatı 287 TL.

Üstelik ikincisi de %50 indirimli.

Missha Kolay Uygulanılabilen Kalıcı Likit Kontür

'Daha fazla puan verebilseydim onu verirdim aşırı güzel bir bronzer tam anlamıyla beyaz tenlilere uygun müthiş.'

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Missha Mükemmel Kapatıcılık Sunan Çok Fonksiyonlu M Perfect Cover Bb Cream

Missha Mükemmel Kapatıcılık Sunan Çok Fonksiyonlu M Perfect Cover Bb Cream

Gün boyu kalıcı olan ürün aynı zamanda cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı da korur.

Fiyatı 341 TL.

İkincisi de %50 indirimli.

Missha Mükemmel Kapatıcılık Sunan Bb Cream

'Bu bb kremin farklı rengini kullanıyordum koyu gelmesine rağmen kontür ve allıkla eşitleyip çok severek kullandım ve bu rengi tam oldu buğday tenliyim yapısı hafifliği muhteşemmmm.'

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Missha Leke Karşıtı Sıkılaştırıcı C Vitamini Ampulü

Missha Leke Karşıtı Sıkılaştırıcı C Vitamini Ampulü

Etkili bir C vitamini serumu arayanların tercihi.

Fiyatı 1460 TL.

İkincisi de %50 indirimli.

Missha Leke Karşıtı Sıkılaştırıcı C Vitamini Ampulü

'Hayatımda kullandığım en iyi C vitamini dokusu harika parlaklık veriyor hem de lekeleri çok kısa zamanda açıyor fiyatı biraz pahalı ama gerçekten işe yarıyor.'

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Missha Ölü Deri Arındırıcı Aydınlatıcı Pirinç Peelingi

Missha Ölü Deri Arındırıcı Aydınlatıcı Pirinç Peelingi

Missha'nın en sevilen maskesi.

Paketi de harika, seyahatlerde yanınıza almak için ideal.

Fiyatı 49 TL.

Bu üründe de 5 al 4 öde kampanyası bulunuyor.

Stok yapmanın tam zamanı.

Missha Ölü Deri Arındırıcı Aydınlatıcı Pirinç Peelingi

'Yüzümü bebek gibi yaptı indirim zamanları stokluyorum harika bir şey. Cildim hassas kuru atopik bir cilt.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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