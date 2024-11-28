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Senin Partnerine Duyduğun Güven Neden Kırıldı?

etiket Senin Partnerine Duyduğun Güven Neden Kırıldı?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 23:01

İlişkinin başında partnerine sonsuz güvenen sen neden böyle güvensiz bir hale büründün?

Bu testte açığa çıkarıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Partnerinin geçmiş ilişkileri hakkında ne kadar bilgi sahibisin?

3. Toplam date sayınıza tahminen kaç derdin?

4. Peki ya ilişkinizin başlangıcından bu yana partnerinizde nasıl bir değişim gözlemledin?

5. Diyelim ki büyük bir kavga ettiniz, ilk adımı kim atar?

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6. Sence yaşadığınız bu güvensizlik hissi partnerinin davranışlarından mı yoksa senden mi kaynaklanıyor?

7. Bu güvensizlik hissine sebep olan ilk olay hangisiydi sence?

8. Son olarak, sevgilinle bir şeyler konuşurken sık sık birbirinizi yanlış anlıyor musunuz?

Geçmiş deneyimlerinin etkisiyle!

Geçmiş deneyimler ilişkilerde güven duygusunu ortadan kaldıran en büyük sebeplerden bir tanesidir. Bu durum duygusal bağ kurma yeteneğini büyük ölçüde etkileyebilir. Özellikle geçmiş ilişkilerde yaşanan olumsuz deneyimler sonraki ilişkilerde de güven duygusu hissedilmemesine sebep olabilir. Eğer geçmiş ilişkilerinde duygusal istismara maruz kaldıysan, partnerin sana bununla alakalı herhangi bir şeyi hatırlatacak bir davranışta bulunduysa geçmiş olsun... Geçmişte kötü ilişkiler yaşamak yeni ilişkilerde duvar örmeye neden olabilir. Tıpkı senin yaptığın gibi... Senin partnerin ne kadar iyi, güven verici biri olursa olsun ona güvenmen her zaman uzun bir süreç gerektirecek. Biraz daha sabredip kendini akışa bırakırsan her şey daha farklı olabilir!

İletişim sorunları!

İletişim sorunları yakın ilişkilerin en büyük problemlerinden bir tanesidir. Bu durum ilişki sağlığını ciddi bir biçimde etkileyerek aranızdaki bağların zayıflamasına sebep olabilir. Aranızdaki duygusal bağ zayıfladıkça da partnerine duyduğun güven azalarak yerini güvensizlik duygusuna bırakabilir. İletişim sorunları arttıkça kavgalar, anlaşmazlıklar ve empati yoksunluğu artar. Partnerinle empati kurarak onun duygularını anlamayı denerken bir yandan da açık ve dürüst iletişim kurarak onu da buna teşvik edersen çözemeyeceğiniz hiçbir problem yok. Çünkü her ilişkide sorunlar ve tartışmalar yaşanabilir. Önemli olan ben diliyle, eleştirmeden ve karşındakinin duygularını hissederek iletişim kurmak. Bunu başarabilirseniz çok daha sağlıklı ve güçlü bir ilişkiniz olacak!

Kıskançlık!

Sizin ilişkinizdeki güvensizliğin temel sebebi kıskançlık! Bu her insanın yaşadığı normal bir duygu olsa da fazla kıskançlık ilişkilerinizde çeşitli problemlere yol açabilir. Tıpkı güvensizlik gibi... Sen partnerinin başkalarıyla senden fazla vakit geçirmesinden hoşlanmıyor, bu vakitlerle alakalı büyük bir endişe duyuyorsun. Yaşanan bu durum da partnerine karşı güvensizlik yaşamana sebep oluyor. Kıskançlık duygusunu fazla yaşaman ilişkinizde dengesizlikler ortaya çıkarıyor ve her iki taraf için de rahatsızlık verici bir ortam oluşturuyor. Bu duyguyla savaşmak için bunu neden hissettiğini daha iyi anlamak, partnerinle açık iletişim kurmak, empati yapmak etkili olabilir. Bunları yaptığında ilişkinizdeki farklılıkları sen de gözlemleyeceksin!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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