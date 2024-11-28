Senin Partnerine Duyduğun Güven Neden Kırıldı?
Senin Partnerine Duyduğun Güven Neden Kırıldı?
İlişkinin başında partnerine sonsuz güvenen sen neden böyle güvensiz bir hale büründün?
Bu testte açığa çıkarıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
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2. Partnerinin geçmiş ilişkileri hakkında ne kadar bilgi sahibisin?
3. Toplam date sayınıza tahminen kaç derdin?
4. Peki ya ilişkinizin başlangıcından bu yana partnerinizde nasıl bir değişim gözlemledin?
5. Diyelim ki büyük bir kavga ettiniz, ilk adımı kim atar?
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6. Sence yaşadığınız bu güvensizlik hissi partnerinin davranışlarından mı yoksa senden mi kaynaklanıyor?
7. Bu güvensizlik hissine sebep olan ilk olay hangisiydi sence?
8. Son olarak, sevgilinle bir şeyler konuşurken sık sık birbirinizi yanlış anlıyor musunuz?
Geçmiş deneyimlerinin etkisiyle!
İletişim sorunları!
Kıskançlık!
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