Senin Partnerine Duyduğun Güven Neden Kırıldı?

Sizin ilişkinizdeki güvensizliğin temel sebebi kıskançlık! Bu her insanın yaşadığı normal bir duygu olsa da fazla kıskançlık ilişkilerinizde çeşitli problemlere yol açabilir. Tıpkı güvensizlik gibi... Sen partnerinin başkalarıyla senden fazla vakit geçirmesinden hoşlanmıyor, bu vakitlerle alakalı büyük bir endişe duyuyorsun. Yaşanan bu durum da partnerine karşı güvensizlik yaşamana sebep oluyor. Kıskançlık duygusunu fazla yaşaman ilişkinizde dengesizlikler ortaya çıkarıyor ve her iki taraf için de rahatsızlık verici bir ortam oluşturuyor. Bu duyguyla savaşmak için bunu neden hissettiğini daha iyi anlamak, partnerinle açık iletişim kurmak, empati yapmak etkili olabilir. Bunları yaptığında ilişkinizdeki farklılıkları sen de gözlemleyeceksin!