Siz Birbiriniz İçin mi Yaratıldınız?
Siz Birbiriniz İçin mi Yaratıldınız?
Siz birbiriniz için mi yaratıldınız?
Haydi testee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sen onu görünce ne hissediyorsun?
4. Onu hiç biriyle kıyasladın mı?
5. Onun sana en çok söylediği şey ne?
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6. Kendinde eksik gördüğün duygu ne?
7. Onun senin hayatında olması hayatını kolaylaştırdı mı?
8. Bazen yalnız kalma ihtiyacı duyuyor musun?
9. En fazla ne kadar süre birbirinizden ayrı kaldınız?
10. Son olarak bundan 10 yıl sonra hayatında olacağından emin misin?
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Siz birbiriniz için yaratılmışsınız!
Siz birbiriniz için yaratılmamışsınız!
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