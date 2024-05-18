Siz Birbiriniz İçin mi Yaratıldınız?

Birbirinizle kusursuz bir uyum içinde olmadığınızı kabul etmenin zamanı geldi. Evet, belki de bu, aşkınızın melodisindeki dissonansın nedeni. Birlikte yürüdüğünüz bu yol, belki de birlikte büyüttüğünüz bu aşk, hem zorlu fırtınalarla karşılaştı hem de bazen çaresizliğin karanlık dehlizlerine düştü. Bu kadar çok problem, bu kadar çok sorunun ardında yatan nedeni görmek zor değil. Siz birbirinize ait değilsiniz, ne kadar zorlarsanız zorlayın. Birbirinize ait olmadığınızı kabul etmek, belki de en zor kısmı. Ancak, bu gerçeği kabul etmek, her ikinizin de daha mutlu olabileceği başka bir yolun kapılarını aralayabilir. Belki de başkalarıyla, daha uyumlu, daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat sizi bekliyor. Unutmayın, her son yeni bir başlangıçtır ve belki de sizin yeni başlangıcınız, başka birinin kollarında sizi bekliyor. Bu, aşkın acımasız gerçekliği ve belki de en sonunda sizi daha mutlu bir yere götürecek olan yolculuğunuzun başlangıcı.