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Siz Birbiriniz İçin mi Yaratıldınız?

Siz Birbiriniz İçin mi Yaratıldınız?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
18.05.2024 - 16:31

Siz birbiriniz için mi yaratıldınız?

Haydi testee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sen onu görünce ne hissediyorsun?

3. Söyle bakalım sen onu görünce ne hissediyorsun?

4. Onu hiç biriyle kıyasladın mı?

5. Onun sana en çok söylediği şey ne?

5. Onun sana en çok söylediği şey ne?
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6. Kendinde eksik gördüğün duygu ne?

6. Kendinde eksik gördüğün duygu ne?

7. Onun senin hayatında olması hayatını kolaylaştırdı mı?

8. Bazen yalnız kalma ihtiyacı duyuyor musun?

8. Bazen yalnız kalma ihtiyacı duyuyor musun?

9. En fazla ne kadar süre birbirinizden ayrı kaldınız?

9. En fazla ne kadar süre birbirinizden ayrı kaldınız?

10. Son olarak bundan 10 yıl sonra hayatında olacağından emin misin?

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Siz birbiriniz için yaratılmışsınız!

Aşkın büyüsüne kapılmış, birbirine adeta mıknatıs gibi çeken iki kalp... Siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Sanki aynı melodiyi çalan iki enstrüman gibi, birbirinizin dilinden anlıyor, hatta daha da ileri giderek, birbiriniz için bir şeyleri yapıyorsunuz. Kimyanız, o eşsiz uyumunuz, karşılıklı çekim gücünüz, ilişkinizin en önemli bütünü. Sanki bir puzzle'ın eksik parçasını bulmuşçasına, birbirinizi tamamlıyorsunuz. Tutkunuz, heyecanınız, birlikte geçirdiğiniz her an, birbirinize olan sevginizi ve bağlılığınızı pekiştiriyor. Ruh eşinizi bulmuşsunuz, bu özel bağın farkındasınız. Ve bu yolda ilerlerken, artık 'sen' ve 'ben' diye düşünmüyor, 'biz' diye düşünüyorsunuz. İki ayrı bedende yaşayan tek bir ruh gibi, birlikte attığınız her adımda, birlikte attığınız her nefeste, birlikte yaşadığınız her anıda, aşkınızı bir kez daha tescilliyorsunuz. Bu, sadece sizin hikayeniz, sizin aşkınız... İşte bu, sizin eşsiz, büyülü ve sonsuz aşk serüveniniz...

Siz birbiriniz için yaratılmamışsınız!

Birbirinizle kusursuz bir uyum içinde olmadığınızı kabul etmenin zamanı geldi. Evet, belki de bu, aşkınızın melodisindeki dissonansın nedeni. Birlikte yürüdüğünüz bu yol, belki de birlikte büyüttüğünüz bu aşk, hem zorlu fırtınalarla karşılaştı hem de bazen çaresizliğin karanlık dehlizlerine düştü. Bu kadar çok problem, bu kadar çok sorunun ardında yatan nedeni görmek zor değil. Siz birbirinize ait değilsiniz, ne kadar zorlarsanız zorlayın. Birbirinize ait olmadığınızı kabul etmek, belki de en zor kısmı. Ancak, bu gerçeği kabul etmek, her ikinizin de daha mutlu olabileceği başka bir yolun kapılarını aralayabilir. Belki de başkalarıyla, daha uyumlu, daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat sizi bekliyor. Unutmayın, her son yeni bir başlangıçtır ve belki de sizin yeni başlangıcınız, başka birinin kollarında sizi bekliyor. Bu, aşkın acımasız gerçekliği ve belki de en sonunda sizi daha mutlu bir yere götürecek olan yolculuğunuzun başlangıcı.

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