Site Yöneticilerinin Her Zaman Elinin Altında Bulunması Gereken 11 Evrak
Site Yöneticilerinin Her Zaman Elinin Altında Bulunması Gereken 11 Evrak
Eğer site yöneticisiyseniz veya olmayı düşünüyorsanız, bu içerikteki evraklara mutlaka sahip olmanız gerekiyor 👇
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1. Karar Defteri
2. İşletme Projesi
3. Taahhütlü Mektup
4. Toplantı Belgeleri
5. Personelle İlgili Belgeler
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6. Aidat Belgeleri
7. İdari Belgeler
8. Mali Belgeler
9. Gider Pusulası
10. Tahsilat Makbuzu
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11. Gider Makbuzu
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