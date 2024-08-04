Sinemanın Sihirli Dünyasında Kaybolmaya Hazır Olun: Mutlaka İzlemeniz Gereken 12 Başyapıt

IMDb: 8.9

Quentin Tarantino'nun kült filmi Pulp Fiction, iç içe geçmiş hikayeleri ve sıra dışı karakterleri ile dikkat çekiyor. Filmde yok yok: Vincent Vega ve Jules Winnfield adlı iki gangsterin maceraları, boksör Butch Coolidge'in kaçışı ve Mia Wallace'ın başına gelenler... Tarantino'nun özgün anlatımı ve harika diyalogları ile Pulp Fiction, gerçekten de sinema tarihinin en ikonik filmlerinden biri.