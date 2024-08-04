Sinemanın Sihirli Dünyasında Kaybolmaya Hazır Olun: Mutlaka İzlemeniz Gereken 12 Başyapıt
Sinemanın Sihirli Dünyasında Kaybolmaya Hazır Olun: Mutlaka İzlemeniz Gereken 12 Başyapıt
Koltuğuna yaslanıp patlamış mısırını hazırlamadan önce hangi filmi izleyeceğine karar vermeni öneririz çünkü aralarından seçim yapmak biraz zor olacak! 🎬🍿
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1. The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)
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2. The Godfather (Baba)
3. The Dark Knight (Kara Şövalye)
4. Schindler's List (Schindler'in Listesi)
5. The Lord of the Rings: The Return of the King (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü)
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6. Pulp Fiction (Ucuz Roman)
7. Fight Club (Dövüş Kulübü)
8. Inception (Başlangıç)
9. Forrest Gump
10. Goodfellas (Sıkı Dostlar)
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