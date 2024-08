Sinemanın Sihirli Dünyasında Kaybolmaya Hazır Olun: Mutlaka İzlemeniz Gereken 12 Başyapıt

IMDb: 9.0

The Lord of the Rings üçlemesinin son filmi olan Kralın Dönüşü'nde, Frodo ve Sam'in zorlu yolculuğu, Aragorn'un kral olarak yükselişi ve Mordor'a karşı verilen destansı savaşlara yer veriliyor. Peter Jackson'ın büyüleyici yönetmenliği ve muhteşem görsel efektleri ile, Kralın Dönüşü hem serinin hem de fantastik sinemanın zirve noktası.