Sims'in Tahtına Aday Life by You'nun Çıkış Tarihi Açıklandı

Oyunun en dikkat çekici yanlarından biri şehirdeki herhangi iki karakter arasında yalnızca tek tıkla geçiş yapabilecek olmamız. Bunun yanında Life by You, The Sims'in bu zamana dek çoğunlukla karanlıkta bıraktığı okul ve iş yeri gibi yerlerde de kontrolü oyunculara bırakıyor. Tüm bunların haricinde oyundaki karakterlerimiz The Sims serisinin aksine doğal bir dille konuşacaklar ve diyalog seçeneklerimiz de buna göre gelişecek.