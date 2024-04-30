Sims'in Tahtına Aday Life by You'nun Çıkış Tarihi Açıklandı
Sims'in Tahtına Aday Life by You'nun Çıkış Tarihi Açıklandı
Bu zamana kadar rakipsiz diyebileceğimiz The Sims'in tahtına aday olan yaşam simülasyonu Life by You'nun çıkış tarihi nihayet açıklandı.
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The Sims benzeri yapısının yanında seriden ayrılan yönleriyle de öne çıkan Life by You geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.
Life by You'nun çıkış tarihi de nihayet belli oldu.
Peki Life by You en güçlü rakibi The Sims'ten ayrı olarak ne gibi özellikler sunacak?
Life by You hangi platformlar için çıkacak, fiyatı ne olacak?
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