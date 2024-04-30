Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Sims'in Tahtına Aday Life by You'nun Çıkış Tarihi Açıklandı

Sims'in Tahtına Aday Life by You'nun Çıkış Tarihi Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 15:31

Bu zamana kadar rakipsiz diyebileceğimiz The Sims'in tahtına aday olan yaşam simülasyonu Life by You'nun çıkış tarihi nihayet açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

The Sims benzeri yapısının yanında seriden ayrılan yönleriyle de öne çıkan Life by You geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

Life by You'nun çıkış tarihi de nihayet belli oldu.

Life by You'nun çıkış tarihi de nihayet belli oldu.

Yaşam simülasyonlarına yeni bir soluk katması beklenen Life by You ilk etapta erken erişim olarak karşımıza çıkacak. Oyunun erken erişim için çıkış tarihi ise herhangi bir erteleme olmaması durumunda 4 Haziran 2024 olarak açıklandı.

Peki Life by You en güçlü rakibi The Sims'ten ayrı olarak ne gibi özellikler sunacak?

Peki Life by You en güçlü rakibi The Sims'ten ayrı olarak ne gibi özellikler sunacak?

Oyunun en dikkat çekici yanlarından biri şehirdeki herhangi iki karakter arasında yalnızca tek tıkla geçiş yapabilecek olmamız. Bunun yanında Life by You, The Sims'in bu zamana dek çoğunlukla karanlıkta bıraktığı okul ve iş yeri gibi yerlerde de kontrolü oyunculara bırakıyor. Tüm bunların haricinde oyundaki karakterlerimiz The Sims serisinin aksine doğal bir dille konuşacaklar ve diyalog seçeneklerimiz de buna göre gelişecek.

Life by You hangi platformlar için çıkacak, fiyatı ne olacak?

Life by You hangi platformlar için çıkacak, fiyatı ne olacak?

PC platformu için 4 Haziran 2024 tarihinde çıkacak Life by You Epic Games Store ve Steam üzerinden satışa sunulacak. Henüz ön sipariş aşaması başlamamış olan oyunun fiyatı da belirsizliğini koruyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın