Silinmeden Yetişin: 23-29 Kasım'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Silinmeden Yetişin: 23-29 Kasım'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.11.2025 - 21:11

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Derya Uluğ

Derya Uluğ

Derya Uluğ kışın ortasında güneşlendiği anlarla sosyal medyaya resmen yazı getirdi!

Engin Öztürk

Engin Öztürk

Engin Öztürk yakışıklılığıyla görenleri kendine hayran bıraktı!

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Arzu Sabancı'nın yüzü olduğu kozmetik markasının lansmanına biricik oğulları ve gelini Nazlı Sabacı da katıldı.

Danla Bilic

Danla Bilic

Danla Bilic, evinde cilt bakımı ve pizza keyfi yaparkenki anlarını paylaştı.

İrem Derici

İrem Derici

İrem Derici son zamanlarda yaptığı paylaşımlara göndermede bulunarak 'hızlı yaşlandığından' dert yandı!

Seda Bakan

Seda Bakan

Seda Bakan makyajsız halini paylaştı. Renkli kazağıyla dikkat çeken isim yeni yıl moduna girdi!

Seray Kaya

Seray Kaya

Seray Kaya, Doğukan Güngör'le yaşadığı Kızılcık Şerbeti jenerik krizi sonrası yapılan bir editle göndermede bulundu.

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit oğulları ile süsledikleri yılbaşı ağacını paylaştılar.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
