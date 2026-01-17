onedio
Silinmeden Yetişin: 11-17 Ocak'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.01.2026 - 12:06

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Genç rapçi Blok3, spor salonundan paylaştığı bu aynalı kareyle formunu konuşturdu.

Hakan Sabancı

Hakan Sabancı

Hakan Sabancı, Boğaz manzaralı evinin bahçesini mesken tutan tavus kuşlarını camdan görüntüledi.

Cansu Dere

Cansu Dere

Cansu Dere, kocaman dostu ile sarmaş dolaş poz verdi. Siyah kazaklarıyla birbirine sarılan ikili kalpleri eritti.

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu, salonun ortasında Elvis Presley eşliğinde kızı Sora'yı eğlendirdiği anları paylaştı.

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal, siyah–beyaz kolajla babası Rafet Ünsal’ın doğum gününü kutladı. “Happy Bday babiç” notuyla paylaştığı fotoğraflarda, baba–kızın pozları beğeni topladı.

Alişan

Alişan

Alişan, takım elbisesiyle objektife poz verip üzerine “Yakışıklı çocuk Allah sahibine bağışlasın” yazdı. O not kullanıcıları güldürdü.

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Sinem Kobal, kızı Leyla’yı kucağına alıp aynanın karşısında poz verdi.

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, baştan ayağa siyah takımlarıyla ELLE Style Awards'ın en beğenilen çifti oldu.

Emir Can İğrek

Emir Can İğrek

Emir Can İğrek, arkadaş grubuyla yurt dışı sokaklarını turlarken çektiği selfie’leri paylaştı. Influencer Ala Tokel'in o karede yer alması dikkat çekti.

Cemre Baysel

Cemre Baysel

Cemre Baysel, siyah–beyaz filtreli karede, sokakta sandalyesine kurulmuş halde keyifle tostunu yiyip çayını yudumladı.

Gülşen

Gülşen

Gülşen, kulis koridorunda ekibiyle birlikte çekilen videoyu “Hepimiz Bülent Ersoy’uz, yaşa Diva” notuyla paylaştı. Bülent Ersoy'un gündem olan o videosunu taklit etti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
