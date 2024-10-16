Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Şiddetin Gölgeleri: Alasdair Gray’in Zavallılar Romanında Toplumsal ve Yapısal Baskılar

etiket Şiddetin Gölgeleri: Alasdair Gray’in Zavallılar Romanında Toplumsal ve Yapısal Baskılar

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
17.10.2024 - 00:07 Son Güncelleme: 17.10.2024 - 00:10

Günümüzde şiddet, sadece fiziksel saldırılarla sınırlı kalmıyor; toplumsal, ekonomik ve teknolojik yapıların karmaşık bir parçası haline gelmiş durumda. Savaşlar, politik baskılar, gelir eşitsizlikleri ve dijital manipülasyonlar, insanların yaşamlarını hem doğrudan hem de dolaylı yollardan etkileyerek şiddetin çeşitli biçimlerini daha belirgin hale getiriyor. Artık şiddet, sadece bireyler arasında değil, toplumun her katmanına nüfuz eden bir döngü halinde varlığını sürdürüyor. Bu döngü, sosyal normlar, kapitalist ekonomi ve bilimsel-teknolojik gelişmeler aracılığıyla sistematik olarak yeniden üretiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sınıfsal uçurumlar, günümüzde şiddetin en yaygın ve görünmeyen biçimlerinden bazılarını oluşturuyor.

Özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sınıfsal uçurumlar, günümüzde şiddetin en yaygın ve görünmeyen biçimlerinden bazılarını oluşturuyor.

Kadınlara yönelik şiddet, ekonomik adaletsizliklerin yarattığı yapısal baskılar ve teknolojinin bireyler üzerindeki kontrol mekanizmaları, şiddeti daha incelikli ve görünmez hale getiriyor. Bu durum, şiddetin sadece fiziksel bir olgu olmaktan çıkıp, aynı zamanda ahlaki, psikolojik ve toplumsal boyutlarda da etkisini sürdürmesine yol açıyor.Bu bağlamda edebiyat, modern dünyaya dair derin bir anlayış ve eleştiri sunarak şiddet ve toplumsal baskılar üzerine düşünmemize olanak tanır.

Alasdair Gray’in Zavallılar (Poor Things) romanı hem Viktorya dönemini hem de günümüz toplumlarını hedef alan güçlü bir eleştiri sunar.

Alasdair Gray’in Zavallılar (Poor Things) romanı hem Viktorya dönemini hem de günümüz toplumlarını hedef alan güçlü bir eleştiri sunar.

Roman, bireylerin özgürlük mücadelesini, bilim ve teknolojinin kötüye kullanılmasının insan üzerindeki etkilerini ve toplumsal yapıların bireyler üzerindeki baskısını ele alarak şiddetin ne denli çok boyutlu bir olgu olduğunu gözler önüne serer. Bir yandan toplumsal cinsiyet rollerini sorgulayan eser, diğer yandan bilimsel ilerlemelerin insanlık üzerindeki etik sonuçlarına dikkat çeker. Şimdi bu eserin hem tarihi hem de günümüzle olan bağlantılarını yakından inceleyelim.

Alasdair Gray'in Zavallılar (İngilizce orijinal adıyla Poor Things, 1992) adlı romanı, Viktorya dönemi toplumunu sert bir şekilde eleştiren, gotik edebiyat ile bilimkurgu unsurlarını birleştiren karmaşık bir eserdir. Roman, Frankenstein mitosuna benzer bir yaratılış hikayesini merkezine alarak insan doğasının sınırlarını sorgular. Ancak Gray, bu hikayeyi sadece bireysel bir yaratıcı gücün temsili olarak değil, toplumsal yapıların, sınıf ayrılıklarının ve cinsiyet rollerinin de eleştirisi olarak kullanır.

Romanın baş karakteri Bella Baxter, bir bilimsel deney sonucu yeniden hayata döndürülmüş bir kadındır.

Romanın baş karakteri Bella Baxter, bir bilimsel deney sonucu yeniden hayata döndürülmüş bir kadındır.

Ancak Bella, sadece bir deneyin ürünü değildir; aynı zamanda Viktorya döneminin ahlakını, toplumsal normlarını ve kadınların özgürlüğünü tartışan bir platformdur. Gray, Bella'nın yeniden doğuşunu, kadınların toplumsal rollerinin yeniden yazıldığı bir mecaz olarak kullanır. Bella, geleneksel cinsiyet rollerine uymayı reddeder ve özgürlük arayışında sürekli olarak bu sınırları zorlar. Bu temalar, romanı feminist bir eleştiri alanına taşır.

Romanın yapısı da oldukça sıra dışıdır. Gray, çeşitli karakterlerin bakış açılarını, mektupları ve sahte biyografik unsurları bir araya getirerek hem gerçek hem de kurgu arasındaki sınırları bulanıklaştırır. Bu çok katmanlı yapı, okuyucuyu sürekli olarak olayları sorgulamaya iten ve anlatının güvenilirliği üzerine düşündüren bir deneyim yaratır.

Romanın önemli bir başka yönü ise, bilimsel ilerlemenin ve bu ilerlemenin ahlaki sonuçlarının nasıl ele alındığıdır. Bella'nın yeniden canlandırılma süreci, bilimsel bir başarı olarak sunulsa da bu sürecin insan doğası üzerindeki etkileri ve etik boyutları roman ilerledikçe sorgulanır. Gray, bilimsel başarıların arkasındaki güç dinamiklerini açığa çıkarırken, aşk, çıkar ilişkileri ve modern dünyanın birey üzerindeki etkilerini gözler önüne serer.

Sosyal eleştiri, romanın merkezindeki diğer bir önemli temadır.

Sosyal eleştiri, romanın merkezindeki diğer bir önemli temadır.

Gray, sınıf farklarını ve zenginlerin fakirler üzerindeki hakimiyetini keskin bir şekilde eleştirir. Viktorya döneminin sanayi toplumunun karmaşıklığı ve bilimsel ilerlemelerin getirdiği eşitsizlikler, kapitalist sistemin bireyleri nasıl marjinalize ettiğini gösterir. Roman, bu bağlamda kapitalizmin sert bir eleştirisini yaparken, sosyalist bir bakış açısını da yansıtır.

Alasdair Gray’in Zavallılar romanı, sadece Viktorya dönemi toplumunu eleştirmekle kalmaz, aynı zamanda günümüz dünyasına dair güçlü paralellikler de taşır. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği, sınıfsal adaletsizlikler, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin insan üzerindeki etkileri gibi temalar, bugünün dünyasında da büyük önem taşır.

Romanın şiddetle olan ilişkisi, sadece bireysel şiddetle sınırlı değildir; toplumsal yapılar içindeki şiddeti de açığa çıkarır. Viktorya dönemindeki sınıfsal farklar ve toplumsal eşitsizlikler, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Ekonomik adaletsizlikler, politik yozlaşmalar ve sosyal hiyerarşiler, modern toplumlarda da yapısal şiddetin birer göstergesi olarak kendini göstermektedir. Gray’in eseri, bu yapısal şiddeti görünür kılarak, kapitalist sistemin insanları nasıl sistematik olarak bastırdığına işaret eder. Bugün de sınıfsal uçurumlar, bireylerin hayatlarını kontrol eden ve görünmez bir şiddet sarmalı yaratan unsurlar olarak varlığını sürdürmektedir.

Romanın ana karakteri Bella Baxter, toplumsal cinsiyet rollerine karşı çıkışıyla günümüz feminizmiyle de ilişkilendirilebilir. Bella’nın topluma karşı direnişi, kadınların üzerindeki baskı ve şiddetin farklı biçimlerini temsil eder. Günümüzde de kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en acımasız şekillerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bella’nın yeniden doğuşu ve kimlik mücadelesi, kadınların özgürlük arayışının bir metaforudur. Gray, kadının kendi bedeni ve kimliği üzerindeki kontrol mücadelesini, toplumsal bir eleştiri olarak romana ustalıkla yerleştirir.

Bilim ve teknolojinin insanlar üzerindeki etkisi de romanın önemli bir temasıdır. Viktorya döneminin bilimsel gelişmeleri, ahlaki sınırları zorlayan deneylerle doluyken, günümüzde biyoteknoloji ve dijital gözetim teknolojileri, bireyler üzerindeki kontrolü sağlamada modern araçlar haline gelmiştir. Gray’in bu bilimsel ilerlemelere yönelik eleştirisi, günümüzde teknolojinin bireylerin özel hayatlarını ihlal etmesi ve toplum üzerinde baskı aracı olarak kullanılmasını da düşündürür. Şiddetin bu daha rafine, görünmez biçimi, toplumsal yapılarla iç içe geçmiştir.

Gray, sosyal Darwinizm’in etkilerini de romanında ele alır.

Gray, sosyal Darwinizm’in etkilerini de romanında ele alır.

Güçlü olanın zayıf olanı ezmesi gerektiği fikri hem Viktorya döneminde hem de günümüz dünyasında toplumsal bir gerçeklik olarak varlığını sürdürmektedir. Neoliberal ekonomilerin yarattığı rekabetçi sistemler, bireyler üzerindeki baskıyı artırarak şiddeti farklı biçimlerde yeniden üretir. Bireyler arasındaki güç ilişkileri ve rekabet, toplumsal normların bir parçası haline gelir ve şiddet hem bireysel hem de yapısal olarak normalleşir.

Modern toplumlarda ahlaki çöküş ve etik sorgulamalar da şiddetin görünmez formlarını besleyen unsurlardır. Medya manipülasyonu, politik yolsuzluklar ve ekonomik eşitsizlikler, bireyler arasında çıkar ilişkileri yaratarak, şiddetin sadece fiziksel değil, ahlaki ve sosyal olarak da varlığını sürdürmesini sağlar.

Alasdair Gray’in Zavallılar romanı, Viktorya döneminin toplumsal yapılarından hareketle, günümüz dünyasındaki şiddet sarmalına dair önemli ipuçları sunar. Roman, bireysel özgürlük, sınıf farkları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bilimsel gelişmelerin insan üzerindeki etkilerini ele alarak, şiddetin sadece bireyler arasında bir eylem olmadığını, toplumsal yapılarla da iç içe geçmiş karmaşık bir olgu olduğunu gözler önüne serer. Gray, ahlaki ve toplumsal çöküşü eleştirirken, aynı zamanda modern dünyadaki şiddet sarmalına dair güçlü bir uyarı sunar. Şiddet, sadece fiziksel bir saldırı değil, aynı zamanda toplumsal ilişkilerdeki baskı ve manipülasyonun bir sonucu olarak, hayatımızın her alanında varlığını sürdürmektedir.

Alasdair Gray’in Zavallılar romanı hem geçmişin hem de günümüzün toplumsal ve yapısal şiddetini derinlemesine ele alan bir eserdir. Roman, bireysel özgürlük arayışlarını, sınıfsal baskıları ve teknolojik ilerlemenin getirdiği tehlikeleri ustalıkla işlerken, günümüzde de devam eden şiddet döngüsüne dair güçlü bir uyarı niteliği taşır. Gray’in metni, şiddetin yalnızca fiziksel değil, toplumsal ve psikolojik bir olgu olarak da hayatımızın her alanında var olduğunu hatırlatarak, bu karmaşık döngüyü çözmek için bizleri sorgulamaya davet eder.

ZAVALLILAR

Poor Things

Romanın Yazarı: Alasdair Gray

Senaryo: Tony McNamara

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Instagram

X

LinkedIn

Facebook

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam