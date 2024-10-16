Şiddetin Gölgeleri: Alasdair Gray’in Zavallılar Romanında Toplumsal ve Yapısal Baskılar
Şiddetin Gölgeleri: Alasdair Gray’in Zavallılar Romanında Toplumsal ve Yapısal Baskılar
Günümüzde şiddet, sadece fiziksel saldırılarla sınırlı kalmıyor; toplumsal, ekonomik ve teknolojik yapıların karmaşık bir parçası haline gelmiş durumda. Savaşlar, politik baskılar, gelir eşitsizlikleri ve dijital manipülasyonlar, insanların yaşamlarını hem doğrudan hem de dolaylı yollardan etkileyerek şiddetin çeşitli biçimlerini daha belirgin hale getiriyor. Artık şiddet, sadece bireyler arasında değil, toplumun her katmanına nüfuz eden bir döngü halinde varlığını sürdürüyor. Bu döngü, sosyal normlar, kapitalist ekonomi ve bilimsel-teknolojik gelişmeler aracılığıyla sistematik olarak yeniden üretiliyor.
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Özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sınıfsal uçurumlar, günümüzde şiddetin en yaygın ve görünmeyen biçimlerinden bazılarını oluşturuyor.
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Alasdair Gray’in Zavallılar (Poor Things) romanı hem Viktorya dönemini hem de günümüz toplumlarını hedef alan güçlü bir eleştiri sunar.
Romanın baş karakteri Bella Baxter, bir bilimsel deney sonucu yeniden hayata döndürülmüş bir kadındır.
Sosyal eleştiri, romanın merkezindeki diğer bir önemli temadır.
Gray, sosyal Darwinizm’in etkilerini de romanında ele alır.
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