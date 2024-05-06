Seyahat Alışkanlıkların Senin Hakkında Ne Söylüyor?
Seyahat Alışkanlıkların Senin Hakkında Ne Söylüyor?
İnsanların seyahat alışkanlıkları haklarında birçok şey söyleyebilir...
Peki ya seyahat alışkanlıkların senin hakkında ne söylüyor?
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1. İlk soruyla başlayalım! Seyahatlerinde yapmayı en çok sevdiğin şey hangisi?
2. Peki ya hangi ulaşım aracı tam senlik?
3. Tatiilerde yanında olmazsa olmaz eşyan hangisi?
4. Bir ülkeyi keşfederken en çok ilgini çeken şey nedir?
5. Peki ya seyahat sırasında genellikle nerede konaklarsın?
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6. Seyahat ettiğin bir yerde karşılaştığın en büyük kültür şoku ne oldu?
7. Peki seyahatteyken genelde ne tür fotoğraflar çekersin?
8. Bir tatilde en çok hangi tür hatıralık almayı tercih edersin?
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