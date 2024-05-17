Bu Lezzetin Tadına Doyamayacaksınız: Hasanpaşa Köfte Nasıl Yapılır?

Malzemeler

500 gr dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tutam maydanoz

1 çay bardağı galeta unu

1 yumurta

1/2 TK kimyon

1/2 TK pul biber

1/2 TK tuz

1/2 TK karabiber

Püresi için:

2 tane patates

50 gram kaşar peyniri

1 TK tereyağı

Tuz

Sosu için:

3/4 SB su

1 TK salça

1/2 TK kekik

​Hazırlanışı

1. Köfte için gerekli malzemeleri yoğurun ve yarım saat dinlendirin. Püre için patates haşlayın sonrasında suyunu süzün.

2. Tereyağı ve kaşar peyniri koyup ezin. Hazırlanan köftelerden parçalar koparıp çanak şekli verin. Airfryer haznesine dizin ve içini patates püresi ile doldurun.

3. Sebze ayarında pişirmeye başlayın. Bu sırada sos için gerekli malzemeleri karıştırıp tavada pişirin. Köftelerin üzerine dökün. Sürenin yarısında kaşar peyniri serpin ve pişirmeye devam edin.

Afiyet olsun!