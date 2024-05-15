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Cennet Böyle Olsa Gerek! Denizinin Mavisine Ayrı Doğasının Yeşiline Ayrı Aşık Olunası 10 Tropikal Ülke

etiket Cennet Böyle Olsa Gerek! Denizinin Mavisine Ayrı Doğasının Yeşiline Ayrı Aşık Olunası 10 Tropikal Ülke

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 21:22

Hazırlanın bavulları topluyor ve hemen yola çıkıyoruz. Yeşilinden mavisine, her rengine aşık olacağınız birbirinden güzel ülkeleri özenle seçtik. Kemerleri bağlayın, cennete doğru yola çıkıyoruz!

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1. Zanzibar

1. Zanzibar

Afrika'nın doğusunda Tanzanya'ya bağlı iki adadan oluşan özerk bir bölge olan Zanzibar masmavi plajları ile ünlü. Beyaz kumlu plajları, turkuaz suları, tarihi şehir merkezi Stone Town ve baharat tarlaları ile ziyaretçileri cezbeden Zanzibar, unutulmaz bir tatil deneyimi sunar.

2. Seyşeller

2. Seyşeller

Afrika'nın doğusunda bulunan Seyşeller, 115 adadan oluşan bir takımadadır. Seyşeller'de granit kayalıklar, yemyeşil ormanlar ve turkuaz renkli denizi bir arada bulabileceğiniz bir cennet! Seyşeller'de doğa yürüyüşleri yapabilir, bisiklete binebilir, tekne turlarına katılabilir veya sadece dinlenerek güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

3. Maldivler

3. Maldivler

Hint Okyanusu'nda bulunan Maldivler, turkuaz renkli denizi, bembeyaz kumsalları ve su üstü bungalovlarıyla dünyaca ünlü bir tatil cenneti olarak uzun süredir hepimizin hafızasında olan bir yer. Maldivler'de dalış yapabilir, şnorkelli yüzme yapabilir, su sporları yapabilir veya sadece dinlenerek güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

4. Fiji

4. Fiji

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Fiji, 332 adadan oluşan bir takımada aslında. Fiji'de turkuaz renkli denizi, mercan resifleri, tropik ormanlar ve şelaleler bulabilir, maviliğin tadını çıkarabilirsiniz. Fiji'de dalış yapabilir, şnorkelli yüzme yapabilir, sörf yapabilir veya sadece dinlenerek güneşin tadına varabilirsiniz.

5. Karayipler

5. Karayipler

Karayipler, turkuaz suları ve bembeyaz kumlu plajları ile güneş ve deniz tatili için ideal bir bölgedir. Burada yüzmek, güneşlenmek, dalış yapmak ve su sporları gibi birçok aktivitenin tadını çıkarabilir doğayı keşfetmeye çıkabilirsiniz.

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6. Mauritius

6. Mauritius

Mauritius, bembeyaz kumlu plajları ve kristal berraklığındaki suları ile tropik bir cennettir. Yüzmek, güneşlenmek, şnorkelli yüzmek ve dalış gibi birçok su sporunun tadını çıkarabilirsiniz.Aynı zamanda yemyeşil yağmur ormanlarından, heybetli dağlara ve volkanik kraterlere kadar doğasını da keşfedebilirsiniz.

7. Bora Bora

7. Bora Bora

Fransız Polinezyası'nda bulunan Bora Bora, volkanik bir ada olduğu için size farklı bir tatil sunuyor. Turkuaz renkli denizi, mercan resifleri ve su üstü bungalovlarıyla ünlüdür. Su sporları yapabileceğiniz bu ada size çok iyi gelecek!

8. Vietnam

8. Vietnam

Hem doğası hem de kültürü ile sizi bambaşka bir yere davet eden Vietnam özellikle Ha Long Bay ile meşhur. Hem Vietnam'ın kültürünü öğrenebilir hem de doğasını keşfederken yüzebilirsiniz.

9. Bali

9. Bali

Endonezya'nın bir adası olan Bali, turkuaz renkli denizi, pirinç tarlaları, tapınakları ve kültürü ile ünlüdür. Bali'de dalış yapabilir, şnorkelli yüzme yapabilir, sörf yapabilir, tapınakları gezebilir veya sadece konsept otellerde dinlenmenin keyfine varabilirsiniz.

10. Phuket

10. Phuket

Tayland'ın en büyük adası olan Phuket, turkuaz renkli denizi, mercan resifleri, plajları ve gece hayatı ile ünlüdür. Phuket'te dalış yapabilir, şnorkelli yüzme yapabilir veya gece kulüplerinde, partilerde doyasıya eğlenebilirsiniz!

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