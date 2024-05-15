Cennet Böyle Olsa Gerek! Denizinin Mavisine Ayrı Doğasının Yeşiline Ayrı Aşık Olunası 10 Tropikal Ülke
Cennet Böyle Olsa Gerek! Denizinin Mavisine Ayrı Doğasının Yeşiline Ayrı Aşık Olunası 10 Tropikal Ülke
Hazırlanın bavulları topluyor ve hemen yola çıkıyoruz. Yeşilinden mavisine, her rengine aşık olacağınız birbirinden güzel ülkeleri özenle seçtik. Kemerleri bağlayın, cennete doğru yola çıkıyoruz!
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1. Zanzibar
2. Seyşeller
3. Maldivler
4. Fiji
5. Karayipler
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