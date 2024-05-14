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Bu Yaz Hangi Tatil Turuna Katılmalısın?

etiket Bu Yaz Hangi Tatil Turuna Katılmalısın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 17:58

Yaz geldiğinde evde oturmak yerine seyahat planları yapıp gezmeyi seviyorsan, sana tatlı bir öneri vereceğiz. Bu yaz hangi tatil turuna çıkman gerektiği bu testin sonunda olacak!

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1. Senin için tatil ne demek?

2. En son ne zaman tatile gittin?

3. Tatile en çok kiminle çıkmak istiyorsun?

4. Tatil için ortalama ne kadar bütçe ayırabiliyorsun diye sorsak?

5. Bir tatil yeri seçerken göz önünde bulundurduğun faktör nedir?

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6. Uzun zamandır beklediğin tatile en sonunda gittin diyelim. Gittiğin yerde yapacağın ilk iş ne olur?

7. Yeni bir yer keşfederken nasıl bir ulaşımı tercih edersin?

8. Son sorudayız! Bir tatil sonrası eve döndüğünde seni en çok mutlu eden şey nedir?

Balkan turu!

Balkan turu!

Seçtiğin yanıtlara göre senin bu yaz Balkan turu yapman gerekiyor! Balkan ülkelerine yapacağın tatil ile Karadağ, Sırbistan, Bosna - Hersek, Bulgaristan ve Arnavutluk gibi ülkeleri görebilir, doğal güzelliklerini keşfedebilir ve sınırsız bir şekilde eğlenebilirsin. Üstelik bu turda vize derdi yok, pasaportunu hazırlayıp vize çıkar mı endişesi taşımadan keyifle seyahat edebilirsin!

Bangkok turu!

Bangkok turu!

Bangkok, her köşesi ayrı bir dünya olan canlı bir şehir. Wat Phra Kaew gibi görkemli tapınakları keşfetmeye ne dersin? Chatuchak Pazarı'nda her türlü ilginç eşyayı bulabilir, Chao Phraya Nehri'nde yapacağın tekne turuyla şehrin farklı yüzünü görebilirsin. Asiatique'de akşam yemeği sonrası biraz alışveriş yaparak günü tamamlayabilirsin. Bangkok, hem gözlerini hem de damaklarını şenlendirecek.

Mısır turu!

Mısır turu!

Mısır'a yapacağın tur, tarih öncesi bir zaman yolculuğu gibi. Kahire'deki Mısır Müzesi'nde firavunların hazinelerini görebilir, Gize Piramitleri'nin görkemini yakından hissedebilirsin. Luxor ve Karnak'taki muazzam tapınaklar sana antik dünyanın nasıl olduğuna dair fikir verecek. Philae Tapınağı'nda güneşin batışını izleyebilirsin. Her adımında binlerce yıllık tarihi hissedeceksin.

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