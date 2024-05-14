Bu Yaz Hangi Tatil Turuna Katılmalısın?
Bu Yaz Hangi Tatil Turuna Katılmalısın?
Yaz geldiğinde evde oturmak yerine seyahat planları yapıp gezmeyi seviyorsan, sana tatlı bir öneri vereceğiz. Bu yaz hangi tatil turuna çıkman gerektiği bu testin sonunda olacak!
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1. Senin için tatil ne demek?
2. En son ne zaman tatile gittin?
3. Tatile en çok kiminle çıkmak istiyorsun?
4. Tatil için ortalama ne kadar bütçe ayırabiliyorsun diye sorsak?
5. Bir tatil yeri seçerken göz önünde bulundurduğun faktör nedir?
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