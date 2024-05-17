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Her Şeyini Etrafa Saçan Arkadaştan Stil Olayım Derken Dondurmacıya Dönenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her Şeyini Etrafa Saçan Arkadaştan Stil Olayım Derken Dondurmacıya Dönenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.05.2024 - 19:11

Bakalım hafta sonuna geçmeye hazırlandığımız bu Cuma günü tweetleriyle en çok kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Yakında algoritma da başlar.

Yakında algoritma da başlar.
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Çok iyi olurdu.

Çok iyi olurdu.
twitter.com

Halden anlamazlar.

Halden anlamazlar.
twitter.com

Önemli bir hatırlatma.

Önemli bir hatırlatma.
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Bu kötü olmuş.

Bu kötü olmuş.
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Sağda solda unutmamak lazım.

Sağda solda unutmamak lazım.
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Buradan 'Ne Kadar Yalnızsın' testi çıkar.

Buradan 'Ne Kadar Yalnızsın' testi çıkar.
twitter.com

Oldu mu şimdi?

Oldu mu şimdi?
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Yazlık bowl

Yazlık bowl
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Bu arkadaş yeni mi?

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 🚀

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