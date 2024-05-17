Her Şeyini Etrafa Saçan Arkadaştan Stil Olayım Derken Dondurmacıya Dönenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her Şeyini Etrafa Saçan Arkadaştan Stil Olayım Derken Dondurmacıya Dönenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım hafta sonuna geçmeye hazırlandığımız bu Cuma günü tweetleriyle en çok kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Yakında algoritma da başlar.
Çok iyi olurdu.
Halden anlamazlar.
Önemli bir hatırlatma.
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Bu kötü olmuş.
Sağda solda unutmamak lazım.
Buradan 'Ne Kadar Yalnızsın' testi çıkar.
Oldu mu şimdi?
Yazlık bowl
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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