Sizin ilişkiniz tıpkı bir romantik komedi gibi; tatlı, eğlenceli ve sürprizlerle dolu! Birbirinizle vakit geçirirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Hayatın her anını bir macera gibi yaşıyor ve her anı birlikte gülerek geçiriyorsunuz. İlişkinizin bu hafif ve neşeli tarafı, sizi her zaman mutlu ve enerjik tutuyor. Böyle bir ilişkiyi tanımlayan en iyi film de kesinlikle bir romantik komedi olurdu.