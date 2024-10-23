Sevgiline İlişkin Bir Film Olsa Adı Ne Olurdu?
Sevgiline İlişkin Bir Film Olsa Adı Ne Olurdu?
Sevilinle nasıl bir ilişkin var? İnişli çıkışlı, fazla romantik veya her daim eğlenceli. Peki ilişkiniz bir film olsaydı ne olurdu merak ettiniz mi? Öğrenmek için buyurun teste 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
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2. İkinizin de en sevdiği hafta sonu aktivitesi hangisi?
3. Sevgilinin sana söylediği en tatlı şey ne?
4. İlişkinizde romantizmi canlandırmak için ne yaparsınız?
5. Birlikte izlemekten en çok keyif aldığınız film türü nedir?
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