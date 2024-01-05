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Sevgilin Hangi Konuda Senden Altın Madalya Kazanırdı?

etiket Sevgilin Hangi Konuda Senden Altın Madalya Kazanırdı?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 22:01

Senin sevgilin birçok konuda aşırı iyi. Ama bu test onun senin gözünde en iyi özelliğini ortaya çıkaracak. Haydi bakalım teste!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. Partnerinle sıradan bir gününüz nasıl geçiyor?

3. Bir film izleyeceğinizde o filmi kim seçiyor?

4. Kendini çok kötü hissettiğinde partnerin aradığın kaçıncı kişi oluyor?

5. Bir şeyleri çözemeyeceğini hissettiğinde sana nasıl destek oluyor?

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6. Partnerin seni en son hangi sebeple üzdü?

7. Sence sizin ilişkinizin en güzel yanı ne?

8. Peki bu ilişkide olmak sana kendini nasıl hissettiriyor?

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Sana karşı hiç bitmeyen ilgisiyle!

Sen ilişkideyken karşındakinin sana bebeği gibi davranmasını istiyorsun. Çünkü itiraf edelim, gerçekten de ilgiden çok hoşlanıyorsun! Bu konuda kendini kötü hissetme, herkes ilgiden hoşlanır. Ama şanslısın ki sevgilin sana bu ilgiyi tam da beklediğin gibi veriyor. Sevgilinin bu konuda altın madalya kazanacağına şüphe yok!

Tam bir sorun çözücü olmasıyla!

Senin sevgilin konu her ne olursa olsun bir şekilde çözüm yolunu bulabiliyor. Konu özellikle de sen olduğunda çözümleri çok daha hızlı ve etkili oluyor. Onun sevgi dili resmen bir şeylere çözüm getirmesi! Bu özelliğinden etkilenmemek için ne kadar çaba sarf etsen de nafile! Ayrıca sevgilinin bu konuda altın madalya kazanacağına şüphe yok!

Her konuda destekleyici tavrıyla!

O kadar şanslı birisin ki, seni her koşulda ve her zaman destekleyen bir sevgilin var. Onun bu sınırsız desteği ile yapacağın her şeyi çok daha yüksek motivasyonla yapıyorsun. Seni devamlı yükseltiyor, ilerlemen için yüreklendiriyor. Onun hayatındaki en büyük etkisi bu destekleri desek abartmış olmayız. Sevgilinin bu konuda altın madalya kazanacağına şüphe yok!

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