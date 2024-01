Sevgilin Hangi Konuda Senden Altın Madalya Kazanırdı?

O kadar şanslı birisin ki, seni her koşulda ve her zaman destekleyen bir sevgilin var. Onun bu sınırsız desteği ile yapacağın her şeyi çok daha yüksek motivasyonla yapıyorsun. Seni devamlı yükseltiyor, ilerlemen için yüreklendiriyor. Onun hayatındaki en büyük etkisi bu destekleri desek abartmış olmayız. Sevgilinin bu konuda altın madalya kazanacağına şüphe yok!