Sevgilin Hangi Konuda Senden Altın Madalya Kazanırdı?
Sevgilin Hangi Konuda Senden Altın Madalya Kazanırdı?
Senin sevgilin birçok konuda aşırı iyi. Ama bu test onun senin gözünde en iyi özelliğini ortaya çıkaracak. Haydi bakalım teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
2. Partnerinle sıradan bir gününüz nasıl geçiyor?
3. Bir film izleyeceğinizde o filmi kim seçiyor?
4. Kendini çok kötü hissettiğinde partnerin aradığın kaçıncı kişi oluyor?
5. Bir şeyleri çözemeyeceğini hissettiğinde sana nasıl destek oluyor?
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6. Partnerin seni en son hangi sebeple üzdü?
7. Sence sizin ilişkinizin en güzel yanı ne?
8. Peki bu ilişkide olmak sana kendini nasıl hissettiriyor?
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