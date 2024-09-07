Sevdiğin Tatlılara Göre Senin Hayatın Ne Kadar Tatlı?
Sevdiğin Tatlılara Göre Senin Hayatın Ne Kadar Tatlı?
Hayatın acı ve tatlı yönleri senin bütün enerjini ortaya serebilir. Sen yeterki bize sevdiğin tatlıyı söyle senin hayatın ne kadar tatlı söyleyelim!
Seçtiğin tatlılara göre senin hayatın ne kadar tatlı?
Haydi teste!
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Senin hayatın %25 tatlı!
Senin hayatın %50 tatlı!
Senin hayatın %75 tatlı!
Senin hayatın %100 tatlı!
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