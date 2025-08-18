Sessizce Gidenlerin Arka Plan Müziği Olsa Bu 11 Şarkı Olurdu

Bazı insanlar sessizce çıkar hayatımızdan... Ne vedalaşırlar, ne iz bırakırlar; ama bir süre sonra yoklukları ses gibi çarpar duvarlara. Gittiklerini ancak o boşluk büyüyünce fark ederiz. İşte tam da bu duygunun müzikal karşılığı olan, içimize oturan, suskun ama etkili 11 şarkıyı bir araya getirdik. Arka planda çalsa, o eksikliği anlatabilecek kadar derin, bir gözyaşını bile susturacak kadar güçlü parçalar…

Sessiz gidenlerin sessizliği, belki bu melodilerde yankılanır.