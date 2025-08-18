Sessizce Gidenlerin Arka Plan Müziği Olsa Bu 11 Şarkı Olurdu
Bazı insanlar sessizce çıkar hayatımızdan... Ne vedalaşırlar, ne iz bırakırlar; ama bir süre sonra yoklukları ses gibi çarpar duvarlara. Gittiklerini ancak o boşluk büyüyünce fark ederiz. İşte tam da bu duygunun müzikal karşılığı olan, içimize oturan, suskun ama etkili 11 şarkıyı bir araya getirdik. Arka planda çalsa, o eksikliği anlatabilecek kadar derin, bir gözyaşını bile susturacak kadar güçlü parçalar…
Sessiz gidenlerin sessizliği, belki bu melodilerde yankılanır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Emre Aydın - Hoşçakal
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Model - Değmesin Ellerimiz
3. Gripin - Neden Bu Elveda?
4. Tan Taşçı - Yalan
5. Mazhar Alanson - Yandım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yokluğunda (Leyla The Band)
7. Emir Can İğrek - Yangınlı Şiir
8. maNga - Cevapsız Sorular
9. yirmi7 - Sokak Lambası
10. M.F.Ö. - Sarı Laleler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Badem - Sen Ağlama
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın