Sessizce Gidenlerin Arka Plan Müziği Olsa Bu 11 Şarkı Olurdu

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.08.2025 - 23:27

Bazı insanlar sessizce çıkar hayatımızdan... Ne vedalaşırlar, ne iz bırakırlar; ama bir süre sonra yoklukları ses gibi çarpar duvarlara. Gittiklerini ancak o boşluk büyüyünce fark ederiz. İşte tam da bu duygunun müzikal karşılığı olan, içimize oturan, suskun ama etkili 11 şarkıyı bir araya getirdik. Arka planda çalsa, o eksikliği anlatabilecek kadar derin, bir gözyaşını bile susturacak kadar güçlü parçalar… 

Sessiz gidenlerin sessizliği, belki bu melodilerde yankılanır.

1. Emre Aydın - Hoşçakal

2. Model - Değmesin Ellerimiz

3. Gripin - Neden Bu Elveda?

4. Tan Taşçı - Yalan

5. Mazhar Alanson - Yandım

6. Yokluğunda (Leyla The Band)

7. Emir Can İğrek - Yangınlı Şiir

8. maNga - Cevapsız Sorular

9. yirmi7 - Sokak Lambası

10. M.F.Ö. - Sarı Laleler

11. Badem - Sen Ağlama

