Şenpiliç Usta Kasapları Sosyal Medyayı Kullanarak Zirveye Nasıl Çıktı?

Hakan Usta'nın hikayesi tam anlamıyla bir 'Bu kadarını ben de beklemiyordum' anı. Her şey Instagram'da paylaştığı bir video ile başlıyor. Sonra bir telefon çalıyor ve hattın diğer ucunda dünyaca ünlü, kapısında kuyruk olan bir restoran. 'Sizin videonuzu izledik, bu üründen ton bazında almak istiyoruz' diyor!