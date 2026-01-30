Şenpiliç Usta Kasapları Sosyal Medyayı Kullanarak Zirveye Nasıl Çıktı?
Eskiden iyi kasaplar mahallede bilinirdi, şimdi ise iyi kasaplar keşfet'e düşüyor. Şenpiliç'in desteklediği usta kasapların elleri sadece satır tutmuyor, bir yandan telefonlarıyla da mesleklerini internete taşıyorlar.
Kimi bir video ile dünyaca ünlü restoranlara tonlarca et satıyor, kimi yurt dışındaki takipçileriyle temas kuruyor, kimi ise dijital şube açıyor. Şenpiliç'in desteklediği Usta Kasaplar, geleneksel ustalığı dijital dünyanın hızıyla birleştirince ortaya inanılmaz başarı hikayeleri çıkardı:
1. Bir Instagram Videosuyla Dünyaya Açılmak: Hakan Başoğlu
Hakan Usta başta şaşırsa da vizyonu hemen devreye sokuyor.
2. "Kasap Genç" Lakaplı Bir YouTuber: Fatih Çapraz
Fatih Usta, mesleğin "sır saklayan" eski kafalı ustalarına inat, bildiği her şeyi takipçileriyle paylaşıyor.
3. Kasaplıkta "Dijital Şube" Devrimi: Harun Kaya
"Bir şube yerine dijital bir pazar açtık. Fiziksel şubeler yerine online daha iyi oldu. Tek bir tıkla bana ulaşıyorlar."
4. Korelilerin Bile Fanı Olduğu Kasap: Serhat Yalçıntekin
Amerika'dan Almanya'ya kadar takipçisi var ama en ilginci Koreliler.
Kimi YouTube'da ders veriyor, kimi Kore'ye selam çakıyor... Ama hepsinin ortak noktası, mesleklerine duydukları aşkı teknolojiyle harmanlamaları.
