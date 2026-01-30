onedio
Şenpiliç Usta Kasapları Sosyal Medyayı Kullanarak Zirveye Nasıl Çıktı?

Şenpiliç Usta Kasapları Sosyal Medyayı Kullanarak Zirveye Nasıl Çıktı?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
30.01.2026 - 17:11

Eskiden iyi kasaplar mahallede bilinirdi, şimdi ise iyi kasaplar keşfet'e düşüyor. Şenpiliç'in desteklediği usta kasapların elleri sadece satır tutmuyor, bir yandan telefonlarıyla da mesleklerini internete taşıyorlar.

Kimi bir video ile dünyaca ünlü restoranlara tonlarca et satıyor, kimi yurt dışındaki takipçileriyle temas kuruyor, kimi ise dijital şube açıyor. Şenpiliç'in desteklediği Usta Kasaplar, geleneksel ustalığı dijital dünyanın hızıyla birleştirince ortaya inanılmaz başarı hikayeleri çıkardı:

1. Bir Instagram Videosuyla Dünyaya Açılmak: Hakan Başoğlu

Hakan Usta'nın hikayesi tam anlamıyla bir 'Bu kadarını ben de beklemiyordum' anı. Her şey Instagram'da paylaştığı bir video ile başlıyor. Sonra bir telefon çalıyor ve hattın diğer ucunda dünyaca ünlü, kapısında kuyruk olan bir restoran. 'Sizin videonuzu izledik, bu üründen ton bazında almak istiyoruz' diyor!

Hakan Usta başta şaşırsa da vizyonu hemen devreye sokuyor.

'Bu işe kafa yorduk' diyor ve hemen araştırmalara başlıyor. Ürün zahmetli, tedarik zor ama o pes etmiyor. Hatta işi büyütüp dev bir Dry-Age dolabı yatırımı yapıyor. Pandemide herkes eve kapanmışken oturduğu yerden dünyadaki müşterileriyle bağ kuruyor.

2. "Kasap Genç" Lakaplı Bir YouTuber: Fatih Çapraz

Fatih Usta, olayı tamamen eğitime dökmüş durumda. O sadece et kesmiyor, aynı zamanda öğretiyor. 'Kasap Genç' adıyla 2018'de açtığı kanalı et severlerin favorilerinden. Instagram, YouTube, Twitter, TikTok... Usta Kasap Fatih her yerde var ama asıl kalesi YouTube.

Fatih Usta, mesleğin "sır saklayan" eski kafalı ustalarına inat, bildiği her şeyi takipçileriyle paylaşıyor.

Sıyırma nasıl yapılır, et evde nasıl pişirilir, hepsini videolarla anlatıyor. Yüzden fazla videosuyla an itibariyle 14.000 üzeri abonesine ulaşıyor, 'amacım insanlara yardımcı olmak' diyor.

3. Kasaplıkta "Dijital Şube" Devrimi: Harun Kaya

Harun Usta, olaya en ticari ve en pratik yerden bakmış. 'Fiziksel şube açıp masrafa gireceğime internette şube açarım' demiş ve görünen o ki turnayı gözünden vurmuş!

"Bir şube yerine dijital bir pazar açtık. Fiziksel şubeler yerine online daha iyi oldu. Tek bir tıkla bana ulaşıyorlar."

Harun Usta böylece hem yeni kitleler kazanmış hem de eski müşterilerinin hayatını kolaylaştırmış. Artık kasaba gidip sıra bekleme derdi yok, Harun Usta'nın dijital şubesi 7/24 açık.

4. Korelilerin Bile Fanı Olduğu Kasap: Serhat Yalçıntekin

Serhat Usta'nın farkı ise tamamen 'farkındalık'. Sıradan videolar çekmek yerine, denenmemişi deniyor, izleyeni şaşırtıyor. Bu stratejisi sayesinde ünü Türkiye sınırlarını çoktan aşmış.

Amerika'dan Almanya'ya kadar takipçisi var ama en ilginci Koreliler.

Serhat Usta yerel bir lezzeti evrensel bir şova dönüştürmeyi başarmış. Kore'deki birinin Türkiye'deki bir kasabı severek takip etmesi de Şenpiliç ustalarının vizyonunu kanıtlar nitelikte.

Kimi YouTube'da ders veriyor, kimi Kore'ye selam çakıyor... Ama hepsinin ortak noktası, mesleklerine duydukları aşkı teknolojiyle harmanlamaları.

